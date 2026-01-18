Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Шерсть исчезает прямо в барабане стиралки, если добавить незаметную деталь к стирке

Кухонная губка снижает количество шерсти на одежде при стирке — Asteelcz
Недвижимость

Шерсть домашних животных после стирки — знакомая проблема для владельцев кошек и собак. Даже современная стиральная машина не всегда справляется с волосками, которые остаются на ткани и портят внешний вид одежды. Существует простой и доступный способ сократить их количество без покупки дорогих аксессуаров, об этом сообщает издание Asteelcz.

Наука чистоты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука чистоты

Простой бытовой приём против шерсти

Обычная кухонная губка, которая есть практически в каждом доме, может оказаться полезной не только для мытья посуды. Если положить её прямо в барабан стиральной машины вместе с одеждой и запустить стандартный цикл стирки, шероховатая поверхность начнёт собирать на себя шерсть и мелкие волокна. В результате ткань после стирки выглядит заметно чище, а количество прилипших волосков сокращается, особенно если учитывать привычки, которые мы считаем правильными при стирке одежды.

Почему метод работает

Во время вращения барабана губка свободно перемещается между вещами. За счёт пористой структуры она притягивает и удерживает шерсть, нитки и мелкий мусор, которые иначе остались бы на одежде. Такой подход особенно удобен при стирке повседневных вещей, пледов или текстиля, с которым часто контактируют домашние животные и который быстрее всего накапливает загрязнения.

Альтернативы и готовые решения

На рынке представлены специальные аксессуары для борьбы с шерстью — шарики, губки и насадки, часто напоминающие люфу. Их принцип действия схож с кухонной губкой: они собирают волосы во время стирки и удерживают их на поверхности. Разница заключается в цене — специализированные изделия обычно стоят дороже, хотя по эффективности не всегда существенно превосходят подручные средства, особенно при умеренном количестве шерсти.

Уход за губкой после стирки

Так как губка контактирует с грязью, моющими средствами и волокнами ткани, важно поддерживать её в чистоте. Регулярная обработка помогает избежать накопления бактерий и неприятного запаха, который со временем появляется у обычной кухонной губки при активном использовании.

Плюсы и минусы использования губки в стиральной машине

Этот способ кажется простым, но у него есть свои особенности, которые стоит учитывать заранее.

Преимущества метода:

  • доступность — губка есть практически в каждом доме;
  • экономия — не нужно покупать специальные аксессуары;
  • простота использования — не требует настройки или дополнительных действий;
  • универсальность — подходит для разных типов одежды и текстиля.

Недостатки, о которых важно помнить:

  • губка со временем изнашивается и требует замены;
  • при сильном загрязнении её нужно регулярно очищать;
  • метод не заменяет полноценный уход за техникой и очистку фильтров.

Сравнение кухонной губки и специальных шариков для стирки

Кухонная губка выигрывает за счёт минимальной стоимости и доступности. Специальные шарики и губки для сбора шерсти рассчитаны на многократное использование и иногда служат дольше, но их эффективность в быту часто сопоставима. Выбор зависит от объёма стирки, количества домашних животных и личных привычек ухода за вещами.

Советы по использованию шаг за шагом

  1. Возьмите чистую кухонную губку без металлических вставок.

  2. Положите её в барабан стиральной машины вместе с бельём.

  3. Запустите обычный режим стирки с подходящим моющим средством.

  4. После завершения цикла удалите шерсть с губки, промойте её и высушите.

Популярные вопросы о стирке одежды с шерстью домашних животных

Можно ли использовать одну губку постоянно?
Да, но её нужно регулярно очищать и менять при износе.

Подходит ли метод для деликатных тканей?
Для тонких и чувствительных материалов лучше использовать щадящие режимы и следить за состоянием губки.

Что эффективнее — губка или специальные шарики?
В большинстве бытовых ситуаций разница минимальна, особенно при умеренном количестве шерсти и правильном подходе к стирке.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы лайфхаки
Новости Все >
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Сейчас читают
Кожаный кейп вошёл в список модных моделей 2026 года
Красота и стиль
Кожаный кейп вошёл в список модных моделей 2026 года
Томат "Юбилейный Тарасенко" дает до 10 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Томат "Юбилейный Тарасенко" дает до 10 кг урожая с куста
Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Садоводство, цветоводство
Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Популярное
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места

Скрытая сушилка для посуды становится главным кухонным открытием сезона: неожиданное решение, которое освобождает столешницу и меняет привычный порядок.

Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень
Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени
Тропинка, которой позавидуют соседи: растения, создающие идеальный бордюр без лишних усилий
Локомотив "Э" пережил эпохи и ушёл в рейс в 1986 году Сергей Милешкин Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров США направляют эмиссаров в Москву для диалога по Украине Михаил Дёмин
Старые куртки можете выбросить: пять кожаных моделей 2026 уже назвали будущими иконами стиля
Грядёт стильный переворот: какие кожанки станут символом весны-2026, а какие пора прятать в шкаф
Ковёр годами остаётся чистым и ярким: бюджетный раствор, который возвращает цвет и поднимает ворс
Ковёр годами остаётся чистым и ярким: бюджетный раствор, который возвращает цвет и поднимает ворс
Последние материалы
Кухонная губка снижает количество шерсти на одежде при стирке — Asteelcz
Тени для век позволяют визуально скорректировать форму губ без инъекций
В Милане нашли неизвестные подземные проходы под замком Сфорца — Sciencepost
Увеличение горшка более чем на один размер замедляет рост орхидей — Real Simple
Соль помогает снизить накопление сажи в дымоходе при отоплении дровами
Носогубный треугольник стареет быстрее других зон лица — Be
Учёные допустили, что вода Земли изначально была заперта в мантии — Earth
Переключение D и N без фиксации вредит автоматической коробке — Car And Motor
Драцена, филодендрон и монстера лучше переносят зимние условия в квартире
Вирусные упражнения для сжигания жира могут быть небезопасны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.