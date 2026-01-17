Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Три метра, а ощущение как вдвое больше: планировка, которая незаметно обманывает пространство

В ванной площадью 3 кв. м разместили душ, унитаз и стиральную машину — Карлюкова
Недвижимость

Ванная комната площадью всего три квадратных метра может быть не только удобной, но и визуально просторной. Даже в таком формате реально разместить душ, унитаз, стиральную машину и системы хранения без ощущения тесноты. Грамотная планировка и точные решения позволяют превратить ограниченное пространство в функциональный санузел. Об этом сообщает Rambler.

Современная ванная с окрашенными стенами
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная ванная с окрашенными стенами

Задача: максимум функций на минимальной площади

Небольшие санузлы требуют особенно продуманного подхода, где важен каждый сантиметр. В одном из проектов Анастасии Карлюковой стояла цель обустроить ванную комнату площадью 3 кв. м в студии в Сочи, предназначенной для аренды. Нужно было разместить душевую кабину, унитаз, раковину и полноценную постирочную зону, не жертвуя комфортом и ощущением света.

"Планировка компактной ванной комнаты — сложная задача. Тут каждый сантиметр на счету. Задача была не просто втиснуть всё необходимое, но и сохранить ощущение простора, света и комфорта", — отмечает дизайнер интерьера Анастасия Карлюкова.

Где разместить стиральную машину

Одним из самых сложных моментов стала установка стиральной машины. Перенос в кухню владельцы сразу исключили. Помещение имело форму прямоугольника 2x1,5 м с дверью у угла, что дополнительно ограничивало варианты.

Оптимальным решением стало размещение стиральной машины под столешницей с раковиной. Такой приём дал сразу несколько преимуществ. Во-первых, техника заняла пространство под умывальником, которое часто остаётся неиспользуемым. Во-вторых, удалось сохранить место для хранения за счёт узких шкафчиков. Во-третьих, общая столешница визуально объединила раковину и бытовую технику в цельный аккуратный блок — при этом важно учитывать правильный уход за техникой в условиях высокой влажности, чтобы избежать проблем со сроком службы.

Планировка сантехники и мебели

В дальнем от входа углу установили душевую кабину с поддоном 80x80 см и прозрачными стеклянными дверцами. Рядом образовалась ниша шириной 68 см, куда идеально вписалась инсталляция подвесного унитаза. Это минимальный, но комфортный размер для повседневного использования.

Пространство над инсталляцией задействовали под встроенный шкаф для бытовой химии и средств для стирки. Фасады подобрали в цвет стен, чтобы они не дробили интерьер и визуально "растворялись". Подобный приём перекликается с трендом, когда ванная остаётся без шкафов под раковиной, а хранение становится менее заметным.

Напротив входа разместили тумбу с раковиной и стиральной машиной глубиной 50 см. Раковину сместили ближе к двери, а стиральную машину — в угол, так как она используется реже. Чаша и столешница выполнены из литьевого мрамора, практичного композита, имитирующего натуральный камень.

Между дверью и раковиной установили узкий вертикальный электрический полотенцесушитель, который можно использовать круглый год. В то же время дизайнеры всё чаще выбирают альтернативные решения обогрева, когда полотенца остаются тёплыми без классического полотенцесушителя. Дверь санузла открывается наружу — это позволило сохранить максимум полезного пространства внутри.

Сравнение: ванна или душевая кабина

В маленьких санузлах выбор между ванной и душем принципиален. Душевая кабина занимает меньше места, облегчает доступ и позволяет высвободить зону под хранение или стиральную машину. Классическая ванна подходит лишь при большей площади и часто "съедает" полезное пространство, делая интерьер визуально тяжелее.

Плюсы и минусы компактной ванной комнаты

При правильном подходе маленький санузел имеет ощутимые преимущества. Он быстрее прогревается, требует меньше материалов для отделки и проще в уборке.

К минусам можно отнести ограниченный выбор сантехники и необходимость точных замеров, так как ошибка в несколько сантиметров может нарушить всю логику планировки.

Советы по обустройству маленькой ванной

Начните с точных замеров и планировки сантехники.
Выбирайте подвесной унитаз и душевой уголок вместо ванны.
Используйте светлую цветовую гамму и крупноформатную плитку.
Интегрируйте бытовую технику под столешницу.
Добавляйте зеркала, подсветку и глянцевые поверхности для визуального расширения пространства.

Популярные вопросы о ванной комнате на 3 кв. м

Как выбрать раковину для маленькой ванной?
Лучше подойдут узкие или квадратные модели глубиной до 35 см.

Сколько стоит обустройство санузла такого размера?
Бюджет зависит от материалов и брендов, но компактные решения часто позволяют сэкономить.

Что лучше для аренды — ванна или душ?
Душевая кабина практичнее, безопаснее и удобнее для большинства пользователей.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом декор советы недвижимость
Новости Все >
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Сейчас читают
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Садоводство, цветоводство
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Джинсы mom стали базовым трендом весны-2026 — Freundin
Красота и стиль
Джинсы mom стали базовым трендом весны-2026 — Freundin
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Сальпиглоссис выращивают из семян как однолетник — эксперт Людмила Улейская
Цветок, который принимают за искусственный: как вырастить редкий и роскошный сальпиглоссис из семян
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971 Сергей Милешкин Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места
Последние материалы
Археологи нашли следы ритуального убийства у храма Пуемапе в Перу — Earth
Встроенные банкетки заменяют барные стулья на кухнях в 2026 году — Ouest France
Морщины-марионетки возникают из-за мимики и снижения упругости кожи
Низкая влажность в отапливаемых помещениях нарушает рост орхидей — Actualno
Суперколония аргентинских муравьёв в Европе насчитывает 500 млрд особей
Растительное масло делает бисквиты нежными
Лаваш в шаурме вызывает резкий рост сахара в крови — диетолог Татьяна Дубровская
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Шоколадный маникюр стал трендом осени и зимы 2026 — Bovary
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.