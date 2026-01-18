Накипь в стиральной машине — это не приговор: самые эффективные способы с минимальными затратами

В процессе эксплуатации стиральная машина накапливает известковый налет, который может негативно повлиять на её работу. Чтобы предотвратить поломки и продлить срок службы устройства, важно регулярно проводить его чистку. В этом материале мы рассмотрим 7 способов, как эффективно очистить машину от накипи.
Накипь в стиральной машине возникает в основном из-за солевых отложений, которые оседают в процессе работы устройства. В результате этого появляются такие признаки:
Накипь в стиральной машине может привести к серьезным поломкам. Например, образовавшийся налет на ТЭНе снижает его эффективность, что может привести к перегреву и поломке элемента. Также в накипи развиваются бактерии и плесень, что приводит к порче уплотнителей и протечкам, а также может вызвать неприятный запах на стирке.
Этот способ идеально подходит для глубокого очищения устройства. Чтобы почистить машинку, возьмите 110-145 г лимонной кислоты в порошке. Засыпьте её в барабан без белья и запустите программу стирки на 60°C. После завершения цикла повторите процедуру на 90°C, чтобы вывести остатки накипи.
Пищевая сода является мягким очищающим средством. Для этого возьмите 110 г соды и засыпьте её в отсек для порошка, а также добавьте еще 100 г в барабан. Запустите стирку на 40-60°C и дайте средству подействовать. Для дополнительной эффективности оставьте средство на 1,5-2 часа, поставив программу на паузу.
При более сильных загрязнениях используйте кальцинированную соду. Положите 50 г порошка в лоток для моющих средств и еще 50 г — в барабан. Запустите программу на 40-60°C и оставьте средство для воздействия на 1,5 часа.
Столовый уксус — это недорогой и доступный способ для очищения. Налейте 1 стакан уксуса в контейнер для жидкого моющего средства и еще 1 стакан в барабан. Запустите программу стирки на 40-60°C и дайте уксусу подействовать. После этого включите дополнительный цикл на 60°C с пустым барабаном, чтобы полностью вымыть остатки.
Это сочетание позволяет эффективно удалить солевые отложения. Для этого разведите 100 г соды в 110 мл воды и налейте в контейнер для моющего средства. В барабан добавьте 200 мл уксуса и запустите программу на 60°C.
Если накипь не удается удалить с помощью химических средств, можно выполнить механическую чистку. Отключите стиральную машину от сети, снимите боковую и верхнюю крышки, и аккуратно почистите внутренние детали с помощью лимонной кислоты и губки.
Таблетки, гели и капсулы для чистки от накипи предназначены для более глубокого очищения. Следуйте инструкции на упаковке и запустите стирку при температуре 60°C, чтобы средство могло эффективно работать.
После очистки внутренних частей важно также проверить другие элементы стиральной машины:
Чистите машину каждые 3-6 месяцев в зависимости от жесткости воды и частоты стирок.
Извлеките лоток и промойте его под теплой водой с мягким моющим средством или зубной щеткой, чтобы удалить остатки накипи и стирального порошка.
Кохия, известная как летний кипарис, ценится за выразительную форму и меняющуюся листву. Разбираемся, как вырастить эффектный куст и избежать типичных ошибок.