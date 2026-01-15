Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Льготная ипотека сужается до одного шанса: окно возможностей захлопывается в 2026 году

С 1 февраля 2026 года одну семью ограничат одной льготной ипотекой — эксперт Волкова
С 1 февраля 2026 года правила на рынке льготного жилищного кредитования заметно ужесточаются. Для семей, которые рассматривали программу "Семейная ипотека" как способ поэтапно решать жилищные и инвестиционные задачи, это означает фактическое закрытие привычной схемы. Вступающие в силу поправки меняют сам принцип доступа к льготным займам и сужают возможности повторного участия в программе.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как действовали прежние нормы

До конца января 2026 года законодательство не содержало прямого запрета на оформление двух льготных ипотек в рамках одной семьи. Супруги рассматривались как самостоятельные заёмщики, что позволяло каждому из них получить кредит по программе "Семейная ипотека" со ставкой 4-6 процентов годовых.

"Конечно, этим инструментом активно пользовались: кто-то покупал жильё детям или родителям, кто-то рассматривал недвижимость как инвестицию, а кто-то просто поэтапно улучшал жилищные условия", — объясняет финансовый эксперт Татьяна Волкова.

В результате программа постепенно утратила фокус исключительно на решении базового жилищного вопроса.

Новый подход к семейной ипотеке

С 1 февраля 2026 года вводится жёсткое правило: одна семья может воспользоваться льготной ипотекой только один раз. При этом не имеет значения, на кого именно был оформлен предыдущий кредит и когда это произошло. Сам факт его наличия становится основанием для отказа в новой заявке.

"И даже если кредит был оформлен ранее, сам факт его наличия станет основанием для отказа в новом льготном займе. Теперь супругов будут рассматривать как одного заемщика, независимо от того, на кого оформлялась ипотека", — заявила Волкова.

Таким образом, повторное использование программы для одной семьи исключается.

Возврат к первоначальному смыслу программы

Эксперт отмечает, что государство фактически возвращает семейную ипотеку к её исходной логике. Она задумывалась как мера поддержки для приобретения основного жилья, а не как инструмент для масштабирования покупок или формирования портфеля недвижимости.

"И после 1 февраля 2026 года взять несколько льготных ипотек будет невозможно", — сказала она.

После вступления поправок в силу любые попытки повторного участия в программе окажутся безрезультатными.

Временные возможности до февраля

Пока прежние правила ещё действуют, у семей сохраняется ограниченный выбор. Они могут оформить вторую льготную ипотеку, использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса или направить средства на покупку жилья под аренду либо будущие потребности.

Однако этот период подходит к концу.

"Но важно поторопиться, потому что окно возможностей закрывается", — резюмировала специалист.

После 1 февраля 2026 года подобные решения уже не будут доступны в рамках программы, об этом сообщает Газета.Ru.

Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
