Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Гости чувствуют это за секунды: детали в гостиной, которые портят атмосферу сильнее, чем беспорядок

Планировка гостиной с крупным диваном и мебелью у стен снижает удобство
Недвижимость

Большинство людей оценивают гостиную в первые секунды после входа. Еще до того, как они сядут, становится понятно, располагает ли пространство к общению или вызывает внутренний дискомфорт. Даже без знаний в дизайне интерьеров гости чувствуют, когда что-то "не так", пусть и не всегда могут это сформулировать.

Гостиная
Фото: unsplash.com by Huy Nguyen is licensed under Free to use under the Unsplash License
Гостиная

Диван, который нарушает баланс комнаты

Диван задает тон всей гостиной и одновременно чаще всего становится источником ошибок. Неподходящий размер визуально "съедает" пространство, а сложная форма может разрушить логику планировки. Слишком массивная модель делает комнату тесной, а изогнутые конструкции нередко оставляют углы пустыми и неиспользованными — особенно в квартирах, где уже есть другие ошибки в интерьере, сжимающие пространство.

Неправильная геометрия дивана влияет и на комфорт гостей. В такой обстановке людям приходится садиться боком или отворачиваться от центра комнаты, что мешает естественному общению. Яркая обивка без поддержки со стороны других элементов интерьера усиливает ощущение несобранности, сообщает Martha Stewart.

Журнальный столик, создающий неудобства

Журнальный столик — элемент, который гости ощущают физически. Слишком крупная модель или неудачное расположение мешают свободному движению и создают ощущение тесноты. Когда между столиком и диваном не хватает места для ног или прохода, комфорт резко снижается.

Оптимальный вариант — столик, соразмерный дивану и общей композиции. В среднем рекомендуется оставлять около 45 см свободного пространства между столом и любыми сиденьями. Также важно, чтобы рядом с каждым местом была поверхность, куда можно положить телефон, сумку или поставить напиток.

Недостаток мест для сидения

Гости инстинктивно оценивают, смогут ли они удобно расположиться. Если вариантов рассадки мало или они не соответствуют назначению комнаты, возникает неловкость, которая сразу влияет на атмосферу.

Гостиные, предназначенные для общения, требуют другого подхода, чем медиазоны. Глубокие диваны для просмотра фильмов плохо подходят для разговоров. В таких интерьерах люди чувствуют себя разобщенно, даже если мебели формально достаточно.

Шторы, которые портят впечатление

Оформление окон играет ключевую роль в восприятии гостиной. Ошибки здесь часто незаметны владельцу, но создают ощущение незавершенности у гостей. Слишком короткие шторы, крепление карниза прямо над рамой или чрезмерно блестящие ткани нарушают пропорции комнаты.

Наиболее гармонично выглядят шторы, размещенные выше оконного проема и доходящие почти до пола. Такой прием визуально увеличивает высоту потолков и делает интерьер более собранным. В качестве альтернативы фабричному текстилю иногда используют шторы из переработанной ткани, которые позволяют точнее подогнать длину под конкретное окно.

Визуальный беспорядок и перегруженность

Даже аккуратная гостиная может выглядеть захламленной из-за визуального шума. Кабели, стопки бумаг, случайные предметы и избыток мелкого декора отвлекают внимание и создают ощущение хаоса.

Ситуацию исправляет осознанный подход к хранению и декору. Освобождение горизонтальных поверхностей, группировка предметов и использование коробок или лотков помогают вернуть пространству визуальный покой. Часто применяется правило трёх, при котором элементы объединяются в нечётные композиции.

Мебель, прижатая к стенам

Расстановка мебели строго по периметру кажется логичным способом визуально расширить комнату. На практике такой подход делает гостиную холодной и безжизненной, напоминая зал ожидания.

Небольшой отступ мебели от стен создает глубину и формирует естественную зону общения. Комната начинает выглядеть более живой и располагающей, даже если её площадь невелика.

Популярные вопросы о дизайне гостиной

Как выбрать диван для небольшой гостиной?

Лучше подойдут компактные модели с прямыми линиями и нейтральной обивкой.

Сколько места оставлять между журнальным столиком и диваном?

Оптимальное расстояние составляет около 45 см для комфортного прохода.

Что важнее для уюта — мебель или шторы?

Эти элементы работают в связке: мебель задает функциональность, а шторы формируют визуальные пропорции.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы мебель интерьер
Новости Все >
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Падение льда с крыши грузовика зимой приводит к ДТП и возмещению ущерба
Сетки для птиц в ТРЦ Авиапарк могут подпадать под статьи УК РФ — юрист Ильинский
Безопасность умных устройств зависит от действий владельца —киберэксперт Ульянов
Дыхание по квадрату помогает успокоиться при стрессе — невролог Суворинова
Сейчас читают
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Наука и техника
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Еда и рецепты
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара Любовь Степушова
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Последние материалы
Киргизия недовольна бездоказательными санкциями Запада
Снежные блохи не кусаются и не сосут кровь, а едят растительность
Обвисание кожи начинается из-за снижения коллагена после 25 лет — Folha Vitoria
Сладость томатов зависит от сорта и калийных подкормок
Четкое согласование этапов ремонта сокращает срывы сроков
Запеченные яблоки сохраняют витамины и микроэлементы
Марс задает 100-тысячелетний климатический цикл Земли — данные Earth
Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Сапоги-йети вернулись на подиумы зимы 2025/26 — the Symbol
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.