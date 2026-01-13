Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Топят для уюта, а получают катастрофу: скрытая ошибка с камином есть почти в каждом доме

Сжигание мусора в печах ускоряет износ дымоходов и повышает риск пожара — Obchod
Недвижимость

В начале года в большинстве регионов России держатся устойчивые морозы, и многие семьи активно используют печи, камины и другие дровяные источники тепла. Такие решения создают уют и помогают экономить на отоплении, но при неправильной эксплуатации могут стать источником серьёзной опасности. Специалисты по пожарной безопасности подчёркивают: даже привычные домашние топки требуют строгого соблюдения правил.

Домашний уют
Домашний уют

Почему режим топки имеет решающее значение

Каждый тип отопительного оборудования рассчитан на конкретные температурные нагрузки. Кирпичная печь, камин с чугунной топкой или каминная вставка работают по разным принципам и требуют своего подхода к растопке. Универсального объёма топлива не существует, а попытка заложить слишком много дров за один раз часто приводит к перегреву.

Даже при регулярном использовании печи или камина необходимо постоянно следить за температурой, как и за общей эффективностью системы отопления в доме, где нередко возникают проблемы с тем, что радиаторы не прогревают помещение. Резкое усиление огня и чрезмерная интенсивность топки могут вызвать деформацию элементов, повреждение дымохода и утрату герметичности. В худшем случае такие ошибки становятся причиной пожара, сообщает издание Obchod.

Когда камин — элемент интерьера, а не полноценное отопление

Во многих российских домах и квартирах сегодня устанавливаются декоративные камины и облегчённые конструкции, рассчитанные в первую очередь на визуальный эффект. Их используют для создания атмосферы уюта, а не для постоянного обогрева помещений.

Если модель камина или печи малоизвестна владельцу, перед началом эксплуатации важно внимательно изучить инструкцию. Эксперты по безопасной эксплуатации напоминают, что не каждое устройство рассчитано на длительное и интенсивное использование в морозы, характерные для российской зимы.

Дымоход и зоны повышенного риска

Отдельного внимания требуют дымоходы, особенно современные облегчённые системы. Повышенную опасность представляют участки, где дымоход проходит через перекрытия, стены или кровлю.

При сильном перегреве поверхность дымохода может нагреваться до критических значений, что по уровню риска сопоставимо с ситуациями, когда газовая плита наполняет кухню опасными выбросами. Это создаёт угрозу возгорания теплоизоляции, деревянных балок или элементов перекрытий. Именно поэтому специалисты рекомендуют не перегревать систему, соблюдать режим топки и регулярно проверять состояние дымохода и всех соединений.

Что можно сжигать в печи, а что строго запрещено

Наиболее безопасным и эффективным топливом остаётся хорошо просушенная древесина. Сухие дрова обеспечивают стабильное горение, меньше коптят и снижают нагрузку на дымоход.

Категорически не рекомендуется сжигать бытовой мусор, пластик, окрашенные доски или другие посторонние материалы. При их горении образуются более горячие и агрессивные газы, которые повреждают топку и ускоряют засорение дымохода. Это значительно повышает риск возникновения дымоходного пожара, предупреждают специалисты.

Советы по безопасному использованию печей и каминов

  1. Используйте только сухие дрова, рекомендованные производителем оборудования.

  2. Не перегружайте топку и избегайте резкого усиления огня.

  3. Регулярно проверяйте дымоход, особенно в местах прохождения через перекрытия.

  4. Убедитесь, что печь или камин рассчитаны на выбранный режим отопления.

Популярные вопросы о печах и каминах

Как выбрать печь для частного дома?

Следует учитывать площадь помещения, тип дымохода и режим использования — постоянный или периодический.

Сколько стоит обслуживание дымохода?

Стоимость зависит от региона и конструкции, но регулярная чистка обходится значительно дешевле, чем устранение последствий пожара.

Что безопаснее — печь или камин?

Печь лучше подходит для длительного отопления, а камин — для комбинированного использования и создания уюта при соблюдении всех норм.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
