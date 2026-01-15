Красиво на фото, ужасно в жизни: какие шторы выглядят дорого, а какие — сразу выдают экономию

Шторы — не только элемент декора, но и важная составляющая интерьера, которая завершает общую картину комнаты. Выбирая шторы для вашего дома, важно учитывать современные тенденции и стиль помещения. Рассмотрим, как выбрать идеальные шторы в 2026 году.
В 2026 году дизайн штор ориентирован на минимализм, функциональность и экологичность. Покупатели все чаще отдают предпочтение натуральным тканям и спокойным оттенкам, создающим гармоничную атмосферу в помещении. Также наблюдается интерес к тканям с изображениями растений и животных, хотя это встречается реже. Для тех, кто предпочитает роскошный стиль, популярны плотные ткани с богатой отделкой.
Когда вы выбираете шторы, важно учесть не только стиль, но и функциональность. Мы разделили выбор на несколько ключевых параметров.
Каждый тип штор имеет свои особенности и подходит для определенного стиля интерьера. Важно учитывать эстетическую сторону и практическое использование.
Ткань — важный элемент, который определяет не только внешний вид, но и практическое применение штор.
Для гостиной идеальны длинные классические шторы, которые зрительно увеличивают пространство. Для современных интерьеров подойдут минималистичные льняные или хлопковые занавески, а для более роскошных помещений — портьеры из бархата или атласа.
Шторы для спальни должны обеспечивать комфортный сон. Лучше всего выбрать модели с хорошей светозащитой — блэкаут или плотные ткани. Темные оттенки помогут создать уютную и камерную атмосферу.
Для детской комнаты важно выбирать безопасные ткани, которые легко стираются и не содержат вредных веществ. Подойдут плотные портьеры или модели с защитой от света. Также стоит учесть возраст ребенка при выборе дизайна. Об этом сообщает Homes Gardens.
Чтобы шторы идеально подошли вашему окну, необходимо правильно измерить:
Для более эффектных штор выбирайте ширину полотна в 1,5-2 раза больше ширины окна. Длина зависит от стиля: до подоконника, до пола с небольшим зазором или с напуском на пол.
Цвет штор играет важную роль в интерьере. Лучше не выбирать шторы в тон стен или мебели. Сделайте их немного темнее или светлее, чтобы создать интересный контраст. Также можно использовать шторы как акцент, выбрав яркие или насыщенные оттенки.
Лучше всего выбрать блэкаут-шторы. Они создают полную темноту в комнате, что способствует качественному отдыху.
Материал влияет на светопропускание и долговечность штор. Например, бархат будет защищать от света, а вуаль пропускает много света и создает легкость.
Для маленьких помещений лучше выбирать светлые ткани, которые визуально расширяют пространство. Также можно выбрать шторы до пола для создания эффекта высоты.
