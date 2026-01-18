Раньше считалось стильно, теперь — ошибка: как сочетание штор меняет ощущение дома

Тренды интерьера смещаются к тёплым цветам штор и карнизов — Bovary

Долгое время контрастный дуэт — чёрный карниз и белые шторы — считался универсальным и беспроигрышным решением для любого интерьера. Он выглядел аккуратно, нейтрально и не требовал сложных дизайнерских решений. Однако сегодня такой приём всё чаще воспринимается как слишком предсказуемый и лишённый индивидуальности, об этом сообщает издание Bovary.

Элегантные шторы в спальне

Почему контраст уходит на второй план

Интерьерная мода постепенно смещается от резких противопоставлений к более мягким и продуманным сочетаниям. Чёрный карниз на фоне простых белых занавесок всё чаще выглядит плоско и не добавляет пространству характера. Дизайнеры отмечают, что подобные решения перестали отражать стремление к уюту и персонализации жилья, особенно в жилых интерьерах, где важны тепло и ощущение дома.

"Дизайн движется в сторону тепла, многослойности и индивидуальности", — отмечает дизайнер Хейли Уинденбаум.

По её словам, чрезмерно жёсткие контрасты делают интерьер визуально одномерным и не позволяют раскрыть глубину пространства, из-за чего даже продуманная планировка может выглядеть холодно.

Тёплые оттенки как новая норма

Сдвиг в сторону более спокойной и природной палитры не случаен. В последние годы интерьеры активно отходят от холодных белых и стерильных серых тонов. На их место приходят бежевый, оттенки кофе, песочный, тёплый белый и айвори. Такой подход помогает избежать эффекта визуального сжатия, который часто возникает из-за неудачных цветовых решений в интерьере.

Даже чёрный цвет остаётся актуальным, но используется в более мягких, "разогретых" версиях без прежней строгости. Главная цель — не создать разительный акцент, а добиться баланса между шторами и карнизом, чтобы пространство выглядело цельным и спокойным.

Материалы, которые создают ощущение дома

На практике это означает, что белые шторы по-прежнему уместны, если они выполнены в тёплом подоттенке. Слоновая кость или молочный белый смотрятся мягче и добавляют уюта. Карниз при этом играет ключевую роль: латунь, бронза, медь или дерево подчёркивают тёплые ноты интерьера и со временем покрываются патиной, придавая пространству характер.

Не менее важен и выбор ткани. Помимо привычного льна и хлопка, всё чаще используются бархат, плотный текстиль и шёлк. Такие материалы добавляют глубину и визуальную "массу", а детали вроде тонкой бахромы или кистей делают оформление более живым — по тому же принципу, по которому старые простыни превращаются в шторы, создавая ощущение уюта без лишней демонстративности.

Сравнение классического и современного подхода к шторам

Классическое сочетание чёрного карниза и белых занавесок строится на контрасте и чёткости линий. Оно подходит для минималистичных интерьеров, но редко создаёт ощущение тепла. Современный подход опирается на близкие по температуре оттенки, натуральные материалы и фактуру. Вместо соперничества элементов здесь работает диалог, благодаря которому интерьер выглядит гармоничным и живым.

Советы по выбору штор и карниза

Начните с общей палитры комнаты и определите, какие оттенки уже доминируют. Выбирайте шторы в тёплом белом или природных тонах, если хотите сохранить свет и мягкость. Отдавайте предпочтение карнизам из металлов с тёплым блеском или натурального дерева. Обращайте внимание на текстуру ткани — она влияет на восприятие пространства не меньше цвета, как и другие детали интерьера, которые часто недооценивают при оформлении жилья.

Популярные вопросы о современных шторах

Как выбрать цвет штор для тёплого интерьера?

Лучше ориентироваться на оттенки бежевого, айвори, светлого коричневого или тёплого серого, которые поддерживают общую гамму и не создают резкого контраста.

Что лучше: металлический или деревянный карниз?

Дерево добавляет уюта и натуральности, а латунь или бронза подойдут для более элегантных и современных пространств.

Сколько стоит обновление штор без ремонта?

Замена штор и карниза — один из самых доступных способов обновить интерьер, сопоставимый по эффекту с другими приёмами, которые помогают избежать ошибок, сжимающих пространство и сделать комнату визуально комфортнее.