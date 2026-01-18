Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Он заполнил квартиры и уничтожил индивидуальность: в 2026-м этот диван отправят на свалку трендов

Серые диваны создают ощущение однообразия в гостиной — ouest-france
Недвижимость

В 2026 году в интерьерных трендах произойдет заметный перелом, который многие уже ощущают интуитивно. Даже аккуратно оформленная гостиная может казаться скучной и безликой, несмотря на новые шторы, пледы или декор. Причина часто скрывается в одном ключевом предмете мебели. Об этом сообщает ouest-france.

Зеленый диван в гостиной
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Зеленый диван в гостиной

Почему серый диван теряет актуальность

На протяжении последних лет светло-серый диван считался универсальным решением для гостиной. Его выбирали как "безопасный" вариант, который легко вписывается в любой интерьер. Однако именно эта универсальность со временем сыграла против него. Пространства с такими диванами стали выглядеть одинаково, а атмосфера — нейтральной до обезличенности.

Даже при использовании аксессуаров — подушек, ковров, штор — серый диван часто гасит любые попытки добавить характер. Комната выглядит аккуратно, но не запоминается. Визуально она больше напоминает номер отеля или шоурум, чем жилое пространство, в котором хочется задержаться.

Что гости считывают с интерьера

Диван — первый объект, на который падает взгляд при входе в гостиную. Базовая серая модель нередко воспринимается как признак осторожности и нежелания рисковать. Гости могут не озвучивать это напрямую, но впечатление формируется мгновенно: интерьер кажется безопасным, но лишенным индивидуальности.

Такой выбор транслирует отказ от выразительности. Вместо отражения характера хозяев диван становится нейтральным фоном, который ничего не рассказывает о стиле жизни, вкусах или настроении дома.

Ловушка псевдосовременности

Серый цвет долго ассоциировался с современным минимализмом и сдержанным шиком. На практике же он часто превращается в символ шаблонности. Особенно это заметно осенью, когда интерьеру требуется тепло и уют. Серый диван в сочетании со светлыми стенами, однотонными шторами и стандартным журнальным столиком делает пространство холодным и визуально плоским.

Массовые коллекции мебели усилили этот эффект. Одинаковые модели диванов заполнили квартиры от больших городов до небольших пригородов, лишая гостиные ощущения уникальности и живой атмосферы.

Почему декораторы советуют отказаться от серого

Профессионалы в области дизайна интерьеров все чаще рекомендуют отказаться от базового серого дивана. По их мнению, он усложняет создание цельного и теплого пространства, особенно в гостиной — главной комнате дома. Вместо этого они предлагают работать с цветом, фактурой и формой, не обязательно увеличивая бюджет.

Тренд 2026 года — персонализация. Даже недорогой диван может выглядеть эффектно, если он выбран осознанно и становится акцентом, а не фоном.

Сравнение: серый диван и альтернативные решения

Серый диван выигрывает в универсальности и практичности, но проигрывает в эмоциональном воздействии. Цветные или фактурные модели сразу задают настроение и формируют стиль комнаты. Они делают гостиную запоминающейся и визуально "живой". В долгосрочной перспективе такие решения оказываются более удачными, поскольку интерьер не устаревает морально так быстро.

Популярные вопросы о выборе дивана для гостиной

Какой цвет дивана лучше выбрать вместо серого?

Хорошо работают насыщенные, но не кричащие оттенки: лесной зеленый, бордовый, теплый беж с текстурой.

Обязательно ли менять весь интерьер?

Нет, достаточно заменить диван и поддержать его несколькими аксессуарами — подушками, пледом, ковром.

Что лучше — универсальность или характер?

Современные тренды склоняются в сторону характера: интерьер должен быть личным и узнаваемым.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
