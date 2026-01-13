Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Мороз не страшен, если есть порядок: решения для хранения зимних вещей вне дома

Пластиковые контейнеры подходят для хранения зимнего инвентаря
Недвижимость

С наступлением зимы пространство вокруг дома быстро заполняется громоздкими и неудобными в хранении вещами. Лопаты, сапоги, дрова, снегоуборщики и спортивный инвентарь требуют защиты от влаги и холода, но при этом должны оставаться под рукой. Грамотно организованное уличное хранение помогает сохранить порядок и продлить срок службы оборудования.

Очищенная зимняя дорожка
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Очищенная зимняя дорожка

Почему зимнему снаряжению нужно отдельное уличное хранение

Зимний инвентарь отличается не только размерами, но и условиями эксплуатации. Сапоги и лопаты контактируют с влагой и реагентами, дрова требуют вентиляции, а техника чувствительна к перепадам температуры. Хранение таких вещей в прихожей или гараже часто приводит к беспорядку и ускоренному износу, а во дворе быстро проявляются типичные ошибки благоустройства участка. Уличные решения — от контейнеров до полноценных сараев — создаются с расчётом на мороз, снег и дождь, поэтому лучше справляются с нагрузками. Они позволяют разгрузить дом и организовать пространство, сообщает Bob Vila.

Контейнеры и ящики: компактный формат для повседневных задач

Пластиковые контейнеры и ящики для террасы подходят для обуви, аксессуаров, санок и сезонного инвентаря. Современные модели из ударопрочного пластика оснащаются герметичными крышками, защёлками и возможностью штабелирования. Некоторые варианты совмещают хранение с функцией сиденья, что особенно удобно для небольших патио и веранд, где важно продуманное хранение не хуже, чем в гостиной с ограниченным пространством.

Скамейки, сиденья и вертикальные навесы

Скамейки с отсеком для хранения — удачное решение для крыльца или крытой террасы. Они выглядят как обычная уличная мебель, но внутри скрывают десятки литров полезного объёма. Вертикальные навесы и узкие сараи подходят для лопат, грабель, шлангов и садового инвентаря. Благодаря небольшой площади основания их можно установить сбоку дома или вдоль забора, не жертвуя полезным пространством участка.

Сараи и системы для дров

Для больших объёмов оборудования и техники оптимальны полноценные уличные сараи. Они вмещают снегоуборщики, инструменты, спортивное снаряжение и даже праздничный декор. Отдельная категория — крытые стеллажи для дров. Такие конструкции обеспечивают вентиляцию, защищают древесину от осадков и упрощают заготовку топлива на весь зимний сезон.

Сравнение: ящик, навес или сарай

Небольшие ящики удобны для обуви и аксессуаров — их легко переставлять и использовать как мебель. Вертикальные навесы подходят для длинных предметов и экономят место. Сараи выигрывают по вместимости и универсальности, но требуют больше пространства и вложений. Выбор зависит от количества инвентаря, площади участка и частоты использования вещей.

Популярные вопросы о хранении зимней экипировки

Как выбрать ящик для хранения на улице?

Важно учитывать герметичность, прочность пластика или древесины и допустимую нагрузку на крышку.

Что лучше для дров — сарай или стеллаж?

Стеллаж с чехлом обеспечивает лучшую вентиляцию, а сарай — максимальную защиту от осадков.

Сколько стоит уличное хранение?

Цена варьируется от недорогих контейнеров до крупных сараев — всё зависит от размера и материала.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы снег зима недвижимость
Новости Все >
Милонов призвал ввести мониторинг роддомов по стране
Развитие детского футбола предложили перенять у Испании — тренер Игнатьев
В сети Rostic's массовые увольнения, сотрудники жалуются на задержки выплат
Расследование гибели блогерши после увеличения ягодиц взяла на контроль прокуратура
В 2026 году плата за холодную воду вырастет втрое для квартир без счётчиков
В роддоме Новокузнецка выявили более 150 нарушений за год — депутат Миронов
Юго-восток Англии столкнулся с серьёзными перебоями в водоснабжении из-за холодов
В Госдуме обсуждают механизм изъятия заброшенных квартир через суд
Гибель новорожденных связали с внутриутробными инфекциями — педиатр Аракелян
К традиционным блюдам на старый Новый год можно добавить необычные — Овчаров
Сейчас читают
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Наука и техника
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Домашние животные
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Последние материалы
Выключатели и смесители в ванной накапливают больше микробов — Southern Living
В сети Rostic's массовые увольнения, сотрудники жалуются на задержки выплат
Перелёты с разницей от 3 часов вызывают сбой циркадных ритмов
Сыворотки для ресниц применяются как альтернатива наращиванию — Jenny
Расследование гибели блогерши после увеличения ягодиц взяла на контроль прокуратура
В 2026 году плата за холодную воду вырастет втрое для квартир без счётчиков
Кирпичная печь сохраняет тепло в теплице без розеток
В роддоме Новокузнецка выявили более 150 нарушений за год — депутат Миронов
Юго-восток Англии столкнулся с серьёзными перебоями в водоснабжении из-за холодов
В Госдуме обсуждают механизм изъятия заброшенных квартир через суд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.