Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Вы живёте в этом каждый день — и даже не догадываетесь, почему дома не хочется отдыхать

Использование текстиля и локального света делает квартиру комфортнее — Bild
Недвижимость

Уют в доме редко зависит от дорогого ремонта или дизайнерской мебели. Чаще атмосферу создают детали, которые легко изменить без серьёзных затрат. Несколько простых приёмов способны сделать квартиру теплее и комфортнее буквально за выходные, об этом сообщает Bild.

Спальня
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Спальня

Свет как основа домашнего уюта

Освещение напрямую влияет на восприятие пространства и настроение в комнате. Один потолочный светильник редко делает интерьер по-настоящему уютным, даже если он достаточно мощный. Гораздо эффективнее работают несколько источников света, расположенных на разной высоте, формируя мягкий сценарий освещения, характерный для скандинавского интерьера и современных квартир.

Тёплый свет с температурой около 2700-3000 К воспринимается спокойнее и делает помещение более жилым. Особенно заметен эффект вечером, когда квартира должна располагать к отдыху. Использование диммеров позволяет регулировать яркость и адаптировать свет под разные сценарии — от работы до расслабления, что напрямую связано с освещением в интерьере.

Текстиль и фактуры: быстрый способ обновления

Ткани — один из самых простых инструментов для создания уюта без ремонта. Пледы, декоративные подушки, ковры и шторы добавляют интерьеру глубину и визуальное тепло. Даже в минималистичном пространстве текстиль смягчает строгие линии и делает комнату менее "холодной".

Важно сочетать разные фактуры: гладкий хлопок, мягкий вельвет, шерсть или лён. Такой приём делает интерьер живым и продуманным. Сезонная смена текстиля также работает на ощущение обновления и помогает поддерживать баланс между практичностью и эстетикой, что особенно заметно в спальнях и гостиных.

Порядок и зонирование пространства

Уют невозможен без ощущения порядка, даже если интерьер оформлен стильно. Захламлённые поверхности визуально утомляют и создают ощущение тесноты. Хранение в закрытых шкафах, корзинах и органайзерах помогает сохранить баланс между функциональностью и визуальной лёгкостью.

Зонирование особенно важно для небольших квартир. Разделить пространство можно с помощью ковров, света или расстановки мебели. Такой подход делает помещение более логичным и комфортным для жизни, что перекликается с принципами организации пространства в гостиной.

Декор с личным характером

Интерьер становится по-настоящему уютным, когда в нём есть индивидуальные детали. Фотографии, книги, постеры или предметы ручной работы добавляют пространству характер. Главное — не перегружать комнату, а выбирать акценты осознанно, оставляя место для воздуха и света.

Живые растения также играют важную роль. Они оживляют интерьер, улучшают микроклимат и визуально смягчают даже самые строгие помещения. Небольшие горшки подойдут для подоконников и полок, а крупные растения — для углов и пустых зон.

Сравнение популярных способов сделать квартиру уютнее

Освещение даёт быстрый эффект и не требует серьёзных вложений, но без текстиля может выглядеть незавершённо. Текстиль добавляет тепла и уюта, однако нуждается в регулярном уходе. Декор подчёркивает индивидуальность, но при избытке создаёт визуальный шум. Порядок и хранение работают на долгосрочный комфорт, хотя требуют системного подхода.

Советы по созданию уюта шаг за шагом

  1. Замените холодные лампы на тёплый свет и добавьте локальные источники освещения.

  2. Используйте текстиль: плед, подушки или ковёр для мягкого акцента.

  3. Уберите лишние предметы с открытых поверхностей.

  4. Добавьте личный декор и одно-два растения.

Популярные вопросы о создании уюта в квартире

Как сделать уютно в маленькой квартире?

Используйте многоуровневое освещение, светлые оттенки и мебель с функцией хранения.

Сколько стоит обновить интерьер без ремонта?

Минимальные изменения можно сделать с небольшим бюджетом, ограничившись светом, текстилем и декором.

Что важнее для уюта — мебель или детали?

Детали играют ключевую роль: даже простая мебель выглядит уютнее при грамотном свете и текстиле.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы дом интерьер
Новости Все >
Цифровое мошенничество в аренде квартир угрожает арендаторам и владельцам
Меркурий Венера и Марс сблизились с Солнцем в январе — rosbalt.ru
У мумии Эци и человека из Усть-Ишима выявили штамм вируса HPV16 — Sciencepost
Россия вырвалась в лидеры мировой гонки вооружений — политолог Липовой
Москва может по-новому оценить вступление Украины в ЕС — политолог Подберезкин
Иск о царских долгах России может дойти до международных судов — юрист Капустин
В пустыне Лут нашли новый вид ракообразных — энтомолог Раджаи
Пробуксовка в снегу повреждает автоматическую коробку передач
Гигантская пресноводная черепаха Stupendemys обнаружена в Амазонии
Арапаиму длиной 2,5 метра выловили в реке штата Сан-Паулу — Diário do Litoral
Сейчас читают
Джинсы mom стали базовым трендом весны-2026 — Freundin
Красота и стиль
Джинсы mom стали базовым трендом весны-2026 — Freundin
Сладость томатов зависит от сорта и калийных подкормок
Садоводство, цветоводство
Сладость томатов зависит от сорта и калийных подкормок
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Недвижимость
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Последние материалы
У мумии Эци и человека из Усть-Ишима выявили штамм вируса HPV16 — Sciencepost
Pinterest: вампирская стрижка войдёт в число ключевых бьюти-трендов 2026 года
Россия вырвалась в лидеры мировой гонки вооружений — политолог Липовой
Москва может по-новому оценить вступление Украины в ЕС — политолог Подберезкин
Иск о царских долгах России может дойти до международных судов — юрист Капустин
В пустыне Лут нашли новый вид ракообразных — энтомолог Раджаи
Пробуксовка в снегу повреждает автоматическую коробку передач
Гигантская пресноводная черепаха Stupendemys обнаружена в Амазонии
Арапаиму длиной 2,5 метра выловили в реке штата Сан-Паулу — Diário do Litoral
Лимонная кислота ускоряет удаление наледи с автостёкол зимой — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.