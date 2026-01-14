Экономия, которая выходит боком: эти устройства не переживают частые отключения

Частые отключения питания снижают срок службы электроники — The Spruce

Отключать технику от розетки ради экономии кажется логичным шагом, но на практике он не всегда оправдан. Некоторые устройства устроены так, что резкое обесточивание сокращает срок их службы или приводит к дополнительным расходам. Разберёмся, какую технику лучше оставлять подключённой к сети и почему.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Удлинитель

Почему постоянное питание иногда важнее экономии

Современные бытовые устройства всё чаще работают в фоновом режиме. Они выполняют служебные процессы даже тогда, когда визуально "выключены". Прерывание этих циклов может негативно сказаться на их состоянии, стабильности работы и долговечности, особенно если речь идёт о современной бытовой электронике.

Поэтому универсальное правило "вынул вилку — сэкономил" подходит не для всей электроники. Важно учитывать особенности конкретных категорий техники.

Струйный принтер: скрытый расход чернил

Струйные принтеры чувствительны к способу выключения. Если питание обрывается напрямую через розетку, устройство не успевает корректно завершить работу, сообщает The Spruce.

В результате печатающая головка не переходит в режим хранения. При следующем включении принтер запускает автоматическую очистку, расходуя заметное количество чернил. Частые отключения могут привести к их перерасходу и ускоренному износу, что хорошо известно владельцам домашних принтеров.

OLED-телевизор и уход за матрицей

OLED-телевизоры внешне выглядят выключенными, но в режиме ожидания выполняют важную задачу — обслуживание пикселей. Эти фоновые процессы помогают сохранить равномерность изображения и снизить риск выгорания.

Регулярное обесточивание прерывает обновление матрицы. Это может отразиться на качестве картинки в долгосрочной перспективе. Производители обычно рекомендуют использовать кнопку питания, а не розетку.

Wi-Fi-роутер и стабильность сети

Маршрутизатор — центральный элемент домашней сети. Его отключение оправдано только в случае, если он не связан с другими системами.

Если в доме используются устройства умного дома, IP-телефония или удалённый доступ, частые отключения роутера могут вызвать сбои при повторном подключении. Для тех, кто работает из дома, стабильное интернет-соединение особенно критично.

Популярные вопросы о бытовой технике и электросети

Какие устройства точно нельзя обесточивать?

Холодильники, системы сигнализации, медицинская техника и умные термостаты должны работать постоянно.

Вредит ли розеточное отключение компьютеру?

Да, если оно происходит без корректного завершения работы системы.

Можно ли отключать технику на время отпуска?

Можно, если она не связана с безопасностью, интернетом или хранением продуктов.