Интерьер кажется холодным: эта мелочь с пледом меняет восприятие всей комнаты за пару минут

Пледы из альпаки не колются и подходят для ежедневного использования

Плед в интерьере — это гораздо больше, чем просто тёплый аксессуар. Он способен задать настроение комнате, добавить уюта и визуально смягчить пространство. Но чтобы плед выглядел как осознанный элемент дизайна, важно правильно подобрать материал, размер и способ размещения. Об этом рассказывает Rambler.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Тканевые текстуры и уютный интерьер

Плед как часть интерьера, а не случайная деталь

В современном доме плед всё чаще выполняет декоративную роль. Он помогает создать ощущение уюта, даже если интерьер минималистичный и сдержанный. При этом плед остаётся практичным: его легко использовать, когда хочется укрыться на диване или добавить тепла в прохладный вечер.

"Как правило, пледы мы используем как декор, а не как функциональную вещь. Но пледы — штука практичная. Они выручают, когда хочется полежать на диване и укрыться чем-то лёгким и тёплым. Это и есть уют", — отмечает интерьерный дизайнер Елена Дудина.

Какой материал выбрать

Выбор ткани напрямую влияет и на внешний вид, и на ощущения. Самыми комфортными считаются шерстяные пледы. Они мягкие, хорошо сохраняют тепло и подходят для ежедневного использования. Особенно ценится шерсть альпаки — она приятна на ощупь и не колется.

Хлопковые и льняные пледы выглядят легче и чаще напоминают покрывало. Они уместны в летнем интерьере, но дают меньше ощущения уюта. Синтетические варианты из полиэстера стоят дешевле, однако быстро электризуются, притягивают пыль и шерсть домашних животных, а также требуют более частого ухода — особенно если учитывать, как часто стирать одеяла и пледы.

Оптимальный размер пледа

Размер — не менее важный параметр, чем материал. Универсальным считается формат 150x200 см. Такой плед подойдёт для одного человека и удобен, если нужно накинуть его на плечи или взять с собой на террасу.

Более крупный вариант — 200x240 см — рассчитан на двоих. Его удобно использовать для совместного отдыха на диване, просмотра фильмов или как дополнительное покрытие в гостиной.

Когда плед защищает мебель

Плед часто используют как защиту обивки от пятен, шерсти и повседневного износа. В этом случае важно, чтобы он гармонировал с диваном по цвету и фактуре.

"Если вы хотите укрыть диван от пятен или шерсти домашних животных, выбирайте плед, схожий по фактуре и оттенку с диваном. Тогда он будет выглядеть как часть мебели, а не как случайная накидка", — советует Елена Дудина.

Плед должен закрывать сиденье и при необходимости спинку, но не свисать до пола. Края лучше аккуратно подвернуть и заправить в стыки — так он выглядит опрятно и не нарушает пропорции мебели.

Если в доме есть маленькие дети или активные питомцы, плед быстро сбивается и теряет аккуратный вид. В таких случаях более практичным решением становятся съёмные чехлы, выполненные из ткани, близкой к обивке дивана. Они легко снимаются и стираются, сохраняя эстетику интерьера — особенно если рассматривать плед не только как декор, но и как одну из практичных идей для уюта.

Декоративное размещение пледа

Когда плед используется исключительно как декор, его можно красиво сложить и положить на подлокотник или частично разложить на сиденье, создавая мягкие складки. Такой приём делает интерьер живым и расслабленным.

Для современных пространств лучше подходят однотонные пледы без лишнего декора. В классических интерьерах уместны модели с неброским узором или бахромой. В нейтральной обстановке плед может стать акцентом — добавить цвет, фактуру и индивидуальность.

Сравнение: функциональный и декоративный плед

Функциональный плед чаще подбирают в тон мебели и используют ежедневно. Он защищает диван и остаётся почти незаметным. Декоративный вариант, напротив, может контрастировать с интерьером, привлекать внимание и менять настроение комнаты без серьёзных затрат.

Плюсы и минусы использования пледа

Плед легко обновляет интерьер, добавляет уюта и защищает мебель от износа.

При этом неудачно подобранный цвет или размер может выглядеть случайно и нарушать общую гармонию пространства.

Советы по выбору пледа

Определите, для чего нужен плед — для декора или защиты мебели.

Выберите натуральный материал с приятной текстурой.

Подберите размер под сценарий использования.

Учитывайте цветовую палитру интерьера.

Популярные вопросы о пледах в интерьере

Какой плед самый уютный?

Шерстяный, особенно из альпаки, — он мягкий и хорошо держит тепло.

Можно ли использовать плед вместо чехла?

Да, но только если он подобран в тон и аккуратно заправлен.

Стоит ли делать плед ярким акцентом?

Да, если интерьер нейтральный и нуждается в цвете.