Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Дача с львами у Невы меняет хозяина: историческую усадьбу продают за миллиарды

Дачу Кушелевых-Безбородко в Петербурге выставили на продажу за 2,5 млрд рублей
Недвижимость

Историческая усадьба на Свердловской набережной, долгое время воспринимавшаяся как неотъемлемая часть петербургского пейзажа, неожиданно оказалась объектом рыночной сделки. Речь идёт о даче Кушелевых-Безбородко, построенной в конце XVIII века и выставленной на продажу за 2,5 млрд рублей.

Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by Фёдор Гусляров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Санкт-Петербург

Продажа через юридическую схему

Как следует из опубликованной информации, на продажу выставлено не само здание, а юридическое лицо, владеющее усадьбой. По данным источника, в 2025 году собственником этого юрлица значился город. Объявление о продаже размещено на сайте ЦИАН агентством недвижимости Uptown Group.

Подобная схема используется при операциях с объектами культурного наследия, поскольку позволяет сохранить действующую структуру владения. При этом новый собственник принимает на себя все обязательства, связанные с охранным статусом здания.

Охранный статус и расхождения в площади

Дача Кушелевых-Безбородко является памятником архитектуры и охраняется как объект культурного наследия федерального значения. Это означает, что любые работы с объектом должны проводиться с соблюдением строгих регламентов.

Согласно данным геоинформационной системы Петербурга, общая площадь усадьбы превышает 2 тыс. кв. м. В то же время в объявлении указано около 4 тыс. кв. м, что указывает на расхождение между официальными данными и коммерческим описанием объекта.

Изменение концепции использования

Ранее здание планировалось отреставрировать и приспособить под культурно-деловой центр. Однако, как следует из текста объявления, после завершения реставрационных работ подход был изменён.

"Здание получило совершенно новое наполнение, отвечающее самым актуальным требованиям, предъявляемым к объектам элитной недвижимости", — отмечается в объявлении.

Таким образом, усадьба позиционируется как объект премиального сегмента, а не как общественное пространство.

Историческая судьба усадьбы

Дача Кушелева-Безбородко, также известная как "Кушелева дача", расположена на правом берегу Невы и известна скульптурами львов перед фасадом главного здания. В 1840-х годах графы Кушелевы-Безбородко использовали усадьбу как водолечебный курорт и место проведения общественных праздников.

С 1860-х годов объект начал постепенно приходить в упадок. В 1896 году его приобрела Елизаветинская община сестёр милосердия, а в советский период в здании размещалась инфекционная больница имени Карла Либкнехта, об этом сообщает rosbalt.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Новости Все >
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Сейчас читают
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Наука и техника
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Красиво на фото, ужасно в жизни: какие шторы выглядят дорого, а какие — сразу выдают экономию
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Суп с фрикадельками и красной чечевицей получается сытным за счёт мяса и бобовых
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
Дачу Кушелевых-Безбородко в Петербурге выставили на продажу за 2,5 млрд рублей
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Сбор капусты без удаления корня позволяет получить дополнительный урожай
Комплекс без прыжков снижает нагрузку на суставы
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Длительная пробуксовка в сугробе приводит к перегреву сцепления и АКПП
Помада с ментолом зимой усиливает сухость губ — биотехнолог Екатерина Вольнова
Фрукты с низким содержанием сахара подходят для снижения веса — teekanne
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.