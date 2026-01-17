Три метра, а ощущение как вдвое больше: планировка, которая незаметно обманывает пространство

В ванной площадью 3 кв. м разместили душ, унитаз и стиральную машину — Карлюкова

Ванная комната площадью всего три квадратных метра может быть не только удобной, но и визуально просторной. Даже в таком формате реально разместить душ, унитаз, стиральную машину и системы хранения без ощущения тесноты. Грамотная планировка и точные решения позволяют превратить ограниченное пространство в функциональный санузел. Об этом сообщает Rambler.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Современная ванная с окрашенными стенами

Задача: максимум функций на минимальной площади

Небольшие санузлы требуют особенно продуманного подхода, где важен каждый сантиметр. В одном из проектов Анастасии Карлюковой стояла цель обустроить ванную комнату площадью 3 кв. м в студии в Сочи, предназначенной для аренды. Нужно было разместить душевую кабину, унитаз, раковину и полноценную постирочную зону, не жертвуя комфортом и ощущением света.

"Планировка компактной ванной комнаты — сложная задача. Тут каждый сантиметр на счету. Задача была не просто втиснуть всё необходимое, но и сохранить ощущение простора, света и комфорта", — отмечает дизайнер интерьера Анастасия Карлюкова.

Где разместить стиральную машину

Одним из самых сложных моментов стала установка стиральной машины. Перенос в кухню владельцы сразу исключили. Помещение имело форму прямоугольника 2x1,5 м с дверью у угла, что дополнительно ограничивало варианты.

Оптимальным решением стало размещение стиральной машины под столешницей с раковиной. Такой приём дал сразу несколько преимуществ. Во-первых, техника заняла пространство под умывальником, которое часто остаётся неиспользуемым. Во-вторых, удалось сохранить место для хранения за счёт узких шкафчиков. Во-третьих, общая столешница визуально объединила раковину и бытовую технику в цельный аккуратный блок — при этом важно учитывать правильный уход за техникой в условиях высокой влажности, чтобы избежать проблем со сроком службы.

Планировка сантехники и мебели

В дальнем от входа углу установили душевую кабину с поддоном 80x80 см и прозрачными стеклянными дверцами. Рядом образовалась ниша шириной 68 см, куда идеально вписалась инсталляция подвесного унитаза. Это минимальный, но комфортный размер для повседневного использования.

Пространство над инсталляцией задействовали под встроенный шкаф для бытовой химии и средств для стирки. Фасады подобрали в цвет стен, чтобы они не дробили интерьер и визуально "растворялись". Подобный приём перекликается с трендом, когда ванная остаётся без шкафов под раковиной, а хранение становится менее заметным.

Напротив входа разместили тумбу с раковиной и стиральной машиной глубиной 50 см. Раковину сместили ближе к двери, а стиральную машину — в угол, так как она используется реже. Чаша и столешница выполнены из литьевого мрамора, практичного композита, имитирующего натуральный камень.

Между дверью и раковиной установили узкий вертикальный электрический полотенцесушитель, который можно использовать круглый год. В то же время дизайнеры всё чаще выбирают альтернативные решения обогрева, когда полотенца остаются тёплыми без классического полотенцесушителя. Дверь санузла открывается наружу — это позволило сохранить максимум полезного пространства внутри.

Сравнение: ванна или душевая кабина

В маленьких санузлах выбор между ванной и душем принципиален. Душевая кабина занимает меньше места, облегчает доступ и позволяет высвободить зону под хранение или стиральную машину. Классическая ванна подходит лишь при большей площади и часто "съедает" полезное пространство, делая интерьер визуально тяжелее.

Плюсы и минусы компактной ванной комнаты

При правильном подходе маленький санузел имеет ощутимые преимущества. Он быстрее прогревается, требует меньше материалов для отделки и проще в уборке.

К минусам можно отнести ограниченный выбор сантехники и необходимость точных замеров, так как ошибка в несколько сантиметров может нарушить всю логику планировки.

Советы по обустройству маленькой ванной

Начните с точных замеров и планировки сантехники.

Выбирайте подвесной унитаз и душевой уголок вместо ванны.

Используйте светлую цветовую гамму и крупноформатную плитку.

Интегрируйте бытовую технику под столешницу.

Добавляйте зеркала, подсветку и глянцевые поверхности для визуального расширения пространства.

Популярные вопросы о ванной комнате на 3 кв. м

Как выбрать раковину для маленькой ванной?

Лучше подойдут узкие или квадратные модели глубиной до 35 см.

Сколько стоит обустройство санузла такого размера?

Бюджет зависит от материалов и брендов, но компактные решения часто позволяют сэкономить.

Что лучше для аренды — ванна или душ?

Душевая кабина практичнее, безопаснее и удобнее для большинства пользователей.