Анна Маляева

Выглядят как новые годами: простой уход за шерстяными вещами, который спасает от усадки и катышек

Шерстяные вещи сохраняют форму при стирке до 30 градусов
Недвижимость

Шерстяные вещи ценят за тепло, комфорт и внешний вид, но без правильного ухода они быстро теряют форму и мягкость. Ошибки при стирке, сушке и хранении могут испортить даже дорогой свитер или плед. Чтобы изделия служили годами и выглядели как новые, важно учитывать особенности разных видов шерсти.

Удаление катышек со свитера
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Удаление катышек со свитера

Почему шерсть требует особого подхода

Шерсть — натуральный материал с уникальной структурой волокон. Она плохо переносит высокие температуры, активное трение и агрессивные моющие средства. При неправильном уходе ткань может сесть, растянуться или покрыться катышками.

При этом шерсть обладает естественной защитой от запахов, поэтому частая стирка ей не нужна. В большинстве случаев достаточно проветривания или сухой чистки щёткой для одежды.

Как правильно стирать шерстяные вещи

Для стирки подходят только специальные средства с нейтральным составом и добавлением ланолина. Он обволакивает волокна, делает их мягче и снижает износ. Обычные порошки и щелочные составы разрушают структуру ткани.

Стирать шерсть рекомендуется с изнанки и отдельно от других вещей. Светлые и тёмные изделия лучше разделять. Перед машинной стиркой одежду стоит помещать в мешочек — это снижает трение и риск деформации.

Ручная стирка

Ручной способ подходит для всех типов шерсти, включая меринос и альпаку. Вода должна быть тёплой, не выше 30-40 градусов. Изделие замачивают ненадолго, аккуратно прополаскивают без трения и слегка отжимают, не выкручивая. Сушить нужно только горизонтально на полотенце.

Стирка в машинке

Если ярлык не запрещает машинную стирку, выбирают режим "Шерсть" или "Ручная стирка". Температура — не выше 30 градусов, отжим минимальный или отключен. После стирки вещь раскладывают на ровной поверхности, расправив швы.

Как освежить шерстяную одежду без стирки

Небольшие загрязнения можно удалить локально. Для этого используют пену из специального средства для шерсти, наносят ее губкой и после высыхания убирают остатки пылесосом. Затертые манжеты и воротники помогает восстановить отпариватель или сухая щетка.

Сушка и глажка без вреда для ткани

Шерстяные изделия нельзя вешать на веревку или плечики. Сушат их только в горизонтальном положении, вдали от солнца и батарей. Если появились заломы, допускается глажка на режиме "Шерсть" через влажную марлю или аккуратное отпаривание.

Сравнение ухода за разными видами шерсти

Кашемир особенно чувствителен к воде и лучше переносит деликатную машинную стирку без замачивания. Мохер легко деформируется, поэтому требует минимального воздействия и мягких средств. Меринос более устойчив, часто используется в спортивной одежде и допускает машинную стирку до 40 градусов без кондиционеров.

Популярные вопросы об уходе за шерстяными изделиями

Как хранить шерстяные вещи вне сезона?

Лучше складывать их в коробки с вентиляцией, добавляя средства от моли и избегая солнечного света.

Можно ли использовать кондиционер для белья?

Для большинства видов шерсти — нет, особенно для мериноса, так как он разрушает волокна.

Что делать с катышками?

Самый безопасный способ — машинка для удаления катышек, которая не повреждает ткань.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом одежда квартира
