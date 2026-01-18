Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Хаос на кухне исчезает за секунду: предмет, который освобождает метры и создаёт уютный «кокон»

Банкетки освобождают пространство в малогабаритных кухнях — ouest-france
Недвижимость

В начале 2026 года кухни все чаще вызывают не уют, а ощущение тесноты и перегруженности, особенно в зимний период, когда не хватает света и воздуха. Даже без ремонта пространство может казаться неудобным и визуально тяжелым. Дизайнеры интерьеров предлагают решение, которое кардинально меняет восприятие кухни и быстро становится обязательным элементом. Об этом сообщает ouest-france.

Современная кухня
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная кухня

Почему привычный кухонный стол больше не работает

Во многих кухнях именно обеденная зона создает ощущение хаоса. Классический стол с несколькими стульями требует места не только для установки, но и для постоянного движения: стулья нужно отодвигать, обходить, возвращать на место. В результате кухня теряет плавность, а перемещение по ней становится неудобным.

В 2026 году дизайнеры все чаще предлагают заменить часть стульев встроенной банкеткой. Это решение позволяет "прижать" обеденную зону к стене или кухонному острову, освободив центр помещения. Исчезает необходимость оставлять пространство для отодвигания сидений, а кухня сразу кажется более просторной и организованной.

Банкетка как способ вернуть легкость и движение

Фиксированное сиденье меняет не только планировку, но и ощущения от пространства. Потоки движения становятся логичными и плавными, исчезает визуальный шум от множества ножек и постоянно сдвигаемой мебели. Для семей это еще и практичный плюс: меньше шума, больше порядка и стабильности в интерьере.

Кроме того, банкетка позволяет разместить за столом больше людей. Там, где два стула строго ограничивают количество мест, длинное сиденье дает гибкость. Можно легко подсесть ближе, создавая атмосферу уюта и общения, особенно ценную в холодное время года.

Скрытое хранение — главный аргумент в пользу банкетки

Одно из ключевых преимуществ этого предмета мебели — дополнительное место для хранения. В условиях, когда каждый квадратный метр на счету, пространство под сиденьем становится настоящей находкой. Его можно использовать для хранения редко используемой кухонной техники, текстиля или запасов продуктов.

Такое решение помогает визуально разгрузить кухню без покупки дополнительных шкафов. В зависимости от конструкции это могут быть выдвижные ящики для повседневного доступа или откидное сиденье с вместительным отсеком. Банкетка легко адаптируется под разный бюджет — от индивидуального столярного проекта до модульных решений из кухонных коллекций.

Атмосфера уюта и архитектурный акцент

В 2026 году банкетка — это не просто сиденье, а полноценный элемент дизайна. Она структурирует пространство и превращает обычную обеденную зону в уютную нишу. В тренде натуральные материалы: светлое дерево, дуб, орех, а для сидений — фактурные ткани вроде вельвета или плотной шерсти.

Особое внимание уделяется оформлению стены и освещению. Подвесной светильник над столом создает мягкий световой акцент, а декоративная отделка стены — обои, деревянные рейки или полки — подчеркивает зону и делает ее визуально завершенной. Такая ниша становится многофункциональной: здесь не только едят, но и работают, читают или пьют кофе.

Популярные вопросы о банкетках на кухне

Подойдет ли банкетка для маленькой кухни?

Да, именно в небольших пространствах она дает наибольший эффект, освобождая проходы.

Можно ли установить банкетку без ремонта?

Да, существуют готовые модульные решения, которые не требуют капитальных работ.

Что лучше — банкетка или дополнительные шкафы?

Банкетка сочетает в себе сиденье и хранение, что делает ее более универсальной.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы кухня мебель интерьер хранение
Новости Все >
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Сейчас читают
Кожаный кейп вошёл в список модных моделей 2026 года
Красота и стиль
Кожаный кейп вошёл в список модных моделей 2026 года
Кожаные куртки 2026 года чаще имеют прямой силуэт
Красота и стиль
Кожаные куртки 2026 года чаще имеют прямой силуэт
Популярное
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень

Кохия, известная как летний кипарис, ценится за выразительную форму и меняющуюся листву. Разбираемся, как вырастить эффектный куст и избежать типичных ошибок.

Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места
Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени
Тропинка, которой позавидуют соседи: растения, создающие идеальный бордюр без лишних усилий
США направляют эмиссаров в Москву для диалога по Украине Михаил Дёмин ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971 Сергей Милешкин Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова
Старые куртки можете выбросить: пять кожаных моделей 2026 уже назвали будущими иконами стиля
Грядёт стильный переворот: какие кожанки станут символом весны-2026, а какие пора прятать в шкаф
Украина в предвкушении «светлого будущего», но есть нюанс
Украина в предвкушении «светлого будущего», но есть нюанс
Последние материалы
Парфюмерные дома сделали ставку на тёмные цветы зимой 2026
Новые сорта томатов радуют урожаем и устойчивостью к болезням
"Индукционная" посуда часто работает хуже заявленного
Универсальные сорта моркови названы лучшими для дачников
Привычка есть перед сном может вызвать диафрагмальную грыжу – диетолог Мухина
Чебуреки на кефире улучшают пластичность теста
Астрономы зафиксировали неизвестную форму внутри туманности — Daily Mail
Постельные комплекты утрачивают актуальность в 2026 году — ouest-france
В Финнмарке после шторма 1617 года начались массовые казни — историк Виллумсен
Метельчатые гортензии образуют плотные живые изгороди
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.