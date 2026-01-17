Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полка с шампунями работает против вас: как привычный уход незаметно портит кожу головы

Просроченные шампуни и кондиционеры могут вызывать раздражение кожи головы
Полки в ванной нередко превращаются в коллекцию шампуней и кондиционеров на все случаи жизни. Одни средства используются регулярно, другие — время от времени, под настроение или сезонные потребности волос. Со временем возникает логичный вопрос: а не просрочены ли эти флаконы, об этом сообщает InStyle.

Почему шампуни и кондиционеры не вечны

Шампуни и кондиционеры относятся к косметическим средствам с ограниченным сроком годности. Даже если текстура и запах кажутся привычными, формула со временем меняется. Активные компоненты постепенно теряют эффективность, а консерванты перестают справляться с защитой от бактерий и грибков. Это особенно актуально для средств, которые хранятся во влажной среде ванной комнаты и регулярно контактируют с водой и воздухом.

Такой процесс напрямую связан с состоянием кожи головы, от которой зависит внешний вид и плотность волос, а значит — и результат всего ухода.

Сколько служат шампуни и кондиционеры

В среднем открытый флакон шампуня или кондиционера сохраняет свои свойства от шести месяцев до одного года. Неиспользованные и герметично закрытые средства могут храниться дольше — до двух-трех лет, в зависимости от состава и условий хранения.

Ориентиром служит маркировка PAO (Period After Opening). Она обозначается значками 6M, 12M, 18M или 24M, где буква M указывает количество месяцев, в течение которых продукт безопасен после открытия. Если такой информации на упаковке нет, производитель обычно может уточнить её по запросу.

Что происходит при использовании просроченных средств

Использование шампуня или кондиционера с истекшим сроком годности может привести не только к отсутствию ожидаемого эффекта. В формуле могут развиваться бактерии, что повышает риск раздражения кожи головы, сухости, шелушения и ослабления волосяных фолликулов. В отдельных случаях это связано даже с усиленным выпадением волос.

Такие реакции особенно заметны зимой, когда волосы и так уязвимы из-за сухого воздуха и перепадов температур, а ошибки в уходе усиливают ломкость и тусклость, как это часто бывает при зимнем уходе за волосами.

Сравнение: свежий и просроченный шампунь

Свежий шампунь обеспечивает мягкое очищение, стабильную пену и прогнозируемый результат. Он поддерживает баланс кожи головы и работает так, как задумано производителем. Просроченный продукт, напротив, может менять консистенцию, хуже пениться и оставлять ощущение сухости.

Кроме того, возрастает риск микробного загрязнения, особенно если флакон часто открыт, а сама кожа головы уже испытывает стресс из-за неправильного мытья и стайлинга, что нередко усугубляется ошибками в технике мытья головы.

Плюсы и минусы длительного хранения средств для волос

Длительное использование одного флакона кажется удобным и экономичным. Это позволяет реже покупать новые средства и экспериментировать с уходом. Однако у такого подхода есть и обратная сторона.

  • Плюсы: экономия бюджета, возможность чередовать продукты, снижение спонтанных покупок.
  • Минусы: риск пропустить срок годности, снижение эффективности формулы, потенциальное раздражение кожи головы.

Советы по хранению шампуней и кондиционеров шаг за шагом

  1. Храните средства вдали от прямого солнечного света и источников тепла.

  2. Следите, чтобы внутрь флакона не попадала вода.

  3. Подписывайте дату открытия маркером или наклейкой.

  4. Регулярно проверяйте запах, цвет и текстуру продукта.

Популярные вопросы о сроке годности шампуней и кондиционеров

Как понять, что шампунь испортился?

Изменение запаха, расслоение текстуры или необычный цвет — повод отказаться от использования.

Сколько стоит безопасный уход за волосами без просроченных средств?

Цена зависит от бренда, но регулярная замена базовых средств обычно обходится дешевле, чем восстановление кожи головы и волос.

Что лучше: один универсальный шампунь или несколько разных?

Универсальный вариант удобнее в плане контроля сроков годности, но чередование средств может быть полезно при разных потребностях волос.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
