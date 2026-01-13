Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Холодильник превратился в кладбище просрочки: свежесть воскресит то, что есть на каждой кухне

Сода устраняет неприятные запахи в холодильнике — The Spruce
Недвижимость

Даже ухоженный холодильник со временем может начать неприятно пахнуть. Запахи впитываются в пластик, смешиваются между собой и портят впечатление от свежих продуктов. При этом решить проблему можно без дорогих средств и агрессивной химии.

Чистка холодильника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка холодильника

Почему в холодильнике появляется неприятный запах

Холодильник — замкнутое и влажное пространство, где запахи распространяются особенно быстро. Даже один забытый продукт, пролитый соус или неплотно закрытый контейнер способны испортить атмосферу внутри камеры. Просроченные молочные продукты, рыба, сыры с активным ароматом и овощи в стадии разложения — самые частые источники проблемы.

Дополнительную роль играют микротрещины на полках и стенках. В них задерживаются частицы пищи и молекулы запаха, которые не всегда удаляются при обычной влажной уборке. В результате даже после очистки холодильник может продолжать неприятно пахнуть, а при открывании дверцы запах быстро распространяется по кухне, особенно если страдает эффективность работы холодильника.

Почему пищевая сода действительно работает

Пищевая сода считается одним из самых эффективных и безопасных поглотителей запахов. В отличие от ароматизаторов она не маскирует проблему, а нейтрализует её на химическом уровне. Сода вступает в реакцию с кислыми соединениями, которые чаще всего и являются источником неприятного запаха, сообщает The Spruce.

Ещё одно важное преимущество — универсальность и безопасность. Пищевая сода не токсична, не выделяет вредных веществ и не влияет на вкус продуктов. Именно поэтому её можно использовать внутри холодильника без риска для здоровья, так же как и в других бытовых ситуациях, связанных с домашней уборкой без химии.

Как использовать пищевую соду в холодильнике

Самый простой способ — поставить открытую ёмкость с содой внутрь холодильника. Достаточно насыпать 2-3 столовые ложки порошка в небольшую миску или банку и разместить её на центральной полке. Уже через несколько часов сода начнёт поглощать запахи из воздуха.

Для устойчивого эффекта ёмкость стоит оставить минимум на неделю. При сильных запахах допустимо использовать несколько мисок в разных зонах холодильника. Важно помнить, что примерно раз в месяц соду нужно заменять — со временем она теряет свои свойства.

Для глубокой очистки можно приготовить пасту из соды и воды. Её наносят на полки, стенки и ящики, аккуратно протирают губкой и смывают чистой водой. Такой способ помогает убрать не только запахи, но и бактерии, которые их вызывают.

Сравнение: пищевая сода и другие способы устранения запахов

Сода выгодно отличается от покупных поглотителей тем, что не содержит отдушек и химических добавок. В отличие от уксуса она не оставляет резкого аромата. Активированный уголь также эффективен, но требует специальных контейнеров и не всегда есть под рукой. Цитрусовые корки дают лишь временный эффект и могут сами стать источником запаха при длительном хранении.

Практические советы по сохранению свежего запаха

  1. Регулярно проверяйте содержимое холодильника и избавляйтесь от испорченных продуктов.
  2. Храните еду в герметичных контейнерах, особенно рыбу и готовые блюда.
  3. Мойте холодильник не реже одного раза в месяц с использованием соды.
  4. Проверяйте уплотнители дверцы и поддон для конденсата — там часто скапливается грязь.

Популярные вопросы о запахах в холодильнике

Как быстро убрать запах в холодильнике?

Открытая ёмкость с пищевой содой помогает уже в первые часы, но лучший эффект достигается через 1-2 дня.

Можно ли добавлять ароматизаторы к соде?

Лучше использовать соду без добавок, чтобы не смешивать запахи и не влиять на продукты.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом кухня уборка недвижимость
Новости Все >
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Возврат к тренировкам после перерыва начните с лёгкого кардио — эксперт Мосалев
Хроническую боль в пояснице связали с образом жизни — Университет Сиднея
Вирус герпеса HSV-1 может быть связан с развитием болезни Альцгеймера
Бассейн и растяжку включают в восстановление после каникул — тренер Брабечан
Житель Алматы перенес трансплантацию сердца после энергетиков — TengriNews
Эвакуацию Киева допустили при параличе теплоснабжения — депутат Кицак
Милонов призвал ввести мониторинг роддомов по стране
Развитие детского футбола предложили перенять у Испании — тренер Игнатьев
В сети Rostic's массовые увольнения, сотрудники жалуются на задержки выплат
Сейчас читают
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Наука и техника
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Домашние животные
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Земля уходит из-под ног — и это только начало: спутники раскрыли бедствие крупных городов
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
Последние материалы
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Возврат к тренировкам после перерыва начните с лёгкого кардио — эксперт Мосалев
Узкие тропинки в чайных садах усиливают эффект осознанности — президент Фучетола
Хроническую боль в пояснице связали с образом жизни — Университет Сиднея
Удаление побегов и листьев поддерживает форму денежного дерева — Actualno
Картофельные ленивые вареники с брынзой варят несколько минут после всплытия
Вирус герпеса HSV-1 может быть связан с развитием болезни Альцгеймера
Бассейн и растяжку включают в восстановление после каникул — тренер Брабечан
Житель Алматы перенес трансплантацию сердца после энергетиков — TengriNews
МВД предложило аннулировать экзамен на права за наушники
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.