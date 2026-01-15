Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Микроволновка превращается в запасной вариант: что поставили на столешницы вместо неё

Аэрогриль стал основным прибором для готовки в городских квартирах — thaihut
Недвижимость

Ещё недавно именно микроволновка задавала ритм вечерней кухне — резкий гул, пара писков, контейнер из пластика и ужин без характера. Всё происходило быстро, но вкус и запах оставались где-то за кадром. Со временем на столешницах появился другой прибор, и привычный сценарий начал меняться, об этом сообщает источник thaihut.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как микроволновка перестала быть центром кухни

В обычной городской квартире будничный вечер всё чаще выглядит по-новому. Ребёнок высыпает в корзину замороженный картофель, взрослые кладут рыбу и овощи, и всё это отправляется не в духовку и не в микроволновку, а в компактную аэрогриль-печь. Через двадцать минут на столе оказывается полноценный ужин с корочкой, ароматом и видом, который больше ассоциируется с домашней духовкой, чем с разогревом.

Микроволновка при этом остаётся на месте — подключённая, но почти неиспользуемая. Она всё чаще играет роль запасного варианта, а не главного инструмента. Для многих российских семей это уже не эксперимент, а устоявшаяся привычка.

Почему аэрогриль всё чаще выбирают в российских домах

Если пройтись по магазинам бытовой техники, разница бросается в глаза. Аэрогрили и комбинированные модели с конвекцией стоят на самых заметных местах, а классические микроволновки постепенно смещаются в сторону — примерно так же, как это происходит с другой бытовой техникой на кухне.

Покупатели всё чаще говорят, что "быстро" — это не просто горячо. Хочется, чтобы еда была прожаренной, хрустящей и равномерной. Замороженные продукты, рыба, курица или овощи в аэрогриле выглядят и пахнут как нормальная домашняя еда, а не как компромисс после рабочего дня. Ритейлеры отмечают устойчивый рост спроса на такие устройства и снижение интереса к простым микроволновым печам.

Похожую картину можно услышать и в разговорах. Кто-то готовит ужин за 15-20 минут и получает румяную корочку без масла. Даже в съёмных квартирах и общежитиях всё чаще пахнет запечённой картошкой, крылышками и овощами, а не "разогретым вчера".

В чём практическое удобство аэрогриля

Главный сюрприз для многих — аэрогриль оказывается быстрее в реальной жизни. Микроволновка рассчитана на одну тарелку, а аэрогриль позволяет готовить сразу всё блюдо. Горячий воздух равномерно обдувает продукты, поэтому не нужно переворачивать, переставлять и следить за серединой.

Меняются и мелочи, которые быстро становятся важными. Кухня наполняется запахом запекания, специй и овощей, а не характерным ароматом разогретого пластика. Остатки еды перестают быть проблемой — особенно если раньше приходилось регулярно заниматься очисткой микроволновки после брызг и подтёков.

Дополнительный плюс — минимальное количество масла. Для многих это означает более лёгкую еду и реже включаемую большую духовку, что особенно актуально зимой, когда нагрузка на электросеть и так возрастает.

Сравнение микроволновки и аэрогриля

Микроволновая печь нагревает влагу внутри продукта, из-за чего картофель, тесто и мясо часто теряют текстуру. Аэрогриль работает как компактная конвекционная духовка: горячий воздух создаёт подрумянивание и даёт ту самую корочку, ради которой многие и готовят дома.

Советы по выбору аэрогриля

  1. Оцените объём — для семьи подойдут модели от 4-5 литров.

  2. Обратите внимание на режимы: запекание, гриль и конвекция заметно расширяют возможности.

  3. Учитывайте мощность и энергопотребление, если планируете готовить почти каждый день.

Популярные вопросы об аэрогрилях

Как выбрать аэрогриль для квартиры? Ориентируйтесь на объём, мощность и удобство очистки.
Что удобнее в быту — микроволновка или аэрогриль? Для напитков и быстрого разогрева — микроволновка, для еды с текстурой — аэрогриль.
Насколько это дороже? В среднем сегменте цены сопоставимы с хорошими микроволновыми печами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
