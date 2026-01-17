Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мода на жизнь без стен дала сбой: владельцы жилья массово пересматривают планировку домов

Еще недавно кухня, объединенная с гостиной, считалась символом современного жилья и свободы планировки. Сегодня все больше владельцев квартир и домов сознательно отказываются от формата открытого пространства, возвращаясь к изолированным помещениям. Закрытая кухня вновь становится центром домашней жизни, сочетая практичность и особую атмосферу уюта, об этом сообщает Ohga.

Современная кухня в шалфейно-зелёном оттенке
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная кухня в шалфейно-зелёном оттенке

Почему кухни снова отделяют от гостиной

Мода на объединенные пространства начала сдавать позиции на фоне реальных бытовых потребностей. Закрытая кухня позволяет сохранить порядок и четкую структуру дома, не жертвуя стилем. Для многих это способ сделать интерьер более спокойным и управляемым, особенно если речь идет о жилье, где ценится функциональность и визуальная чистота.

Еще один аргумент — комфорт повседневной жизни. Запахи от готовки не распространяются по всей квартире, а шум бытовой техники не мешает отдыху. Кухня снова становится отдельной зоной, где можно сосредоточиться на процессе, не отвлекаясь на происходящее в гостиной и не нарушая общий ритм дома.

Кроме того, возвращение стен положительно сказывается на приватности. Даже в небольшой квартире появляется ощущение личного пространства, где каждая комната выполняет свою функцию и не перегружает соседние зоны.

Ретро-эстетика и современные решения

Интерес к закрытым кухням во многом связан с популярностью винтажных и неоклассических интерьеров. Этот запрос перекликается с тем, как в моду возвращается винтажная мебель в интерьере спальни, где ценятся характер, история и визуальная глубина предметов. Закрытая кухня в таком контексте воспринимается как логичное продолжение общего стиля дома.

При этом речь не идет о возвращении к устаревшему дизайну. Современные кухни с дверями проектируются с учетом актуальных тенденций, технологий и материалов. Используются качественные фасады, встроенная техника, продуманное освещение и теплые оттенки, создающие ощущение уюта без визуальной тяжести.

Такой подход позволяет сформировать пространство, которое выглядит актуально вне времени. Кухня перестает быть сугубо утилитарной зоной и превращается в полноценную комнату для жизни, общения и повседневных ритуалов.

Новый взгляд на функциональность дома

В начале 2000-х годов снос перегородок воспринимался как универсальное решение. Сегодня приоритеты сместились в сторону удобства и логики пространства. Это хорошо сочетается с тем, как меняются тренды оформления кухни в 2026 году, где на первый план выходит эмоциональный комфорт и продуманное зонирование.

Закрытая кухня отвечает новым сценариям жизни, когда дома проводят больше времени и ценят порядок. Разделение зон помогает лучше организовать хранение, использовать кухонную технику без компромиссов и поддерживать чистоту без постоянного визуального контроля.

В результате дом становится более структурированным и адаптированным под реальные привычки жильцов, а не под абстрактные дизайнерские идеалы.

Сравнение: закрытая кухня и кухня-гостиная

Закрытая кухня выигрывает в вопросах уюта и контроля пространства. Она скрывает рабочие поверхности, защищает жилую зону от запахов и шума, а также позволяет экспериментировать с интерьером без оглядки на гостиную.

Кухня, совмещенная с гостиной, дает ощущение простора и визуально увеличивает площадь. Однако такой формат требует постоянного порядка, качественной вентиляции и более строгого подхода к дизайну. Выбор между этими вариантами напрямую зависит от образа жизни, размеров жилья и личных предпочтений.

Советы по выбору закрытой кухни

  1. Оцените площадь и уровень естественного освещения, чтобы кухня не казалась тесной.

  2. Рассмотрите раздвижные или частично стеклянные двери для сохранения света.

  3. Заранее продумайте вентиляцию и размещение бытовой техники.

  4. Используйте материалы и цветовые решения, создающие ощущение уюта.

Популярные вопросы о закрытых кухнях

Что лучше — закрытая кухня или кухня-гостиная?
Все зависит от образа жизни: для тех, кто ценит порядок и уединение, чаще подходит закрытый формат.

Сколько стоит перепланировка с выделением кухни?
Цена определяется объемом работ, типом перегородок и инженерными решениями.

Подходит ли закрытая кухня для современной квартиры?
Да, при грамотном дизайне она органично вписывается в актуальные стили интерьера.

