Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Гардеробная вздохнула — и спальня расширилась: открытая система, которая возвращает потерянные метры

Модульные гардеробные адаптированы под малые спальни — ouest-france
Недвижимость

Громоздкие шкафы все чаще уступают место более легким и гибким решениям для хранения одежды. Открытая гардеробная неожиданно помогает освободить пространство даже в небольшой спальне и меняет привычный взгляд на порядок. Такой формат превращает хранение вещей в часть интерьера, а не его проблему. Об этом сообщает ouest-france.

Минималистичная гардеробная в спальне
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Минималистичная гардеробная в спальне

Почему гардеробная перестает работать

С приходом осени многие сталкиваются с одной и той же ситуацией: шкафы переполнены, вещи мнутся, а ощущение тесноты возникает даже в просторной комнате. Причина чаще всего не в размере спальни, а в накоплении. Покупки "на случай", сезонные вещи и одежда, которую давно не носят, постепенно превращают гардероб в источник хаоса.

Переходные сезоны особенно обостряют проблему. Летние платья еще не убраны, а свитеры и пальто уже требуют места. В результате пространство перегружается, а пользоваться им становится неудобно.

Расхламление как точка перезагрузки

Наведение порядка в гардеробе — это не просто уборка, а способ вернуть комнате воздух и себе — ясность. Освобождение от лишнего часто начинается с осознания: мы носим лишь часть того, что храним. Остальные вещи годами остаются незаметными, занимая ценные квадратные метры.

Именно в этот момент появляется желание отказаться от громоздких шкафов и перейти к более открытой и понятной системе хранения, где все находится на виду и под рукой.

Метод трех стопок: простой способ освободить место

Один из самых эффективных подходов к сортировке — правило трех категорий. Оно помогает быстро принять решения и не застрять в сомнениях.

  1. Оставить: вещи в хорошем состоянии, которые носятся регулярно и соответствуют текущему сезону.

  2. Отдать или продать: одежду, которую не надевали больше года или которая больше не подходит.

  3. Переработать: поврежденные или изношенные изделия, пригодные для вторичного использования.

Такой подход позволяет сразу сократить объем хранения и подготовить пространство к новой организации.

Вертикальное хранение и работа с высотой

Чтобы действительно сэкономить место, важно использовать не только ширину, но и высоту комнаты. Подвесные штанги, открытые полки и штабелируемые ящики позволяют задействовать стены и визуально разгрузить интерьер.

Вертикальное хранение особенно эффективно в спальнях с высокими потолками или нишами. Оно дает полный обзор гардероба и избавляет от ощущения загроможденности.

Как задействовать мертвые зоны спальни

Даже в небольшой комнате есть участки, которые редко используются. Их легко превратить в функциональные зоны хранения.

  • Настенные ниши подходят для полок и аксессуаров.
  • Зеркальные панели визуально расширяют пространство и добавляют света.
  • Ящики под кроватью удобны для несезонной одежды и текстиля.

Эти решения не требуют капитального ремонта, но заметно меняют восприятие комнаты.

Почему открытая гардеробная становится трендом

Открытые системы хранения отвечают запросу на простоту и гибкость. Они состоят из модулей без фасадов — стоек, штанг и регулируемых полок, которые легко адаптируются под конкретное помещение.

Среди популярных вариантов — мобильные конструкции на колесах, вертикальные колонны для зонирования и встроенные системы для ниш. Такие решения активно предлагают как дизайнерские бренды, так и массовые марки, ориентированные на модульность и индивидуальную настройку.

Стиль без перегруза: когда одежда становится декором

Открытая гардеробная требует аккуратности, но взамен превращает одежду в элемент интерьера. Металлические или деревянные штанги выглядят как в бутике, а повседневные вещи становятся частью общей композиции.

Для уюта используют текстильные корзины, чехлы, легкие шторы нейтральных оттенков. Они позволяют при необходимости скрыть часть гардероба, не утяжеляя пространство.

Популярные вопросы об открытой гардеробной

Подходит ли она для небольшой спальни?
Да, при правильной планировке она часто экономит место.

Не выглядит ли она неаккуратно?
При минимализме и регулярном порядке — нет.

Можно ли частично закрыть гардероб?
Да, с помощью легких штор или панелей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы декор одежда спальня интерьер
Новости Все >
Торговля Китая и России в 2025 году сократилась на 6,5% — данные таможни КНР
Etihad Airways возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2026 году
Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2026 году
Материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года достигнет 729 тысяч рублей
Минтранс РФ утвердил новые правила авиаперевозок с 1 марта 2026 года
Туристический налог в России с 1 января 2026 года введут семь городов
Камера с приманкой зафиксировала дельфинов и синюю акулу у Азорских островов
В Великобритании выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет по музейным находкам
Уборка снега жильцами снижает плату за коммунальные услуги — эксперт ЖКХ Бондарь
Аденовирус не усиливает сезонный рост заболеваемости — инфекционист Чуланов
Сейчас читают
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Авто
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России
Авторские статьи
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России
Исследователь Адриан Шайн заявил об отсутствии доказательств существования Несси
Настоящее
Исследователь Адриан Шайн заявил об отсутствии доказательств существования Несси
Популярное
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей

Немезия — яркое украшение вашего сада. Узнайте о лучших сортах и секретах выращивания рассадой для пышного цветения.

Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Зарядный ток АКБ при −30°C в 20–40 раз ниже нормы
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России Любовь Степушова Локомотив "Э" пережил эпохи и ушёл в рейс в 1986 году Сергей Милешкин Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают где купить
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Урожай, который не проваливается никогда: морковь-феномен выдерживает климатические качели и глину
Урожай, который не проваливается никогда: морковь-феномен выдерживает климатические качели и глину
Последние материалы
Влажность воздуха влияет на хруст безе сильнее духовки
Поцелуи у приматов появились 21 миллион лет назад — биолог Матильда Бриндл
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Открытие Platysomus поменяло эволюционную историю рыб — палеонтолог Фридман
Маффины выпекаются при температуре 180°C в течение 25 минут
Диван вместо кровати разрушает здоровье позвоночника — психолог Федорова
Молочные яйца запекают на водяной бане при низкой температуре — ouest-france
Ампельная петуния формирует побеги до 1 метра
Теплые шапки могут вызвать перегрев головы — трихолог Наталия Сирмайс
Вербейник монетчатый легко размножается и не требователен в уходе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.