Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Экономия, которая выходит боком: эти устройства не переживают частые отключения

Частые отключения питания снижают срок службы электроники — The Spruce
Недвижимость

Отключать технику от розетки ради экономии кажется логичным шагом, но на практике он не всегда оправдан. Некоторые устройства устроены так, что резкое обесточивание сокращает срок их службы или приводит к дополнительным расходам. Разберёмся, какую технику лучше оставлять подключённой к сети и почему.

Удлинитель
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удлинитель

Почему постоянное питание иногда важнее экономии

Современные бытовые устройства всё чаще работают в фоновом режиме. Они выполняют служебные процессы даже тогда, когда визуально "выключены". Прерывание этих циклов может негативно сказаться на их состоянии, стабильности работы и долговечности, особенно если речь идёт о современной бытовой электронике.

Поэтому универсальное правило "вынул вилку — сэкономил" подходит не для всей электроники. Важно учитывать особенности конкретных категорий техники.

Струйный принтер: скрытый расход чернил

Струйные принтеры чувствительны к способу выключения. Если питание обрывается напрямую через розетку, устройство не успевает корректно завершить работу, сообщает The Spruce.

В результате печатающая головка не переходит в режим хранения. При следующем включении принтер запускает автоматическую очистку, расходуя заметное количество чернил. Частые отключения могут привести к их перерасходу и ускоренному износу, что хорошо известно владельцам домашних принтеров.

OLED-телевизор и уход за матрицей

OLED-телевизоры внешне выглядят выключенными, но в режиме ожидания выполняют важную задачу — обслуживание пикселей. Эти фоновые процессы помогают сохранить равномерность изображения и снизить риск выгорания.

Регулярное обесточивание прерывает обновление матрицы. Это может отразиться на качестве картинки в долгосрочной перспективе. Производители обычно рекомендуют использовать кнопку питания, а не розетку.

Wi-Fi-роутер и стабильность сети

Маршрутизатор — центральный элемент домашней сети. Его отключение оправдано только в случае, если он не связан с другими системами.

Если в доме используются устройства умного дома, IP-телефония или удалённый доступ, частые отключения роутера могут вызвать сбои при повторном подключении. Для тех, кто работает из дома, стабильное интернет-соединение особенно критично.

Популярные вопросы о бытовой технике и электросети

Какие устройства точно нельзя обесточивать?

Холодильники, системы сигнализации, медицинская техника и умные термостаты должны работать постоянно.

Вредит ли розеточное отключение компьютеру?

Да, если оно происходит без корректного завершения работы системы.

Можно ли отключать технику на время отпуска?

Можно, если она не связана с безопасностью, интернетом или хранением продуктов.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом недвижимость электричество
Новости Все >
В IT-сфере участились случаи жульничества с помощью ИИ — HR-эксперт Мурадян
В Сочи весной соберут первый урожай бананов в России
В Сербии готовится революция нового типа — политолог Веизович
Запад перекладывает вину за поражение на Зеленского — политолог Колчин
Коррупция и несправедливость разрушают ВСУ изнутри — аналитик Герасимов
Закуска из батона, яиц и плавленого сырка готовится за 15 минут
Цикас признан одним из самых ядовитых декоративных растений
Россия вправе действовать так же решительно, как США — полковник Литовкин
Во Вселенной не существует абсолютного верха и низа — Моэрш
Россия готова к переговорам, если будут реальные предложения — депутат Колесник
Сейчас читают
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Атлантическая треска сформировала стаю в 2,5 млн особей — Sciencepost
Домашние животные
Атлантическая треска сформировала стаю в 2,5 млн особей — Sciencepost
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
Последние материалы
Украина во тьме: расплата за русофобию обрушилась на каждый дом
В 2026 году индустрия ухода за кожей делает ставку на профилактику старения — Jenny
Запад перекладывает вину за поражение на Зеленского — политолог Колчин
Коррупция и несправедливость разрушают ВСУ изнутри — аналитик Герасимов
Шоколадный мусс на сливках и кофе охлаждают для плотной текстуры
Фруктовые йогурты нарушают баланс кишечной микрофлоры — Marca
Туристы зимой чаще выбирают санаторное лечение на КМВ — врач Ирина Бурмистрова
Закуска из батона, яиц и плавленого сырка готовится за 15 минут
Цикас признан одним из самых ядовитых декоративных растений
Россия вправе действовать так же решительно, как США — полковник Литовкин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.