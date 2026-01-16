Рост ЖКХ в Приморье в 2026 году: почему тарифы будут расти дважды и как это повлияет на кошелек

В Приморье с 1 января выросли тарифы на ЖКХ — председатель Аксененко

Цены на услуги ЖКХ в Приморье в 2026 году вырастут дважды — с 1 января и с 1 октября. Это не первая волна повышения, и, по мнению экспертов, она не останется последней. Что стоит за этим ростом и как он отразится на кошельках жителей региона?

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Счета за коммунальные услуги

Рост цен в два этапа: январь и октябрь

В 2026 году тарифы на коммунальные услуги в Приморском крае, как и по всей России, будут повышаться дважды: в начале года и осенью. Это связано с ежегодной индексацией тарифов и изменениями в налоговой системе. Например, с 1 января 2026 года цены на услуги ЖКХ выросли на 1,7%. Этот рост связан с увеличением ставки НДС с 20% до 22%, что автоматом отразилось на стоимости услуг. Так, если в 2025 году средний платёж за ЖКХ составлял 7 000 рублей, то с начала 2026 года он увеличился на 119 рублей, составив 7 119 рублей.

Повышение тарифов связано с необходимостью поддержания и обновления коммунальной инфраструктуры.

"В январе традиционно растет стоимость содержания и текущего ремонта, а также цена на капитальный ремонт", — пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Основной рост — в октябре

Основное повышение цен на коммунальные услуги ожидается с 1 октября 2026 года. В этот период повышение тарифов составит от 8% до 22%, в зависимости от региона и состояния инфраструктуры. Для Приморского края прогнозируется рост около 9-10%. Если средний платёж за ЖКХ в январе составлял 7 119 рублей, то с октября он может увеличиться до 7 900 рублей в месяц.

"Увеличение тарифов в октябре будет гораздо более значительным, чем январское. Он также обращает внимание на важность установки индивидуальных счётчиков, так как без них стоимость услуг возрастает на 3%.", — отмечает финансовый аналитик Алексей Кричевский.

Почему растут тарифы?

Рост тарифов на ЖКХ в Приморье вызван несколькими ключевыми факторами. В первую очередь это издержки коммунальных компаний, такие как повышение цен на энергоносители, материалы и зарплаты. Кроме того, необходимо обновление изношенной инфраструктуры, на что требуются значительные инвестиции. Индексация налогов, например, повышение ставки НДС, также влияет на рост цен. Наконец, ежегодные региональные корректировки тарифов тоже вносят свою лепту.

Профессор экономики Надежда Капустина подчёркивает, что рост тарифов является закономерным процессом в условиях инфляции и необходимости модернизации сетей.

Что делать жителям Приморья?

Для того чтобы снизить расходы на коммунальные услуги, специалисты рекомендуют несколько практических шагов. Важно устанавливать индивидуальные счётчики и регулярно контролировать показания, чтобы избежать переплат. Также стоит ознакомиться с возможными льготами и субсидиями, которые могут уменьшить стоимость услуг. Проверка расчётов в квитанциях поможет избежать ошибок и излишних платежей.

Изменение платы за капитальный ремонт

В 2026 году с 1 января также повышается минимальный взнос за капитальный ремонт. В Приморье он увеличится до 16,10 рублей за квадратный метр в месяц, что на 18% больше, чем в 2025 году. В результате, владельцы квартир площадью 50 квадратных метров будут платить около 805 рублей в месяц за капитальный ремонт. Хотя такие изменения необходимы для поддержания инфраструктуры, они требуют более прозрачного контроля со стороны властей.

С 1 октября 2026 года региональные корректировки затронут и тарифы на капитальный ремонт, что также приведет к дополнительным расходам для жителей — vostokmedia.com.