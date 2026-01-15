Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не успели купить и уже надели? Эта вещь могла принести на кожу то, о чём вы не задумывались

Стирка новой одежды снижает риск раздражения кожи — дерматолог Миллер
Новая одежда часто кажется чистой и безопасной, поэтому рука так и тянется надеть её сразу после покупки. Однако за внешней свежестью могут скрываться красители, химические вещества и следы долгого пути от фабрики до магазина. Эксперты уверяют: привычка стирать вещи перед первым ношением — не просто перестраховка.

Девушка достает черную футболку из стиральной машины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка достает черную футболку из стиральной машины

Почему вопрос стирки новой одежды вызывает споры

Многие признаются, что носят новую одежду сразу, особенно если покупка приурочена к событию. При этом врачи отмечают: риск подхватить инфекцию от новой вещи крайне низок.

"Чрезвычайно редко можно заболеть от новой одежды или постельных принадлежностей", — говорит адъюнкт-профессор дерматологии Vanderbilt Health Джами Л. Миллер.

С этим согласен и её коллега.

"Риск получить инфекционное заболевание от новой одежды, даже если её кто-то примерял, исчезающе мал", — отмечает доцент кафедры патологии и микробиологии Vanderbilt Health Дэвид С. Гастон.

Тем не менее специалисты сходятся во мнении, что причин для первой стирки гораздо больше, чем кажется.

Красители: скрытая угроза гардеробу

Во время производства одежды красители не всегда сразу "закрепляются" в ткани. Из-за этого часть пигмента остаётся на поверхности материала и может переходить на другую одежду.

"Если свободный краситель остаётся на ткани, он способен навсегда испортить другие вещи, с которыми контактирует", — объясняет профессор текстильных наук Университета штата Северная Каролина Карен К. Леонас.

Это касается не только носки, но и стирки: новая яркая рубашка может неожиданно окрасить светлые вещи, особенно если не соблюдать базовые правила ухода и стирки с уксусом.

Химические вещества и кожа

В процессе производства используются различные пропитки и технологические составы. Особенно часто они встречаются в синтетических тканях — полиэстере и нейлоне, но даже натуральные волокна могут быть обработаны.

По словам врачей, у людей с чувствительной кожей или аллергиями контакт с новой одеждой способен вызвать зуд, сухость, покраснение и высыпания. Стирка помогает смыть остатки химии и снизить риск раздражения, сообщает Southern Living.

Микробы и долгий путь одежды

Самый весомый аргумент в пользу стирки — микробиологический. Одежда проходит сложную цепочку поставок: от фабрики до склада, контейнера, магазина и, наконец, покупателя.

"Готовое изделие проходит через множество рук и может контактировать с бактериями, грибками, грязью и насекомыми", — говорит Карен Леонас.

Кроме того, большая часть одежды импортируется и неделями, а иногда и месяцами хранится в контейнерах. В условиях жары и влажности на ткани может появляться плесень, а без предварительной обработки сложнее полностью удалить микробы с ткани.

Бактерии после примерок

Даже если вещь выглядит новой, неизвестно, кто и как её примерял раньше.

"Вы не знаете, какие бактерии были на коже, в дыхательных путях или на руках предыдущих покупателей", — предупреждает Джами Л. Миллер.

Исследования показывают, что на одежде после примерок могут сохраняться кишечные бактерии, вирусы из носоглотки, а также паразиты: вши, чесоточные клещи и даже постельные клопы, способные выживать на ткани несколько дней.

Популярные вопросы о стирке новой одежды

Опасно ли носить новую одежду без стирки?

Обычно нет, но возможны раздражения кожи и контакт с бактериями.

Кому особенно важно стирать вещи перед ношением?

Людям с чувствительной кожей, аллергиями и детям.

Достаточно ли быстрой стирки?

Да, даже короткий цикл помогает удалить большую часть загрязнений.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом уборка советы недвижимость
