Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Плитка холодит, а ванная всё равно уютная: что добавляют в интерьер умные хозяева

Светлые цвета и зеркала визуально увеличивают маленькую ванную
Недвижимость

Даже самая компактная ванная комната может выглядеть уютно и просторнее, чем есть на самом деле. Всё решают детали: материалы, свет, хранение и визуальные акценты, которые работают вместе. Такой подход позволяет отказаться от компромиссов и сосредоточиться на комфорте, об этом сообщает Ouest France.

Современная ванная с окрашенными стенами
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная ванная с окрашенными стенами

Натуральные материалы и ощущение тепла

В небольшой ванной особенно важно сгладить холод, который создают плитка и керамика. Натуральные материалы делают пространство мягче и живее. Дерево остаётся универсальным решением: его используют для тумбы под умывальник из светлого дуба, полок над ванной, рам для зеркал или компактных лестниц для полотенец. Оно одинаково хорошо смотрится как в светлых, так и в более тёмных оттенках, добавляя глубину и уют.

Ротанг, лён и другие растительные волокна усиливают этот эффект. Даже простая корзина для белья из морских водорослей помогает "разбить" стерильность интерьера и создать ощущение жилого пространства. Такой приём часто используют там, где важно упростить уход и сохранить чистоту, как это бывает, когда продумывается дизайн ванной комнаты, сокращающий время уборки.

Светлая палитра и работа с отражением

Светлые оттенки остаются ключевым инструментом для визуального расширения пространства. Белый, серый и их мягкие вариации — бежевый, песочный, льняной, жемчужный — отражают свет и делают помещение "воздушнее". Эти цвета подходят не только для стен, но и для мебели, легко сочетаясь с натуральными фактурами.

Зеркала усиливают эффект. Одно большое зеркало над раковиной способно визуально удвоить пространство, особенно если выбрать максимально широкую модель. Дополнительное зеркало на двери почти не занимает места, но добавляет глубины. Если планировка позволяет, стеклянная душевая перегородка предпочтительнее шторки: она не перекрывает обзор и сохраняет ощущение цельности интерьера.

Удобное хранение без перегруженности

Хранение в маленькой ванной — отдельная задача, но и здесь есть рабочие решения. Настенные полки помогают использовать вертикаль и разместить полотенца, косметику и аксессуары. Корзины и контейнеры позволяют сортировать вещи и поддерживать порядок без лишнего визуального шума.

Подвесная мебель делает интерьер легче, освобождая пол, а узкие высокие шкафы задействуют высоту помещения. Практичным выбором становятся многофункциональные элементы: зеркала со встроенными шкафчиками, душевые стойки с полками, тумбы с разделёнными ящиками. Такой подход хорошо сочетается с современными трендами, включая умывальники из микроцемента, которые всё чаще выбирают для компактных пространств — например, умывальники из микроцемента ценят за лаконичность и визуальную цельность.

Зелёные акценты в ванной комнате

Растения способны оживить ванную независимо от её размеров. Они создают контраст с гладкими поверхностями и добавляют ощущение природного баланса. Для влажной среды подходят потос, плющ, папоротник и калатея. Их размещают на полках, подоконниках или в подвесных кашпо, которые не мешают передвижению.

Если условия не позволяют ухаживать за живыми растениями, качественные искусственные варианты сохраняют нужный визуальный эффект и поддерживают общий стиль.

Сравнение натуральных и искусственных материалов

Натуральные материалы, такие как дерево и ротанг, делают интерьер теплее и уютнее, но требуют более внимательного ухода. Искусственные поверхности проще в эксплуатации и устойчивее к влаге, однако могут выглядеть холоднее. Оптимальный результат даёт сочетание: практичная база и природные акценты.

Советы по обустройству маленькой ванной шаг за шагом

  1. Выберите светлую базовую палитру для стен и мебели.

  2. Добавьте деревянные или ротанговые элементы.

  3. Используйте крупные зеркала для визуального расширения.

  4. Отдавайте предпочтение подвесной и многофункциональной мебели.

  5. Дополните интерьер зелёными акцентами.

Популярные вопросы о дизайне маленькой ванной комнаты

Как выбрать материалы для маленькой ванной?
Лучше сочетать влагостойкие покрытия с натуральными акцентами, обработанными защитными составами.

Что удобнее для хранения — полки или шкафы?
Комбинация открытых полок и закрытых шкафов помогает сохранить порядок и лёгкость.

Подходят ли растения для ванной без окна?
Да, при хорошем искусственном освещении можно использовать теневыносливые растения или качественные декоративные аналоги.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы дизайн интерьер хранение ванная комната
Новости Все >
Алкоголь повышает риск переохлаждения при купании в проруби — нарколог Холдин
Ограничений в 1,5 тонны на Крымском мосту не вводится — транспортные ведомства
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Сейчас читают
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Еда и рецепты
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Сальпиглоссис выращивают из семян как однолетник — эксперт Людмила Улейская
Цветок, который принимают за искусственный: как вырастить редкий и роскошный сальпиглоссис из семян
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971 Сергей Милешкин Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Последние материалы
Томат "Юбилейный Тарасенко" дает до 10 кг урожая с куста
Учёные СССР тестировали технологии поддержания жизни
С 31 декабря по 11 января в России зафиксировали около 1600 ДТП
Ограничений в 1,5 тонны на Крымском мосту не вводится — транспортные ведомства
Вентилятор у радиатора потребляет 40–60 Вт и повышает теплоотдачу — Лакустова
В римской водной шахте под Кармоной обнаружили новый вид изоподов — Earth
Кашкулакскую пещеру называют самым загадочным местом Хакасии
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Горячая вода с крупной солью быстро устраняет засор — Revistaoeste
ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.