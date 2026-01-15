Цены на аренду комнат посыпались по стране как штукатурка: в Нижнем Тагиле слой только нарастили

Аренда комнат в России подешевела на 2,2%, в Нижнем Тагиле выросла на 6,7%

Рынок аренды комнат в России впервые за долгие годы показал снижение, но региональная картина оказалась неоднородной. Пока в большинстве крупных городов ставки корректируются вниз, в отдельных муниципалитетах динамика идёт в противоположную сторону.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Комната

Нижний Тагил на фоне общероссийского тренда

По данным федерального портала "Мир квартир", аренда комнат в России в среднем подешевела на 2,2%. Средняя ставка по стране сейчас составляет 11 660 рублей в месяц. Аналитики связывают это с коррекцией после резкого роста в 2024 году, когда цены увеличились сразу на 28%.

Нижний Тагил выбивается из этого тренда. Здесь за прошлый год аренда комнаты подорожала на 6,7%, а средняя стоимость достигла 9 102 рублей в месяц. Несмотря на рост, город остаётся одним из самых доступных в стране: он занял 67-е место из 70 в рейтинге исследованных городов.

Урал: разнонаправленная динамика

В других крупных городах Уральского региона ситуация складывается иначе. В Екатеринбурге стоимость аренды комнат снизилась на 7,7%, в Челябинске — на 5,9%. Схожая динамика зафиксирована в Тюмени, где падение составило 6,4%, и в Кургане с уменьшением цен на 5,9%.

Таким образом, Нижний Тагил оказался редким примером роста ставок в регионе. Однако даже при увеличении цен город сохраняет статус одного из самых бюджетных рынков аренды комнат в России.

Где цены растут и падают быстрее всего

В целом по стране рост стоимости аренды комнат продолжается в 32 из 70 городов. Самое заметное подорожание отмечено в Кирове (+26,3%), Смоленске (+19,5%) и Набережных Челнах (+18,7%). В то же время наиболее существенное снижение зафиксировано во Владикавказе (-22%) и Грозном (-21,9%).

В крупнейших городах ситуация также неоднозначна. В Москве комнаты подешевели на 3,9%, в Санкт-Петербурге — сразу на 11,5%. Эксперты объясняют общую тенденцию снижением платёжеспособности арендаторов, которые чаще всего относятся к наименее обеспеченным группам населения.

Отдельно отмечается, что в Нижнем Тагиле рост стоимости квадратного метра жилья в 2025 году оказался ниже, чем в большинстве других городов России, что также влияет на локальный рынок аренды — tagilcity.ru