Мода на жизнь без стен дала сбой: владельцы жилья массово пересматривают планировку домов

Еще недавно кухня, объединенная с гостиной, считалась символом современного жилья и свободы планировки. Сегодня все больше владельцев квартир и домов сознательно отказываются от формата открытого пространства, возвращаясь к изолированным помещениям. Закрытая кухня вновь становится центром домашней жизни, сочетая практичность и особую атмосферу уюта, об этом сообщает Ohga.
Мода на объединенные пространства начала сдавать позиции на фоне реальных бытовых потребностей. Закрытая кухня позволяет сохранить порядок и четкую структуру дома, не жертвуя стилем. Для многих это способ сделать интерьер более спокойным и управляемым, особенно если речь идет о жилье, где ценится функциональность и визуальная чистота.
Еще один аргумент — комфорт повседневной жизни. Запахи от готовки не распространяются по всей квартире, а шум бытовой техники не мешает отдыху. Кухня снова становится отдельной зоной, где можно сосредоточиться на процессе, не отвлекаясь на происходящее в гостиной и не нарушая общий ритм дома.
Кроме того, возвращение стен положительно сказывается на приватности. Даже в небольшой квартире появляется ощущение личного пространства, где каждая комната выполняет свою функцию и не перегружает соседние зоны.
Интерес к закрытым кухням во многом связан с популярностью винтажных и неоклассических интерьеров. Этот запрос перекликается с тем, как в моду возвращается винтажная мебель в интерьере спальни, где ценятся характер, история и визуальная глубина предметов. Закрытая кухня в таком контексте воспринимается как логичное продолжение общего стиля дома.
При этом речь не идет о возвращении к устаревшему дизайну. Современные кухни с дверями проектируются с учетом актуальных тенденций, технологий и материалов. Используются качественные фасады, встроенная техника, продуманное освещение и теплые оттенки, создающие ощущение уюта без визуальной тяжести.
Такой подход позволяет сформировать пространство, которое выглядит актуально вне времени. Кухня перестает быть сугубо утилитарной зоной и превращается в полноценную комнату для жизни, общения и повседневных ритуалов.
В начале 2000-х годов снос перегородок воспринимался как универсальное решение. Сегодня приоритеты сместились в сторону удобства и логики пространства. Это хорошо сочетается с тем, как меняются тренды оформления кухни в 2026 году, где на первый план выходит эмоциональный комфорт и продуманное зонирование.
Закрытая кухня отвечает новым сценариям жизни, когда дома проводят больше времени и ценят порядок. Разделение зон помогает лучше организовать хранение, использовать кухонную технику без компромиссов и поддерживать чистоту без постоянного визуального контроля.
В результате дом становится более структурированным и адаптированным под реальные привычки жильцов, а не под абстрактные дизайнерские идеалы.
Закрытая кухня выигрывает в вопросах уюта и контроля пространства. Она скрывает рабочие поверхности, защищает жилую зону от запахов и шума, а также позволяет экспериментировать с интерьером без оглядки на гостиную.
Кухня, совмещенная с гостиной, дает ощущение простора и визуально увеличивает площадь. Однако такой формат требует постоянного порядка, качественной вентиляции и более строгого подхода к дизайну. Выбор между этими вариантами напрямую зависит от образа жизни, размеров жилья и личных предпочтений.
Оцените площадь и уровень естественного освещения, чтобы кухня не казалась тесной.
Рассмотрите раздвижные или частично стеклянные двери для сохранения света.
Заранее продумайте вентиляцию и размещение бытовой техники.
Используйте материалы и цветовые решения, создающие ощущение уюта.
Что лучше — закрытая кухня или кухня-гостиная?
Все зависит от образа жизни: для тех, кто ценит порядок и уединение, чаще подходит закрытый формат.
Сколько стоит перепланировка с выделением кухни?
Цена определяется объемом работ, типом перегородок и инженерными решениями.
Подходит ли закрытая кухня для современной квартиры?
Да, при грамотном дизайне она органично вписывается в актуальные стили интерьера.
