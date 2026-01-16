Дача с львами у Невы меняет хозяина: историческую усадьбу продают за миллиарды

Дачу Кушелевых-Безбородко в Петербурге выставили на продажу за 2,5 млрд рублей

Историческая усадьба на Свердловской набережной, долгое время воспринимавшаяся как неотъемлемая часть петербургского пейзажа, неожиданно оказалась объектом рыночной сделки. Речь идёт о даче Кушелевых-Безбородко, построенной в конце XVIII века и выставленной на продажу за 2,5 млрд рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Фёдор Гусляров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Санкт-Петербург

Продажа через юридическую схему

Как следует из опубликованной информации, на продажу выставлено не само здание, а юридическое лицо, владеющее усадьбой. По данным источника, в 2025 году собственником этого юрлица значился город. Объявление о продаже размещено на сайте ЦИАН агентством недвижимости Uptown Group.

Подобная схема используется при операциях с объектами культурного наследия, поскольку позволяет сохранить действующую структуру владения. При этом новый собственник принимает на себя все обязательства, связанные с охранным статусом здания.

Охранный статус и расхождения в площади

Дача Кушелевых-Безбородко является памятником архитектуры и охраняется как объект культурного наследия федерального значения. Это означает, что любые работы с объектом должны проводиться с соблюдением строгих регламентов.

Согласно данным геоинформационной системы Петербурга, общая площадь усадьбы превышает 2 тыс. кв. м. В то же время в объявлении указано около 4 тыс. кв. м, что указывает на расхождение между официальными данными и коммерческим описанием объекта.

Изменение концепции использования

Ранее здание планировалось отреставрировать и приспособить под культурно-деловой центр. Однако, как следует из текста объявления, после завершения реставрационных работ подход был изменён.

"Здание получило совершенно новое наполнение, отвечающее самым актуальным требованиям, предъявляемым к объектам элитной недвижимости", — отмечается в объявлении.

Таким образом, усадьба позиционируется как объект премиального сегмента, а не как общественное пространство.

Историческая судьба усадьбы

Дача Кушелева-Безбородко, также известная как "Кушелева дача", расположена на правом берегу Невы и известна скульптурами львов перед фасадом главного здания. В 1840-х годах графы Кушелевы-Безбородко использовали усадьбу как водолечебный курорт и место проведения общественных праздников.

С 1860-х годов объект начал постепенно приходить в упадок. В 1896 году его приобрела Елизаветинская община сестёр милосердия, а в советский период в здании размещалась инфекционная больница имени Карла Либкнехта, об этом сообщает rosbalt.ru.