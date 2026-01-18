Накипь в стиральной машине — это не приговор: самые эффективные способы с минимальными затратами

Лимонная кислота эффективно чистит стиральную машину от накипи

В процессе эксплуатации стиральная машина накапливает известковый налет, который может негативно повлиять на её работу. Чтобы предотвратить поломки и продлить срок службы устройства, важно регулярно проводить его чистку. В этом материале мы рассмотрим 7 способов, как эффективно очистить машину от накипи.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Коррозия внутри стиральной машины

Признаки появления накипи

Накипь в стиральной машине возникает в основном из-за солевых отложений, которые оседают в процессе работы устройства. В результате этого появляются такие признаки:

Вода долго нагревается. Это может указывать на образовавшийся налет на ТЭНе, который препятствует нормальному нагреву воды. Не приятный запах затхлости после стирки. Плесень и микробы могут развиваться на накипи, вызывая появление неприятного запаха на белье. Мутный налет на барабане. Он появляется из-за известкового налета и остатков стиральных средств. Загрязнения в отсеке для моющих средств. Накипь может оседать и в лотке для порошка, что также требует регулярной чистки. Плесень и налет на манжете. Влага и грязь могут привести к образованию грибка и плесени в уплотнителе.

Почему накипь опасна?

Накипь в стиральной машине может привести к серьезным поломкам. Например, образовавшийся налет на ТЭНе снижает его эффективность, что может привести к перегреву и поломке элемента. Также в накипи развиваются бактерии и плесень, что приводит к порче уплотнителей и протечкам, а также может вызвать неприятный запах на стирке.

Чем почистить стиральную машину от накипи

Лимонная кислота

Этот способ идеально подходит для глубокого очищения устройства. Чтобы почистить машинку, возьмите 110-145 г лимонной кислоты в порошке. Засыпьте её в барабан без белья и запустите программу стирки на 60°C. После завершения цикла повторите процедуру на 90°C, чтобы вывести остатки накипи.

Пищевая сода

Пищевая сода является мягким очищающим средством. Для этого возьмите 110 г соды и засыпьте её в отсек для порошка, а также добавьте еще 100 г в барабан. Запустите стирку на 40-60°C и дайте средству подействовать. Для дополнительной эффективности оставьте средство на 1,5-2 часа, поставив программу на паузу.

Кальцинированная сода

При более сильных загрязнениях используйте кальцинированную соду. Положите 50 г порошка в лоток для моющих средств и еще 50 г — в барабан. Запустите программу на 40-60°C и оставьте средство для воздействия на 1,5 часа.

Столовый уксус

Столовый уксус — это недорогой и доступный способ для очищения. Налейте 1 стакан уксуса в контейнер для жидкого моющего средства и еще 1 стакан в барабан. Запустите программу стирки на 40-60°C и дайте уксусу подействовать. После этого включите дополнительный цикл на 60°C с пустым барабаном, чтобы полностью вымыть остатки.

Столовый уксус и пищевая сода

Это сочетание позволяет эффективно удалить солевые отложения. Для этого разведите 100 г соды в 110 мл воды и налейте в контейнер для моющего средства. В барабан добавьте 200 мл уксуса и запустите программу на 60°C.

Механическая чистка

Если накипь не удается удалить с помощью химических средств, можно выполнить механическую чистку. Отключите стиральную машину от сети, снимите боковую и верхнюю крышки, и аккуратно почистите внутренние детали с помощью лимонной кислоты и губки.

Специальные средства

Таблетки, гели и капсулы для чистки от накипи предназначены для более глубокого очищения. Следуйте инструкции на упаковке и запустите стирку при температуре 60°C, чтобы средство могло эффективно работать.

Очищение поверхностей стиральной машины

После очистки внутренних частей важно также проверить другие элементы стиральной машины:

Отсек для моющих средств: Регулярно чистите лоток для порошка, извлекая его и промывая с использованием мягкой щетки. Барабан: Проводите профилактическую чистку, запускав программу с горячей водой, чтобы избежать появления плесени. Сливной фильтр: Периодически очищайте фильтр от мусора и ворсинок, которые могут мешать нормальной работе сливной системы. Манжета: Протирайте резиновый уплотнитель после каждого цикла стирки, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.

Популярные вопросы о чистке стиральной машины от накипи

Как часто чистить стиральную машину от накипи?

Чистите машину каждые 3-6 месяцев в зависимости от жесткости воды и частоты стирок.

Как удалить накипь с лотка для моющих средств?

Извлеките лоток и промойте его под теплой водой с мягким моющим средством или зубной щеткой, чтобы удалить остатки накипи и стирального порошка.