Ангелина Ефремова

Кухня меняет правила игры: высокие табуреты уходят, а уют захватывает пространство

Встроенные банкетки заменяют барные стулья на кухнях в 2026 году — Ouest France
Еще несколько лет назад кухня в российских квартирах ассоциировалась с высоким островом и барными стульями, на которых сидят недолго и без особого удобства. Зимой 2026 года все больше людей задумываются не о визуальных эффектах, а о тепле, устойчивости и комфорте дома. Именно поэтому в интерьерах появляется решение, которое постепенно меняет само ощущение кухонного пространства, об этом сообщает Ouest France.

Кухня как место для жизни, а не быстрых перекусов

Центральный остров остается удобным элементом для готовки, но его роль как основного места для еды заметно снижается. Формат "перекусить на ходу" больше не отвечает запросу на спокойствие и общение. Все чаще хочется просто сесть, опереться на спинку и не думать о равновесии.

На этом фоне в кухнях все активнее появляется встроенная банкетка. Она визуально и функционально сближает кухню с гостиной, делая пространство менее формальным и перекликаясь с тем, как сегодня переосмысливаются тренды кухни 2026. Мягкая посадка и устойчивая высота создают ощущение домашнего уюта, знакомого российским семейным посиделкам.

Банкетка как современный дизайнерский прием

Современные банкетки не имеют ничего общего с устаревшими "обеденными уголками". Архитекторы и дизайнеры используют их как способ смягчить интерьер и сделать его более жилым.
В оформлении часто применяются плотные ткани — вельвет, рогожка, лен, а также натуральное дерево. Подушки добавляют комфорта для спины, а закругленные формы снимают визуальную жесткость типовой кухонной мебели.

В результате кухня перестает выглядеть как рабочая зона и начинает восприниматься как пространство для отдыха, где приятно задержаться с чаем или разговором, особенно в холодное время года.

Рациональное использование пространства и хранения

Для российских квартир, особенно в новостройках и домах старого фонда, вопрос площади остается принципиальным. Банкетка решает его сразу по нескольким направлениям. Она не требует места для отодвигания и может быть установлена вдоль стены, у окна или примыкать к полуострову, аккуратно зонируя помещение.
Еще одно преимущество — скрытое хранение. Под сиденьем или в выдвижных ящиках удобно размещать кухонную технику, текстиль, сезонную посуду или запасы продуктов. Это помогает сохранять порядок и визуальную легкость, что особенно ценно в компактных кухнях.

Как меняется атмосфера семейных ужинов

Эффект от банкетки особенно заметен во время совместных приемов пищи. Когда люди сидят рядом на одном мягком сиденье, исчезает формальность, разговоры становятся спокойнее, а ужины — длиннее.

Зимой это ощущается особенно ярко: супы, запеканки и домашняя выпечка располагают к неторопливому общению. Детям удобно заниматься своими делами рядом, пока взрослые готовят, и кухня снова становится центром семейной жизни. Такой формат хорошо сочетается с идеями, которые используются при оформлении компактной столовой, где важны плавные формы и удобная рассадка.

При выборе важно учитывать практичность: ткани с защитой от пятен, съемные чехлы и наполнитель высокой плотности, чтобы сиденье не теряло форму при ежедневном использовании.

Сравнение: банкетка и традиционные кухонные стулья

Банкетка выигрывает по уровню комфорта и позволяет разместить больше людей без загромождения пространства. Она создает цельную композицию и визуально расширяет кухню. Стулья остаются более мобильным решением и подходят тем, кто часто меняет планировку, но требуют больше свободного места и не дают такого ощущения уюта.

Советы по выбору банкетки для кухни

  1. Оцените размеры кухни и определите место, где банкетка не будет мешать проходу.

  2. Выбирайте износостойкие и легко очищаемые материалы.

  3. Обратите внимание на плотность наполнителя — она напрямую влияет на срок службы.

  4. Сочетайте банкетку с круглым или овальным столом для удобства передвижения.

Популярные вопросы о кухонных банкетках

Как выбрать банкетку для небольшой кухни?

Лучше всего подходят модели вдоль стены или у окна с дополнительным местом хранения.

Сколько стоит банкетка на заказ в России?

Стоимость зависит от материалов и сложности проекта, но часто сопоставима с покупкой качественного комплекта стульев.

Что практичнее — банкетка или стулья?

Для семейных кухонь и ежедневных ужинов банкетка обычно оказывается удобнее и функциональнее.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
