Холодильник превратился в кладбище просрочки: свежесть воскресит то, что есть на каждой кухне

Даже ухоженный холодильник со временем может начать неприятно пахнуть. Запахи впитываются в пластик, смешиваются между собой и портят впечатление от свежих продуктов. При этом решить проблему можно без дорогих средств и агрессивной химии.
Холодильник — замкнутое и влажное пространство, где запахи распространяются особенно быстро. Даже один забытый продукт, пролитый соус или неплотно закрытый контейнер способны испортить атмосферу внутри камеры. Просроченные молочные продукты, рыба, сыры с активным ароматом и овощи в стадии разложения — самые частые источники проблемы.
Дополнительную роль играют микротрещины на полках и стенках. В них задерживаются частицы пищи и молекулы запаха, которые не всегда удаляются при обычной влажной уборке. В результате даже после очистки холодильник может продолжать неприятно пахнуть, а при открывании дверцы запах быстро распространяется по кухне, особенно если страдает эффективность работы холодильника.
Пищевая сода считается одним из самых эффективных и безопасных поглотителей запахов. В отличие от ароматизаторов она не маскирует проблему, а нейтрализует её на химическом уровне. Сода вступает в реакцию с кислыми соединениями, которые чаще всего и являются источником неприятного запаха, сообщает The Spruce.
Ещё одно важное преимущество — универсальность и безопасность. Пищевая сода не токсична, не выделяет вредных веществ и не влияет на вкус продуктов. Именно поэтому её можно использовать внутри холодильника без риска для здоровья, так же как и в других бытовых ситуациях, связанных с домашней уборкой без химии.
Самый простой способ — поставить открытую ёмкость с содой внутрь холодильника. Достаточно насыпать 2-3 столовые ложки порошка в небольшую миску или банку и разместить её на центральной полке. Уже через несколько часов сода начнёт поглощать запахи из воздуха.
Для устойчивого эффекта ёмкость стоит оставить минимум на неделю. При сильных запахах допустимо использовать несколько мисок в разных зонах холодильника. Важно помнить, что примерно раз в месяц соду нужно заменять — со временем она теряет свои свойства.
Для глубокой очистки можно приготовить пасту из соды и воды. Её наносят на полки, стенки и ящики, аккуратно протирают губкой и смывают чистой водой. Такой способ помогает убрать не только запахи, но и бактерии, которые их вызывают.
Сода выгодно отличается от покупных поглотителей тем, что не содержит отдушек и химических добавок. В отличие от уксуса она не оставляет резкого аромата. Активированный уголь также эффективен, но требует специальных контейнеров и не всегда есть под рукой. Цитрусовые корки дают лишь временный эффект и могут сами стать источником запаха при длительном хранении.
Открытая ёмкость с пищевой содой помогает уже в первые часы, но лучший эффект достигается через 1-2 дня.
Лучше использовать соду без добавок, чтобы не смешивать запахи и не влиять на продукты.
