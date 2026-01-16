Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Квартира зимой превращается в холодильник: невидимая влажность крадёт тепло и комфорт

Влажный воздух зимой увеличивает ощущение холода и расходы на отопление
Недвижимость

Зима почти всегда приносит с собой сырость, холод и резкие перепады температуры, и в первую очередь это ощущается внутри дома. Повышенная влажность незаметно накапливается в квартирах и домах, создавая дискомфорт и провоцируя появление плесени. Ситуация усугубляется тем, что мы реже проветриваем помещения в холодное время года, об этом сообщает RTL.

Плесень под обоями в квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плесень под обоями в квартире

Почему зимой в доме становится сыро

С наступлением холодов окна остаются закрытыми большую часть дня. Приготовление пищи, сушка белья, принятие душа — все эти повседневные действия насыщают воздух влагой. Если воздухообмен недостаточный, влага не уходит, оседает на окнах и стенах, а со временем превращается в конденсат и плесень — именно поэтому многие сталкиваются с ситуацией, когда окна "плачут" зимой.

Повышенная влажность влияет не только на состояние жилья, но и на самочувствие. Воздух кажется холоднее, так как влага усиливает ощущение холода на коже. В ответ многие увеличивают мощность отопления, однако это лишь усиливает образование конденсата и создаёт благоприятную среду для грибка.

Когда ремонт — не единственный выход

Капитальные работы по утеплению стен, замене окон или модернизации вентиляции действительно помогают, но стоят дорого. Не каждый готов к таким затратам, особенно если проблема носит сезонный характер. В таких условиях многие ищут способы, как снизить сырость без ремонта, тем более что зимняя влажность в квартире часто возникает из-за бытовых привычек, а не конструктивных дефектов.

Как выбрать осушитель воздуха

Осушитель — это компактное устройство, которое снижает уровень влажности в помещении. На российском рынке представлены модели разного типа и ценового диапазона — от простых вариантов стоимостью около 6-8 тысяч рублей до мощных устройств за 70-90 тысяч рублей, рассчитанных на большие площади.

Существуют два основных вида таких приборов. Химические модели работают за счёт специального влагопоглощающего материала в резервуаре. Электрические устройства втягивают влажный воздух, удаляют из него лишнюю влагу и возвращают уже сухим обратно в комнату.

При выборе важно учитывать площадь помещения и уровень шума. Некоторые модели рассчитаны на небольшие пространства, другие подходят для просторных комнат, но могут работать заметно громче. Независимо от типа, осушитель лучше размещать рядом с источниками влаги и оставлять вокруг него свободное пространство для циркуляции воздуха.

Ежедневное проветривание — простое и эффективное решение

Если покупка осушителя не входит в планы, стоит обратить внимание на самый доступный способ борьбы с влажностью — регулярное проветривание. Достаточно открывать окна на несколько минут каждый день, даже зимой. Уличный воздух обычно суше, что помогает нормализовать микроклимат в помещении.

Хотя во время проветривания температура временно снижается, сухой воздух прогревается быстрее влажного. В результате комфорт возвращается довольно быстро, а расходы на отопление могут даже снизиться.

Сравнение: осушитель воздуха и естественные методы

Осушитель воздуха обеспечивает стабильный результат и подходит для системных проблем с влажностью. Он особенно полезен в ванных комнатах, на кухнях и в плохо проветриваемых помещениях. Проветривание и простые бытовые приёмы работают мягче и подходят для профилактики или незначительных случаев.

При этом естественные методы не требуют вложений и могут использоваться постоянно. Однако при серьёзных проблемах с конденсатом и плесенью их эффективности может быть недостаточно.

Советы по снижению влажности шаг за шагом

  1. Проветривайте квартиру ежедневно, даже при минусовой температуре.

  2. Проверяйте работу вытяжки на кухне и в ванной.

  3. Не сушите бельё в жилых комнатах без притока свежего воздуха.

  4. Используйте осушитель или простые влагопоглотители при необходимости.

Популярные вопросы о влажности в доме

Какой уровень влажности считается нормальным?
Для жилых помещений оптимальным считается показатель в пределах 40-60%.

Сколько стоит хороший осушитель воздуха в России?
В зависимости от мощности и бренда цена обычно начинается от 6-8 тысяч рублей и может доходить до 70-90 тысяч рублей.

Что лучше: осушитель или проветривание?
Проветривание подходит для профилактики, а осушитель эффективнее при постоянной повышенной влажности.

Могут ли растения помочь снизить влажность?
Некоторые виды, например фикус или орхидея, действительно поглощают влагу, но их эффект заметен только при небольших проблемах.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Новости Все >
Число нелегальных криптоферм выросло на 44 процента — директор МТС Марьясов
Археологи нашли захоронение вдали от столицы Фригии — археолог Эрпехливан
Вакансии водителей такси выросли вдвое за год — vostokmedia.com
Подводные аппараты зафиксировали медузу Stygiomedusa gigantea с отростками до 10 м
Морозы ускорили отбор газа из хранилищ ЕС — EADaily
У хамелеонов обнаружены спиральные зрительные нервы — доцент Хуан Даза
В Приморье начался сезон рождения детёнышей ларги — нацпарк Земля леопарда
Результат в Германии стал антирекордом карьеры — лыжник Лекомцев
Повышение НДС стало основной причиной роста цен — экономист Сусин
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 23,8%
Сейчас читают
Гренландия будет аннексирована США: Россия в новой геополитической реальности
Евросоюз
Гренландия будет аннексирована США: Россия в новой геополитической реальности
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Авто
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Влажный воздух зимой увеличивает ощущение холода и расходы на отопление
В парках Санкт-Петербурга перед крещенскими морозами заметили зимородка
Въезд россиян в Польшу с паспортами старого образца признали незаконным
Запасы промысловой рыбы в Азовском море снизились до исторического минимума
Штраф за зебру возможен при отсутствии помех пешеходу
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Клубника "Королева Елизавета II" плодоносит волнами всё лето
Батон обеспечивает организм клетчаткой и витаминами — диетолог Костюченко
У 12 тысяч жителей Приморья выявили онкологические заболевания
Летний поход на перевал Дятлова оценили в 25–50 тыс рублей — профессор Цыганов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.