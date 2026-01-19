Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Комнаты становятся выше, стены — легче: новое решение заменяет плинтусы и преображает интерьер

В интерьерах 2026 года плинтусы заменяют теневым зазором — ouest-france
Недвижимость

Интерьер может быть идеально убранным, но при этом все равно казаться тяжелым и перегруженным. Архитекторы в 2026 году все чаще указывают на деталь, которую годами считали обязательной и почти не замечали. Именно отказ от нее меняет восприятие пространства радикальнее, чем новая мебель или цвет стен. Об этом сообщает ouest-france.

Уютная спальня в теплых тонах
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Уютная спальня в теплых тонах

Почему привычные плинтусы больше не работают

Десятилетиями плинтус считался нейтральным элементом — его ставили "по умолчанию", не задумываясь о влиянии на интерьер. Однако сегодня, когда ценится визуальная легкость и ощущение воздуха, классические полосы вдоль стен все чаще воспринимаются как лишний визуальный шум.

Главная проблема плинтуса — он буквально "режет" пространство. Контрастная полоса высотой 7-10 сантиметров визуально снижает потолки и утяжеляет стены. В небольших или слабо освещенных комнатах этот эффект становится особенно заметным: взгляд постоянно утыкается вниз, вместо того чтобы свободно скользить по объему.

Пыль, зазоры и ограничения для мебели

Эстетика — не единственный аргумент против. Традиционные плинтусы быстро превращаются в ловушку для пыли, особенно модели с выраженным профилем. Они требуют регулярной уборки и со временем теряют аккуратный вид.

Есть и практический момент: из-за толщины плинтуса мебель редко можно поставить вплотную к стене. За шкафами и комодами образуются бесполезные щели, куда падают мелкие предметы и скапливается грязь. Отказ от плинтусов возвращает эти сантиметры пространству и делает расстановку мебели более чистой.

Полый стык — новое правило элегантного интерьера

В 2026 году архитекторы делают ставку на полый стык, также известный как теневой шов. Этот прием давно используется в галереях и проектах премиум-класса, а теперь постепенно становится доступным и в жилых интерьерах.

Суть решения проста: отделка стены заканчивается на 1-2 сантиметра выше пола, а между ними остается тонкая теневая линия. Для этого применяют встроенные алюминиевые профили, которые формируют аккуратный и ровный зазор.

Эффект парящих стен

Визуально полый стык создает ощущение, будто стены не касаются пола. Тонкая тень работает как оптическая иллюзия: пространство кажется выше, легче и глубже. При этом интерьер не перегружается дополнительными деталями — наоборот, он становится чище и спокойнее.

Такой переход особенно эффектно смотрится с паркетом, инженерной доской, микроцементом или полированным бетоном. Материалы "встречаются" напрямую, без посредников, и их фактура раскрывается гораздо сильнее.

Минимализм, который работает на практику

Помимо эстетики, у полого стыка есть и техническое преимущество. Он исключает прямой контакт между напольным покрытием и штукатуркой стены, что снижает риск появления влаги и следов капиллярного подъема у основания перегородок.

Это решение не добавляет декора — оно убирает лишнее. Именно поэтому архитекторы называют его примером "тихой роскоши", когда эффект достигается не дорогими материалами, а точностью исполнения.

Что важно учесть при отказе от плинтусов

Такой переход нельзя считать косметическим решением. Полый стык требует планирования еще на этапе ремонта.

  1. Профили устанавливаются до финишной отделки стен.

  2. Кромка напольного покрытия должна быть идеально ровной.

  3. Стены требуют высокой точности выравнивания.

  4. Защита от ударов ниже, чем у массивного плинтуса, но в быту это редко становится проблемой.

Именно поэтому архитекторы рекомендуют сразу обсуждать это решение с подрядчиком, а не оставлять его "на потом".

Популярные вопросы о плинтусах и полом стыке

Подходит ли это решение для квартиры, а не дома?
Да, особенно для современных квартир с минималистичным интерьером.

Можно ли сделать полый стык без капитального ремонта?
Нет, он требует вмешательства в отделку стен и пола.

Не выглядит ли это слишком "холодно"?
При правильных материалах интерьер остается уютным и сбалансированным.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ремонт дизайн интерьер архитектура
Новости Все >
Торговля Китая и России в 2025 году сократилась на 6,5% — данные таможни КНР
Etihad Airways возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2026 году
Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2026 году
Материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года достигнет 729 тысяч рублей
Минтранс РФ утвердил новые правила авиаперевозок с 1 марта 2026 года
Туристический налог в России с 1 января 2026 года введут семь городов
Камера с приманкой зафиксировала дельфинов и синюю акулу у Азорских островов
В Великобритании выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет по музейным находкам
Уборка снега жильцами снижает плату за коммунальные услуги — эксперт ЖКХ Бондарь
Аденовирус не усиливает сезонный рост заболеваемости — инфекционист Чуланов
Сейчас читают
Зарядный ток АКБ при −30°C в 20–40 раз ниже нормы
Авто
Зарядный ток АКБ при −30°C в 20–40 раз ниже нормы
Примулы обеспечивают устойчивое цветение в апреле
Садоводство, цветоводство
Примулы обеспечивают устойчивое цветение в апреле
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Авто
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Популярное
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей

Немезия — яркое украшение вашего сада. Узнайте о лучших сортах и секретах выращивания рассадой для пышного цветения.

Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают где купить
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России Любовь Степушова Локомотив "Э" пережил эпохи и ушёл в рейс в 1986 году Сергей Милешкин Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыша-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыша-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Последние материалы
Суп снижает калорийность приема пищи за счет объема
Ранние сорта баклажанов созревают за 90–110 дней
Коричневые оттенки лака входят в базу маникюра 2026 — nail-эксперт Патти Янки
Мшанку высаживают вместо травы между плитками
Модульные гардеробные адаптированы под малые спальни — ouest-france
Влажность воздуха влияет на хруст безе сильнее духовки
Поцелуи у приматов появились 21 миллион лет назад — биолог Матильда Бриндл
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Открытие Platysomus поменяло эволюционную историю рыб — палеонтолог Фридман
Маффины выпекаются при температуре 180°C в течение 25 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.