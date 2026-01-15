Красиво на фото, ужасно в жизни: какие шторы выглядят дорого, а какие — сразу выдают экономию

В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор

Шторы — не только элемент декора, но и важная составляющая интерьера, которая завершает общую картину комнаты. Выбирая шторы для вашего дома, важно учитывать современные тенденции и стиль помещения. Рассмотрим, как выбрать идеальные шторы в 2026 году.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Гостинная с синими шторами

Шторы в 2026 году: Тренды и материалы

В 2026 году дизайн штор ориентирован на минимализм, функциональность и экологичность. Покупатели все чаще отдают предпочтение натуральным тканям и спокойным оттенкам, создающим гармоничную атмосферу в помещении. Также наблюдается интерес к тканям с изображениями растений и животных, хотя это встречается реже. Для тех, кто предпочитает роскошный стиль, популярны плотные ткани с богатой отделкой.

Популярные виды штор:

Римские, австрийские, французские, японские шторы

Классические портьеры и кисейные занавески

Цветовые тенденции:

Пастельные и природные оттенки

Монохромные варианты

Материалы штор:

Практичные: рогожа, хлопок, полиэстер, блэкаут, жаккард

Более капризные в уходе: бархат, лен, шелк, атлас

Технологии и аксессуары:

Умные карнизы, моторы для штор

Пропитки для защиты от влаги и бактерий

Пошаговая инструкция по выбору штор

Когда вы выбираете шторы, важно учесть не только стиль, но и функциональность. Мы разделили выбор на несколько ключевых параметров.

Выбор вида штор

Каждый тип штор имеет свои особенности и подходит для определенного стиля интерьера. Важно учитывать эстетическую сторону и практическое использование.

Римские шторы : идеально подходят для элегантных интерьеров. Полотно собирается в складки при подъеме, что не мешает солнечному свету проникать в помещение. Идеально для гостиных и спален.

: идеально подходят для элегантных интерьеров. Полотно собирается в складки при подъеме, что не мешает солнечному свету проникать в помещение. Идеально для гостиных и спален. Рулонные шторы : подходят для помещений с современным интерьером. Особенно популярны модели с светоотражающим слоем, которые создают полную темноту в комнате.

: подходят для помещений с современным интерьером. Особенно популярны модели с светоотражающим слоем, которые создают полную темноту в комнате. Блэкаут-шторы: создают идеальную темноту, что особенно важно для спальни. Это идеальный вариант для тех, кто ценит качественный сон.

Выбор материала

Ткань — важный элемент, который определяет не только внешний вид, но и практическое применение штор.

Натуральные ткани : лен, хлопок, шелк — экологичные, но требующие более тщательного ухода.

: лен, хлопок, шелк — экологичные, но требующие более тщательного ухода. Портьерные ткани : бархат, жаккард и атлас — плотные и долговечные.

: бархат, жаккард и атлас — плотные и долговечные. Тюлевые ткани : вуаль, органза, кисея — создают легкость и воздушность.

: вуаль, органза, кисея — создают легкость и воздушность. Современные материалы: софт, габардин, сатин — новые, но уже популярные ткани.

Выбор штор по стилю помещения

Шторы для гостиной

Для гостиной идеальны длинные классические шторы, которые зрительно увеличивают пространство. Для современных интерьеров подойдут минималистичные льняные или хлопковые занавески, а для более роскошных помещений — портьеры из бархата или атласа.

Шторы для спальни

Шторы для спальни должны обеспечивать комфортный сон. Лучше всего выбрать модели с хорошей светозащитой — блэкаут или плотные ткани. Темные оттенки помогут создать уютную и камерную атмосферу.

Шторы для детской

Для детской комнаты важно выбирать безопасные ткани, которые легко стираются и не содержат вредных веществ. Подойдут плотные портьеры или модели с защитой от света. Также стоит учесть возраст ребенка при выборе дизайна. Об этом сообщает Homes Gardens.

Как правильно измерить и выбрать размер штор

Чтобы шторы идеально подошли вашему окну, необходимо правильно измерить:

Ширина окна: измерьте ширину от края до края, учитывая возможность пышных складок. Высота окна: измерьте высоту от точки крепления карниза до пола.

Для более эффектных штор выбирайте ширину полотна в 1,5-2 раза больше ширины окна. Длина зависит от стиля: до подоконника, до пола с небольшим зазором или с напуском на пол.

Шторы по цвету

Цвет штор играет важную роль в интерьере. Лучше не выбирать шторы в тон стен или мебели. Сделайте их немного темнее или светлее, чтобы создать интересный контраст. Также можно использовать шторы как акцент, выбрав яркие или насыщенные оттенки.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать шторы для спальни, чтобы они хорошо защищали от света?

Лучше всего выбрать блэкаут-шторы. Они создают полную темноту в комнате, что способствует качественному отдыху.

Что влияет на выбор материала для штор?

Материал влияет на светопропускание и долговечность штор. Например, бархат будет защищать от света, а вуаль пропускает много света и создает легкость.

Как выбрать шторы для маленькой комнаты?

Для маленьких помещений лучше выбирать светлые ткани, которые визуально расширяют пространство. Также можно выбрать шторы до пола для создания эффекта высоты.