Анна Маляева

Проверено суровым климатом: старинный метод от сквозняков который работает на все 100%

Натуральный утеплитель из фланели и хвои защищает от зимнего холода
Недвижимость

Когда холодные ветры проникают через окна, становится особенно неприятно. Если замена окон не входит в ваши планы, существует простой способ защититься от зимней стужи, используя натуральные материалы и немного времени для рукоделия. Для этого вам понадобятся фланель, молния и сосновая хвоя.

Заслонка от сквозняков на окне
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Заслонка от сквозняков на окне

Почему фланель и хвоя — идеальный выбор

Фланель — это материал, известный своей способностью удерживать тепло. Часто её используют в детской одежде, благодаря её плотной текстуре, которая не позволяет холодному воздуху проникать внутрь. Молния на чехле позволит не только обновить наполнитель, но и легко стирать его. Сосновая хвоя, в свою очередь, создаёт плотный барьер против холода и наполняет дом приятным лесным ароматом, а также обладает легким антисептическим эффектом.

Как сделать утеплитель

Процесс изготовления утеплителя не займет много времени и подходит для любого уровня рукоделия.

  1. Раскрой и шитьё
    Из фланели выкройте прямоугольник длиной по ширине подоконника и шириной 15-20 см. Сложите ткань пополам по длинной стороне и прошейте, образуя трубу. Пришейте молнию по длинному шву, подбирая цвет молнии в тон ткани для эстетичности.
  2. Наполнитель
    Соберите сосновую хвою, предварительно убедившись, что она сухая и чистая. Можно немного измельчить её руками, но не превращайте в пыль, чтобы иголки оставались упругими.
  3. Заполнение
    Плотно, но без излишнего усилия, заполните чехол хвоей через молнию. Наполнитель должен быть достаточно плотным, но гибким, чтобы утеплитель легко прилегал к щели, не затрудняя движение.
  4. Установка
    Разместите валик вдоль подоконника, где чувствуется холод, чтобы он полностью перекрыл доступ воздуха.

Проверено суровыми зимами: преимущества метода

Метод утепления с фланелью и хвоей давно используется в регионах с холодными зимами, таких как Сибирь и Урал. Он является экологичным, экономичным и долговечным. В отличие от синтетических материалов, валик из фланели и хвои не теряет своей эффективности при перепадах температур и не выделяет вредных веществ. Он прекрасно защищает от холода, а хвойный аромат создаёт в доме атмосферу уюта.

Уход за утеплителем

Когда запах хвои ослабевает, откройте молнию, высыпьте старый наполнитель и замените его на свежий. Чехол можно стирать в машине, что упрощает уход за изделием.

Экологичный и экономичный выбор

Этот метод — отличный способ не только утеплить дом, но и сделать экологичный выбор, минимизируя использование синтетических материалов. Ваша защита от холода будет не только эффективной, но и безопасной для окружающей среды.

Если ваши окна пропускают холод, попробуйте этот способ, который не требует больших вложений и поможет создать уютный и теплый дом. Об этом сообщает usolie. info.

Сравнение методов утепления окон

Синтетические уплотнители vs Фланель и хвойный наполнитель

  1. Теплоизоляция: Синтетика теряет эффективность при перепадах температур, фланель и хвоя создают более эффективный барьер от холода.
  2. Экологичность: Синтетика вредна для экологии, фланель и хвоя — натуральные и биоразлагаемые материалы.
  3. Стоимость: Синтетические уплотнители дешевле, но требуют частой замены, в то время как фланель и хвоя служат долго.
  4. Уход: Синтетика сложнее в обслуживании, утеплитель из фланели легко стирается, а хвойный наполнитель можно заменить.
  5. Долговечность: Синтетические материалы быстрее разрушаются, натуральный утеплитель долговечен и сохраняет свои свойства.

Пластиковые уплотнители vs Фланель и хвойный наполнитель

  1. Внешний вид: Пластик и резинка менее эстетичны, утеплитель из фланели выглядит привлекательнее.
  2. Комфорт: Пластик может издавать неприятные звуки, хвоя создаёт уютную атмосферу.
  3. Практичность: Уплотнители сложно устанавливать, фланель легко применить.
  4. Здоровье: Пластик выделяет вредные вещества, фланель и хвоя безопасны и обладают антисептическим эффектом.
  5. Стоимость и уход: Пластиковые уплотнители требуют замены, утеплитель из фланели служит долго и не требует частого ухода.

Популярные вопросы о утеплении окон

Как долго прослужит утеплитель из фланели и хвои?

Утеплитель из фланели и хвои может служить несколько сезонов, если его правильно использовать и регулярно менять хвойный наполнитель.

Можно ли использовать этот метод в регионах с очень холодными зимами?

Да, этот способ утепления идеально подходит для суровых зим, так как фланель и хвоя обеспечивают хорошую теплоизоляцию и не теряют своих свойств при низких температурах.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
