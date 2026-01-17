Морозы ударили, а батареи сдались: этот приём из квартиры поднимает тепло без обогревателя

Как усилить отдачу батарей без обогревателей

По словам специалиста, дополнительное тепло можно получить без покупки энергоемких приборов. Один из самых простых способов — установить обычный вентилятор рядом с радиатором отопления. Он усиливает циркуляцию воздуха и помогает быстрее распределять тепло по комнате.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Термостат в гостиной

"Принцип его работы заключается в том, что воздух циркулирует через радиатор. Это может повысить температуру в помещении на 3-5 градусов. При этом энергопотребление вентилятора в среднем составляет 40-60 Вт, что соизмеримо с энергопотреблением обычной лампочки, в то время как стандартный обогреватель потребляет от 1500 до 2000 Вт", — заявила эколог Ольга Лакустова.

Такой подход позволяет снизить нагрузку на электросеть и избежать роста расходов, что особенно важно в период длительных морозов.

Снижение теплопотерь в помещении

Эколог также обратила внимание на меры, которые помогают сохранить уже имеющееся тепло. В частности, рекомендуется закрепить фольгу за радиатором отопления, чтобы отражать тепло обратно в комнату. Не менее важно освободить пространство перед батареей от мебели и других предметов, мешающих свободному движению теплого воздуха.

Отдельную роль играют текстиль и напольные покрытия. "Плотные шторы также помогут удерживать тепло в помещении. Тяжелые бархатные гардины могут снизить теплопотери до 40%", — добавила Лакустова, уточнив, что днем их стоит раздвигать, особенно при солнечной погоде. Ковры на полу, по ее словам, позволяют сократить теплопотери еще примерно на 20%.

Тепло за счет бытовых мелочей

Когда в квартире прохладно, эксперт советует закрывать двери во все комнаты, кроме ванной. Работающий полотенцесушитель и теплый влажный воздух способны немного повысить температуру в соседнем помещении. Дополнительный эффект дает горячий душ продолжительностью 15-20 минут, который усиливает кровоток и помогает организму согреться, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В ночное время, по словам специалиста, комфорт обеспечит электрическое одеяло с минимальным потреблением энергии. Завершая рекомендации, Лакустова напомнила о необходимости устранения щелей в окнах и дверях. "Чтобы в доме стало теплее, стоит устранить все щели, из которых поступает холодный воздух", — подчеркнула она, отметив, что для этого подойдут как специальные уплотнители, так и подручные материалы.