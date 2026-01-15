Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Плесень в квартире — это уже диагноз дому: скрытые причины, из-за которых уборка не спасает

Плесень развивается в квартирах при высокой влажности и тепле
Недвижимость

Чёрные точки на стенах, в швах плитки или возле вентиляции часто принимают за обычную грязь, но на деле это плесень. Она портит внешний вид жилья и может серьёзно влиять на самочувствие, особенно если человек много времени проводит дома. Грибок появляется незаметно и быстро закрепляется, если условия ему подходят.

Плесень на стене в ванной комнате
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Плесень на стене в ванной комнате

Что такое плесень и почему она появляется в квартире

Плесень — это колонии микроскопических грибков, которые развиваются из спор, постоянно присутствующих в воздухе. Как только они попадают в теплую и влажную среду, начинается активный рост. Чаще всего проблема возникает в ванной, туалете, на кухне, в кладовках, возле окон, а также внутри бытовой техники — стиральных и посудомоечных машин, холодильников, кондиционеров.

Особую опасность плесень представляет из-за своей патогенности. Многие виды относятся к четвертой группе опасности и способны вызывать аллергию, заболевания дыхательных путей и ослабление иммунитета. Риск возрастает при плохой вентиляции и постоянной сырости.

Основные виды плесени и их особенности

  • Чёрная плесень считается одной из самых агрессивных. Она поражает строительные материалы и продукты питания, активно развивается во влажной среде и может провоцировать аллергию и проблемы с пищеварением.
  • Белая плесень известна по пищевой и фармацевтической промышленности, но ее споры при вдыхании способны вызывать астму и воспаление легких.
  • Розовая плесень поражает продукты и растения, а у человека может стать причиной кожных реакций и токсических состояний.
  • Синева чаще встречается на древесине, сама по себе для человека не опасна, но создает условия для развития более вредных грибков.

Как избавиться от плесени в квартире

Борьба с плесенью всегда начинается с устранения причин. Важно снизить влажность, наладить вентиляцию и не допускать скопления воды. При обработке зараженных участков необходимо использовать перчатки и респиратор, чтобы не вдыхать споры.

Для стен и швов часто применяют уксус или раствор пищевой соды, а также специализированные антиплесневые средства. Обои с грибком лучше удалить полностью, зачистив основание до чистого слоя. Потолки и стены в сложных случаях обрабатывают медным купоросом с последующей грунтовкой с антисептическими свойствами.

На кухне важно не оставлять грязную посуду и остатки пищи, регулярно очищать зоны под раковиной и бытовую технику. В ванной и туалете ключевую роль играет проветривание, своевременное устранение протечек и обработка углов фунгицидными средствами, сообщает "Комсомольская правда".

Плесень в старом жилье и на первом этаже

В квартирах на первых этажах грибок часто появляется из-за сырого подвала. В таких случаях необходима комплексная обработка стен антисептиками и работа коммунальных служб по осушению и вентиляции подвала. В старых домах нередко требуется помощь профессиональных дезинфекторов, которые выявляют скрытые источники влаги и проводят глубокую обработку помещений.

Популярные вопросы о плесени в квартире

Как выбрать средство от плесени для дома?

Ориентируйтесь на тип поверхности и степень поражения. Для плитки подойдут спреи, для стен — составы глубокого проникновения.

Сколько стоит профессиональная обработка квартиры?

Цена зависит от площади и степени заражения. Обычно расчет проводится после осмотра помещения специалистами.

Что лучше — домашние или магазинные средства?

Для профилактики достаточно домашних методов, но при застарелой плесени эффективнее специализированные препараты.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
