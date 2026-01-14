Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сугробы по колено — и это законно: как снегопады меняют правила игры во дворах

Лицензирование управляющих компаний определяет ответственность за уборку снега
Рекордные снегопады, обрушившиеся на Москву и Подмосковье, за короткое время превратили дворы и внутриквартальные проезды в труднопроходимые участки. Коммунальные службы уже вторую неделю устраняют последствия осадков, однако жители всё чаще указывают на отсутствие полноценной уборки возле домов. Ситуация обострила вопрос ответственности управляющих компаний и механизмов воздействия на них в условиях экстремальной погоды.

Лицензирование и зона ответственности

Деятельность управляющих компаний относится к лицензируемым видам работ. Это означает, что их функционирование напрямую контролируется органами исполнительной власти на местах. Именно эти структуры выдают лицензии и вправе оценивать, насколько добросовестно организация исполняет обязанности по содержанию придомовых территорий.

При отсутствии надлежащей очистки дворов жильцы могут инициировать разбирательство. При этом важно учитывать, что управляющая компания действует не произвольно, а в рамках договора и на основании решения общего собрания собственников. Эти положения закреплены в Жилищном кодексе и определяют правовые рамки её работы.

Куда обращаться при жалобах

Первым адресатом жалоб должна стать администрация района или города. Она обладает полномочиями не только по лицензированию управляющих компаний, но и по применению санкций, включая приостановку деятельности или отзыв лицензии. Такой порядок позволяет рассматривать претензии комплексно, с учётом местной специфики и реальной обстановки.

"Лицензии выдаются исполнительным органам местной власти. Поэтому, если управляющая компания не занимается надлежащей очисткой дворовой территории, то можно обращаться в Роспотребнадзор. Но в первую очередь необходимо обращаться в администрацию вашего района или города", — пояснил юрист Юрий Капштык.

Форс-мажор и приоритеты уборки

Юрист обратил внимание на то, что текущие снегопады носят характер форс-мажора и не могли быть заранее спрогнозированы в полном объёме. В таких условиях управляющие компании вынуждены расставлять приоритеты, направляя основные ресурсы на расчистку подъездных дорог.

По его словам, первоочередной задачей становится обеспечение проезда для машин экстренных служб — скорой помощи, пожарных и подразделений МЧС. Полноценная уборка внутридворовых территорий в подобных обстоятельствах может откладываться. Эксперт подчеркнул, что в такой ситуации уместен взвешенный подход, сочетающий законные требования к качеству обслуживания и понимание объективных ограничений, об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

