Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Ванная может портить утро годами — пока у слива не появляется эта деревянная мелочь

Деревянные палочки снижают запах из слива раковины за счёт впитывания влаги — Freundi
Недвижимость

Утро начинается привычно: ванная выглядит чистой, поверхности сухие, но в воздухе ощущается лёгкий затхлый запах. Он не резкий и не критичный, однако достаточно заметный, чтобы портить впечатление. Проветривание помогает лишь на короткое время, а использовать агрессивную химию хочется далеко не всегда, об этом сообщает Freundin.

Современная ванная с мраморными панелями
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная ванная с мраморными панелями

Откуда берётся запах в ванной комнате

Чаще всего источник неприятного аромата скрывается там, куда редко обращают внимание, — в сливе раковины. Даже при внешней чистоте внутри может скапливаться влага, остатки мыла и микрочастицы загрязнений. В раковинах, которыми пользуются не каждый день, вода застаивается особенно быстро, и со временем запах становится устойчивым, как это бывает, когда запах из раковины возвращается снова и снова.

Обычные решения вроде ароматизаторов или мощных чистящих средств дают временный эффект. Кроме того, химические составы могут быть агрессивны для труб и неприятны для людей с чувствительным обонянием. Поэтому всё больше внимания привлекают простые бытовые приёмы, не требующие затрат и сложных действий.

Японский бытовой приём, который удивляет простотой

В Японии давно ценят практичные мелочи, которые упрощают повседневную жизнь. Один из таких приёмов связан с использованием обычных деревянных палочек для еды. На первый взгляд идея кажется странной, но у неё есть логичное объяснение.

Дерево — натуральный материал, способный впитывать влагу и запахи. Если разместить палочки рядом со сливным отверстием, они начинают работать как пассивный фильтр. Влага вокруг слива уменьшается, а вместе с ней снижается и риск появления затхлого запаха. По сути, это мягкая профилактика, похожая на подходы, которые применяют при мягкой очистке кухонного слива без агрессивных средств.

Как правильно использовать палочки от запаха

Для этого приёма подходят только неокрашенные деревянные палочки. Их кладут одну или две поперёк края слива или рядом с отверстием, следя за тем, чтобы они оставались сухими и не падали внутрь. Важно регулярно менять палочки — раз в несколько недель. Это обеспечивает гигиену и сохраняет эффективность метода.

Такой способ не маскирует запахи, а помогает снизить саму причину их появления. Он не требует дополнительных средств, не конфликтует с бытовой химией и подходит для повседневного использования.

Сравнение: палочки, химия и ароматизаторы

При выборе способа борьбы с запахами стоит учитывать особенности каждого варианта. Химические очистители действуют быстро, но часто агрессивны и имеют резкий запах. Ароматизаторы создают ощущение свежести, однако не устраняют источник проблемы. Деревянные палочки работают иначе: они не добавляют аромат, а помогают уменьшить влажность и впитывают запахи, действуя мягко и незаметно.

Советы по поддержанию свежести в ванной

Чтобы эффект был стабильным, важно сочетать приёмы. Регулярно промывайте слив горячей водой. Следите за тем, чтобы в раковине не оставалась стоячая влага. Используйте простые аксессуары для ухода за ванной, а деревянные палочки применяйте как дополнительную меру профилактики.

Популярные вопросы о запахах из слива

Почему запах появляется даже в чистой ванной?
Причина чаще всего в застое влаги и микрозагрязнениях внутри труб.

Подойдут ли любые палочки?
Лучше использовать неокрашенные деревянные палочки без лака и пропиток.

Можно ли заменить палочки другими материалами?
Аналогичный эффект дают только натуральные впитывающие материалы, но дерево остаётся самым доступным вариантом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы запах советы лайфхаки
Новости Все >
В школах не хватает педагогов для новой системы наставников — профессор Комков
Спутники зафиксировали оседание более 65% территории мегаполисов США
Искусственный интеллект ускоряет обработку военных данных — политолог Кашин
Картофель в духовке с крабовой начинкой и копчёной грудкой для ужина
Смоленский камерный театр привезёт в Москву "Женитьбу" и "Красную Шапочку"
Пошлины США направлены против Ирана и Китая — политолог Бойков
Бессонница при тревоге связана с реакцией мозга на засыпание — психолог
Для отпуска невыгодны месяцы с праздниками
Марс влияет на орбитальные циклы Земли и ледниковые периоды — расчёты Стивена Кейна
Сладкая выпечка и бутерброды на завтрак поддерживают высокий ЛПНП
Сейчас читают
Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Красота и стиль
Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Красота и стиль
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Последние материалы
Профилактическое удаление восьмёрок снижает риск осложнений
Очищение кожи лица перед сном снижает отёчность и поддерживает лимфоток
Спутники зафиксировали оседание более 65% территории мегаполисов США
Искусственный интеллект ускоряет обработку военных данных — политолог Кашин
Более 57% россиян запланировали рост доходов в 2026 году — ОСН
Обеззараживание клубней снижает риск болезней гладиолусов
Учёные выявили высокий уровень паразита болезни Шагаса на юго-западе США — Earth
Картофель в духовке с крабовой начинкой и копчёной грудкой для ужина
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер
Смоленский камерный театр привезёт в Москву "Женитьбу" и "Красную Шапочку"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.