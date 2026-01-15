Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стекло больше не спасает: новый формат душа делает ванную визуально больше за один шаг

Дизайнеры интерьеров всё чаще отказываются от стеклянных дверей в душевых
Недвижимость

Стеклянная дверь в душевой зоне ещё недавно считалась обязательным элементом современного интерьера. Однако сегодня в ванных комнатах всё чаще отдают предпочтение более открытому и практичному решению. Новый формат не только меняет внешний вид пространства, но и упрощает уход за ним, об этом сообщает beerMag.

Современная душевая кабина
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная душевая кабина

Как менялся подход к оформлению ванной комнаты

За последние годы ванная перестала быть исключительно функциональным помещением. Её всё чаще рассматривают как личную зону отдыха, где важны комфорт, визуальная лёгкость и продуманная эргономика. Именно поэтому интерьер подбирают так же внимательно, как мебель для гостиной или кухни, а сама ванная всё чаще задумывается как цельное пространство без лишних визуальных границ.

Особое внимание уделяется душевой зоне, которая постепенно утрачивает привычные рамки и становится частью общего интерьера, перекликаясь с другими трендами вроде современных умывальников из микроцемента.

Почему стеклянные двери теряют популярность

Классическая дверь из стекла долгое время считалась универсальным вариантом для душа. Она визуально облегчает интерьер и подходит под большинство стилей. Однако со временем стали очевидны и её слабые стороны. В первую очередь это сложность ухода: известковый налёт, разводы и следы воды требуют регулярной чистки с применением специальных средств. Кроме того, сама конструкция нередко создаёт ощущение перегруженности и может быть неудобной в небольших ванных, где каждый сантиметр на счету.

Душ без двери — новая эстетика и практичность

Современная альтернатива — душевая без двери. Это может быть полностью открытая зона или пространство, отделённое одним стационарным стеклом без подвижных элементов. Такой подход всё чаще выбирают архитекторы и дизайнеры, стремящиеся к чистоте форм и визуальной свободе.

Отсутствие двери упрощает вход и выход, делает движения внутри душа более свободными и снижает количество поверхностей, требующих регулярной чистки. При грамотном проектировании такой формат помогает избежать типичных проблем, которые возникают, когда душевая кабина делает пространство тесным и неудобным, что особенно заметно в стандартных планировках.

Сравнение: душевая с дверью и душевая без двери

Душевая с дверью обеспечивает чёткое разделение зон и хорошо удерживает воду внутри, но требует больше усилий в уходе и может визуально утяжелять интерьер.

Душевая без двери выигрывает за счёт минимализма, простоты эксплуатации и ощущения простора. При правильном уклоне пола и продуманной системе слива она остаётся функциональной и удобной даже в повседневном использовании. ъ

Советы по обустройству душевой без двери

  1. Заранее продумайте уклон пола, чтобы вода не выходила за пределы душевой зоны.

  2. Используйте влагостойкие материалы и противоскользящее напольное покрытие.

  3. Обеспечьте эффективную вентиляцию для поддержания комфортного микроклимата.

  4. При необходимости установите одно стационарное стекло для защиты от брызг.

Популярные вопросы о душевых без двери

Подходит ли душевая без двери для маленькой ванной

Да, при грамотной планировке она может визуально расширить пространство и сделать его более открытым.

Сложно ли ухаживать за такой душевой

Как правило, уход проще, так как отсутствуют подвижные элементы и труднодоступные места для чистки.

Что лучше выбрать: полностью открытую зону или вариант с перегородкой

Выбор зависит от планировки и привычек: перегородка помогает сдерживать брызги, сохраняя ощущение простора.

