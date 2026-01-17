Один режим в стиралке превращает пуховик в тряпку: эту кнопку нажимают почти все

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стирка стёганых курток и пуховиков в машине до сих пор вызывает опасения: наполнитель может сбиться, вещь — потерять форму, а сушка растянуться на дни. Между тем современные материалы позволяют ухаживать за такой одеждой дома без риска, если соблюдать несколько проверенных правил. Главное — правильный режим, подходящее средство и аккуратная сушка, об этом сообщает ohga.

Стирка пуховика по японскому методу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стирка пуховика по японскому методу

Как правильно стирать пуховики в стиральной машине

Перед загрузкой куртки или пуховика важно изучить ярлык производителя. Большинство моделей из категории "верхняя одежда", включая зимние куртки, жилеты и утеплённые пальто, допускают машинную стирку.

Оптимально выбирать деликатный режим или программу для синтетических тканей. Температура воды не должна превышать 30 °C, а отжим — быть минимальным, чтобы наполнитель не деформировался. Использовать стоит жидкое средство для спортивной или технической одежды, без кондиционеров и отбеливателей. Они могут нарушить воздухопроницаемость и защитные свойства ткани, а также усиливать износ вещей при частых циклах, о чём часто забывают при повседневной стирке.

Чтобы пух или синтетический утеплитель не сбивался в комки, в барабан кладут 2-3 чистых теннисных мяча. Этот приём работает по тому же принципу, что и корректная загрузка при энергоэффективной стирке, когда вещи свободно перемещаются и не теряют форму.

Почему нельзя перегружать стиральную машину

Одна из ключевых ошибок при уходе за пуховиками — стирка "впритык". Объёмная куртка нуждается в пространстве, чтобы вода и моющее средство свободно циркулировали внутри барабана. При перегрузе наполнитель сминается, а загрязнения удаляются хуже.

Кроме того, плотная загрузка увеличивает время сушки и риск появления запаха сырости. Подобные привычки относятся к числу тех, из-за которых стирка на автомате со временем начинает портить одежду и саму технику.

Как быстро высушить куртку без ущерба для формы

Сушка — не менее важный этап, чем сама стирка. Длительная влажность может привести к неприятному запаху и утрате объёма.

Сушка в сушильной машине

Если дома есть сушилка, используйте щадящую программу для пуховых изделий. Куртку кладут внутрь вместе с теннисными мячами и каждые 30 минут проверяют, слегка встряхивая вещь для перераспределения наполнителя.

Сушка без сушилки

При отсутствии сушильной машины куртку раскладывают горизонтально — на сушилке, столе или спинках стульев.  Помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Изделие переворачивают каждые 3-4 часа, а излишки влаги после отжима аккуратно промакивают сухими полотенцами. Допустимо разместить куртку рядом с осушителем воздуха или источником мягкого тепла, избегая батарей и прямого нагрева.

Как вернуть пуховику объём после стирки

Когда куртка полностью высохла, её важно "оживить". Энергичное встряхивание помогает равномерно распределить наполнитель, а сплющенные участки можно аккуратно размять руками. Для хранения лучше использовать плечики: вакуумные пакеты и сжатие лишают пуховик воздушности и снижают теплоизоляцию.

Сравнение: машинная стирка и химчистка пуховиков

Домашняя стирка подходит для большинства современных пуховиков и стёганых курток при соблюдении инструкций. Она экономичнее и позволяет ухаживать за одеждой по мере необходимости. Химчистка же актуальна для изделий с нестандартной отделкой, натуральным мехом или сложной фурнитурой. В таких случаях профессиональная обработка снижает риск повреждений.

Советы по уходу за пуховиками шаг за шагом

  1. Проверьте ярлык и застегните молнии перед стиркой.

  2. Выберите деликатный режим и жидкое средство.

  3. Добавьте теннисные мячи для сохранения объёма.

  4. Не перегружайте барабан.

  5. Сушите куртку до полного высыхания, регулярно встряхивая.

Популярные вопросы о стирке пуховиков

Как выбрать средство для стирки пуховика?

Лучше всего подходят жидкие составы для спортивной и мембранной одежды без кондиционеров.

Сколько времени сохнет пуховик без сушилки?

В среднем от 12 до 24 часов, в зависимости от толщины изделия и вентиляции помещения.

Что лучше: пух или синтетический утеплитель?

Пух легче и теплее, но требует более аккуратного ухода. Синтетика проще в стирке и быстрее сохнет.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
