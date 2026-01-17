Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Диваны наконец-то вздохнут: один роскошный предмет вытесняет хаос подушек без шансов на возвращение

Валики чаще выбирают для прямых и модульных диванов — ouest-france
Недвижимость

Иногда гостиная выглядит аккуратной, но всё равно кажется перегруженной и неуютной. После новогодней суеты диван по-прежнему притягивает взгляд — и не в лучшем смысле. Причина часто скрывается в мелочи, к которой мы давно привыкли и перестали замечать. В начале 2026 года в интерьерах наметилась мягкая, но заметная перемена. Об этом сообщает ouest-france.

Гостиная с диваном
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Гостиная с диваном

Когда подушки перестают работать на уют

Долгое время считалось, что диван должен быть буквально утоплен в декоративных подушках. Мы подбирали разные размеры, узоры и фактуры, регулярно "взбивали" их и возвращали на место. Однако к 2026 году стало очевидно: избыточный текстиль создаёт не уют, а визуальный шум.

Множество подушек перегружает пространство и требует постоянного внимания. Их приходится перекладывать, стирать чехлы, менять наполнитель. В рамках тренда на спокойные и продуманные интерьеры такой подход выглядит утомительным. Современный декор всё чаще делает ставку на дыхание пространства и чёткие линии.

Бархатный валик — новый герой гостиной

На смену россыпи квадратных подушек приходит один выразительный элемент — цилиндрический валик из бархата. Этот аксессуар вдохновлён эстетикой дорогих отелей и парижских интерьеров, где комфорт всегда сочетается со структурой.

В отличие от мягких подушек, валик держит форму и задаёт дивану архитектурную линию. Он не сползает, не теряет объём и выглядит аккуратно даже без ежедневных манипуляций. Бархат добавляет глубину и тепло, особенно актуальные в зимний сезон, мягко отражая свет и создавая ощущение уюта.

Почему именно валик оказался идеальной заменой

Секрет популярности этого аксессуара — в его функциональности и визуальном эффекте. Один элемент способен заменить сразу несколько декоративных деталей и при этом сделать интерьер дороже на вид.

Бархатный валик обеспечивает лучшую поддержку спины, чем мягкие подушки. Он остаётся на месте и не требует постоянного поправления. Кроме того, вложение в один качественный аксессуар часто оказывается экономичнее, чем регулярное обновление набора чехлов и наполнителей.

Минимализм с блеском: как вписать тренд в интерьер

Переход на новый формат не требует смены мебели или ремонта. Достаточно переосмыслить оформление дивана. Самый популярный вариант — один длинный валик по всей длине спинки или два цилиндрических, размещённых по краям у подлокотников. Такое решение визуально расширяет диван и делает композицию спокойной.

Цвет играет ключевую роль. Глубокие оттенки усиливают эффект благородства и уюта, особенно в сочетании с бархатом. Именно здесь аксессуар становится главным акцентом, а не дополнением.

Сравнение: подушки и бархатный валик

Классические подушки дают вариативность, но создают ощущение хаоса. Они быстро теряют форму и требуют ухода. Валик, напротив, задаёт порядок и визуальную цельность. Он работает как архитектурная деталь, подчёркивая форму дивана и освобождая пространство.

Советы по выбору бархатного валика

  1. Определите длину дивана и нужные пропорции аксессуара.

  2. Выберите плотный бархат, устойчивый к износу.

  3. Отдавайте предпочтение глубоким, спокойным оттенкам.

  4. Ограничьтесь одним-двумя элементами для чистоты образа.

Популярные вопросы о новом тренде в интерьере

Подойдёт ли валик для любого дивана?
Да, главное — правильно подобрать размер и цвет.

Можно ли сочетать валик с подушками?
Допустимо, но в минимальном количестве, чтобы не нарушить эффект.

Какие цвета считаются самыми актуальными?
Тёмно-синий, лесной зелёный, терракота и нейтральные бежевые оттенки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы декор мебель интерьер
Новости Все >
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Сейчас читают
Астрономы связали радиовсплески YZ Ceti с обращением каменистой экзопланеты — Earth
Наука и техника
Астрономы связали радиовсплески YZ Ceti с обращением каменистой экзопланеты — Earth
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Садоводство, цветоводство
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Недвижимость
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Такое не должно существовать: из глубин всплыло существо с многоэтажку — океан снова напомнил о себе
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Фонд Noble Capital требует 225,8 миллиарда от России: в чем суть политически мотивированного иска
Фонд Noble Capital требует 225,8 миллиарда от России: в чем суть политически мотивированного иска
Последние материалы
Орлиное зрение меняет баланс сенсорных систем человека — Techinsider
Ягодные тона помады названы универсальным выбором 2026 года
Зелёные морские черепахи проглатывают пластик из отдалённых регионов
Димексид безопасно размягчает засохший супер-клей
Подмёрзшие садовые растения сохраняют способность к восстановлению весной
Брюки-баллоны возвращаются в моду в 2026 году
Эмоции влияют на выбор при принятии решений — психолог Ольга Лифарь
Боли в спине у людей 25–30 лет связаны с малоподвижной работой — Fithacker
Теплая вода и нашатырь очищают ковер без повреждения волокон
В России хотят закрепить закон о присутствии родных на родах — деятель Попов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.