Анна Маляева

Бабушкины хитрости, которые до сих пор не теряют актуальности: 7 способов создать чистоту без химии

Мыло в шкафу помогает сохранить аромат белья
Недвижимость

Советские бабушки были настоящими мастерами создания уюта в доме. Даже без дорогих гаджетов и химических средств для уборки, они умудрялись поддерживать порядок, а главное — создавать ту атмосферу, которая наполняла дом особенным теплом и комфортом. Вспоминаем их хитрости, которые, несмотря на прогресс, не утратили своей актуальности.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Белье с мылом в шкафу

Газета как спасение от запахов в холодильнике

Советские хозяйки не знали современных очистителей для холодильников, но справлялись с неприятными запахами весьма оригинальным способом. Обычная газета, скрученная и размещенная в холодильнике, эффективно впитывала запахи — от рыбы до остаточных ароматов борща. Газету меняли каждые пару дней, и холодильник снова становился свежим. Этот способ до сих пор используется дачниками, хотя найти подходящую бумагу сейчас стало немного сложнее.

Соль — не только приправа, но и чудо-чистилка

Соль в доме была почти в каждом углу — и на кухне, и в кладовке. Это не просто ингредиент для еды, но и настоящий универсальный чистильщик. С помощью соли хозяйки очищали пятна на деревянных поверхностях, оттирали посуду и сковородки, справлялись с пригоревшими кастрюлями. Также соль использовали для чистки ковров, посыпая ею загрязненные участки и затем просто подметая. Такая натуральная абразивная сила до сих пор служит верой и правдой в борьбе с грязью.

Уксус и сода: идеальное чистящее дуо

Если на кухне возникала накипь на чайнике или плитка покрывалась жиром, спасала уже проверенная временем комбинация — уксус и сода. Этот дуэт обеспечивал не только эффективное удаление загрязнений, но и создание блеска. Простой и экономный способ, который применяли везде — от кухни до ванной комнаты. Важно, что запах, хоть и был резким, быстро исчезал, а чистота оставалась на долгое время.

Картофель и сода против ржавчины

Картофель в сочетании с содой стал еще одной хитростью для поддержания чистоты в доме. Сырая картофелина, разрезанная пополам и посыпанная содой, служила отличным средством для борьбы с ржавчиной и налетом. Этот способ был особенно эффективен при чистке металлических предметов, таких как ложки, ножи и кастрюли, особенно если они были сделаны из алюминия или нержавеющей стали.

Вафельные полотенца на подоконниках

Вафельные полотенца на подоконниках — это не просто декор. Бабушки использовали их для регулирования влажности в комнате, защиты подоконников от воды и предотвращения конденсата. Такой простой аксессуар помогал не только сохранить мебель в хорошем состоянии, но и создавал приятный микроклимат в комнате, что особенно важно для растений. Сегодня подобные полотенца можно заменить стильными тканями, но суть осталась неизменной.

Мыло в шкафу — для натурального аромата

Чистота и запах свежего белья — для бабушек это было важной частью уюта. Вместо современных ароматизаторов и кондиционеров, бабушки использовали натуральные способы. Они клали мыло, лавровые листья или травы между стопками белья, чтобы придать тканям свежий, приятный запах. Этот способ также был и более экономным, и не менее эффективным, чем современные ароматизаторы.

Белый тюль и соль

Чтобы вернуть белизну тюлю, который собирал пыль и грязь за время эксплуатации, бабушки использовали соль. В раствор с солью погружали тюль, затем полоскали, отжимали и вешали сушиться. Этот метод не требовал глажки, и ткань распрямлялась под собственным весом. Результат — безупречно чистый и свежий тюль с привычным для бабушкиного дома запахом. Об этом сообщает вФокусе.

Советы

  1. Для борьбы с запахами в холодильнике используйте газету.
  2. Применяйте соль не только для готовки, но и для очистки посуды и поверхностей.
  3. Уксус и сода — ваш идеальный помощник в уборке.
  4. Картофель и сода отлично подходят для очистки металлических предметов от ржавчины.
  5. Для поддержания правильной влажности на подоконнике используйте вафельные полотенца.
  6. Для натурального аромата в шкафу кладите мыло и травы.
  7. Соль поможет вернуть свежесть белому тюлю без лишних усилий.

Популярные вопросы о домашних хитростях

Как сделать, чтобы холодильник не пах?

Используйте старую газету, которая впитает посторонние запахи и сохранит свежесть в холодильнике.

Можно ли использовать соль для чистки ковров?

Да, соль помогает удалить загрязнения с ковров и других текстильных поверхностей.

Что делать с ржавчиной на посуде?

Для этого разрежьте картофель пополам, посыпьте его содой и натирайте ржавые поверхности. Это безопасный и эффективный способ.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
дом уборка квартира картофель
