Обогреватель превращается в фитиль: вещи, которые нельзя держать рядом даже на минуту

Синтетические ткани мебели деформировались от тепла радиатора — пожарный Аллен

Зимой обогреватели и радиаторы работают почти без перерывов, создавая в доме комфорт, но одновременно повышая риски. В холодный сезон источники тепла становятся одной из самых частых причин бытовых пожаров, особенно при неправильной организации пространства. Простые привычки хранения могут сыграть решающую роль в безопасности жилья. Об этом сообщает издание Real Simple.

Почему зимой важно пересмотреть пространство вокруг радиаторов

С наступлением холодов нагрузка на отопительные приборы возрастает, а вместе с ней — вероятность перегрева предметов поблизости. По данным пожарных служб, почти половина инцидентов, связанных с отопительным оборудованием, происходит с декабря по февраль. Чаще всего проблема не в неисправности техники, а в том, что рядом с ней находятся неподходящие вещи.

Пожарные подчёркивают: для снижения рисков достаточно соблюдать дистанцию и избегать хранения потенциально опасных предметов рядом с источниками тепла. Речь идёт не только об открытом огне, но и о длительном воздействии лучистого тепла.

Крупная мебель рядом с радиатором

В небольших квартирах мебель часто придвигают вплотную к стенам, не задумываясь о последствиях. Если за диваном или креслом находится радиатор, это может стать проблемой.

"Радиаторы способны нагревать горючие материалы до температуры воспламенения. Даже без пламени постоянное тепло со временем приводит к перегреву тканей или древесины", — объясняет пожарный и основатель SAFE SOSS Николай Аллен.

Дополнительный риск связан с синтетическими материалами. Многие современные диваны и кресла при нагреве могут деформироваться, плавиться и выделять неприятные или вредные испарения. Оптимальное расстояние между мебелью и источником тепла — около 90 сантиметров.

Аэрозольные баллончики и ёмкости под давлением

Освежители воздуха, лак для волос или чистящие средства часто хранятся в ванной или прихожей — иногда прямо рядом с радиатором. Это опасная привычка.

"Предметы под давлением при перегреве могут разорваться или воспламениться", — предупреждает Аллен.

Даже кратковременное воздействие высокой температуры повышает риск, поэтому такие баллончики лучше держать в прохладных шкафах, подальше от отопления.

Шторы, занавески и жалюзи

Тканевые элементы интерьера — одни из самых уязвимых рядом с радиаторами. Длинные шторы, касающиеся источника тепла, могут перегреваться и со временем воспламеняться.

Пожарные советуют поднимать горизонтальные жалюзи, если они находятся над радиатором, а длинные шторы укорачивать или заменять. Особенно важно учитывать это в домах, где активно используются дополнительные источники тепла и увлажнители воздуха, неправильная эксплуатация которых также повышает риски, как и в случае с увлажнителем воздуха.

Бумага, книги и картон

Книжные полки над радиаторами выглядят эстетично, но могут быть небезопасны. Бумага и картон чувствительны к длительному нагреву, особенно если предметы смещаются или падают.

При отсутствии людей дома такой сценарий становится особенно опасным. Лучше выбирать для хранения книг и документов места вдали от источников тепла, даже если кажется, что радиатор "не слишком горячий".

Батареи и аккумуляторы

Один из самых недооценённых рисков связан с батареями и аккумуляторами. Речь идёт не только о запасных батарейках, но и о гаджетах, электровелосипедах, пауэрбанках и электроинструментах.

"Литий-ионные батареи необходимо держать вдали от радиаторов. Высокая температура дестабилизирует элементы батареи и может привести к тепловому разгону — реакции, заканчивающейся взрывом и пожаром", — отмечает Николай Аллен.

Особенно опасно ставить аккумуляторы рядом с радиаторами "для подогрева" или сушки, что часто делают зимой.

Советы по безопасному использованию радиаторов и обогревателей

Соблюдайте свободное пространство не менее 70-90 см вокруг источников тепла. Не используйте радиаторы для сушки вещей и подогрева техники. Убирайте аэрозоли и батареи в прохладные шкафы. Регулярно проверяйте, не касаются ли шторы и мебель нагретых поверхностей.

Популярные вопросы

Какое расстояние считается безопасным от радиатора?

Рекомендуется оставлять не менее 70-90 сантиметров свободного пространства.

Можно ли ставить электронику рядом с обогревателем?

Нет, особенно если устройство работает от аккумулятора — это повышает риск перегрева и пожара.

Опасны ли радиаторы в ночное время?

Да, если рядом находятся горючие предметы. Ночью и в отсутствие людей риск возрастает, как и при использовании неподходящих постельных принадлежностей или утяжелённых одеял.