Экранов больше нет — и жизнь меняется: странная комната, которую всё чаще делают дома

Комнаты благополучия без экранов становятся частью жилых интерьеров — E.M.Foco

Интерес к обустройству дома с акцентом на ментальное здоровье растёт из года в год. Всё больше людей ищут способы снизить уровень стресса и восстановить внутренний баланс без гаджетов и постоянных уведомлений. Так в жилых пространствах появляется велнес-комната — место осознанной паузы и настоящего отдыха, об этом сообщает E.M.Foco.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Тканевые текстуры и уютный интерьер

Что такое велнес-комната и зачем она нужна

Велнес-комната — это отдельное пространство в доме, предназначенное не для работы, приёма гостей или сна, а для эмоциональной перезагрузки. Здесь нет производственных задач и внешнего давления, а главная цель — замедлиться и восстановить внимание к собственному состоянию. Даже несколько минут в таком пространстве помогают снизить напряжение и вернуть ощущение контроля над днём.

Подобные комнаты опираются на принципы экологичного дизайна и сенсорного комфорта. Тишина, мягкий свет и визуальный покой создают условия, в которых легче расслабиться, сосредоточиться или просто побыть в одиночестве. Поэтому велнес-комната всё чаще воспринимается не как декоративный тренд, а как часть домашней системы заботы о здоровье и качестве жизни, где важны энергия пространства и гармония дома.

Ключевые элементы пространства для восстановления

При обустройстве велнес-комнаты важна не площадь, а продуманность деталей. Интерьер строится вокруг ощущений, а не функций. Используются спокойные цветовые решения, минимализм и материалы, приятные для восприятия.

Особую роль играет освещение. Естественный свет дополняют торшеры, бра и диммеры, позволяющие менять яркость в зависимости от времени суток. Текстиль — ковры, пледы, подушки — добавляет уюта и снижает акустическую нагрузку. Ароматы от свечей или диффузоров с нейтральными эфирными маслами усиливают эффект расслабления, не перегружая пространство.

Неотъемлемой частью становятся природные элементы. Комнатные растения, дерево, керамика и камень создают ощущение связи с природой и визуально "заземляют" интерьер. Для дополнительного комфорта используют шторы и напольные покрытия, которые помогают снизить уровень внешнего шума и соответствуют актуальным интерьерным трендам 2026 года.

Отличие велнес-комнаты от зоны медитации

Хотя в такой комнате можно медитировать, она не ограничивается одной практикой. В отличие от классической медитационной зоны, велнес-комната допускает разные сценарии использования. Здесь читают книги, ведут дневники, выполняют дыхательные упражнения, занимаются мягкой йогой или просто сидят в тишине.

Главный принцип — отсутствие требований к продуктивности. В велнес-комнате не проводят онлайн-встречи, не смотрят новости и не решают бытовые вопросы. Это пространство, где время принадлежит человеку, а не задачам, и каждый может адаптировать его под своё текущее состояние.

Сравнение: велнес-комната и обычная зона отдыха

Обычная зона отдыха в гостиной часто совмещена с телевизором, смартфонами и фоновым шумом. Она предполагает расслабление, но не всегда способствует восстановлению внимания и снижению стресса. Велнес-комната, напротив, изначально проектируется как место без экранов и отвлекающих факторов.

Если зона отдыха ориентирована на развлечение и социальное взаимодействие, то велнес-комната нацелена на внутренний баланс. Здесь меньше предметов, спокойнее цветовая палитра и выше уровень сенсорного комфорта. Такое разделение помогает мозгу быстрее переключаться в режим отдыха.

Советы по созданию велнес-комнаты шаг за шагом

Выберите самое тихое место в доме, даже если это небольшая ниша. Уберите из пространства экраны, рабочие предметы и лишний декор. Настройте мягкое освещение с возможностью регулировки яркости. Добавьте текстиль и природные материалы для тактильного комфорта. Определите личный ритуал использования комнаты — чтение, дыхание или тишина.

Популярные вопросы о велнес-комнате

Как выбрать место для велнес-комнаты?

Лучше всего подойдёт зона, удалённая от кухни и входа, с минимальным уровнем шума и возможностью затемнения.

Сколько стоит обустройство велнес-комнаты?

Бюджет зависит от выбранных материалов и мебели. Начать можно с базовых элементов — света, ковра и удобного кресла.

Что лучше: отдельная комната или уголок в спальне?

При нехватке пространства подойдёт и отдельный уголок, если удаётся сохранить его свободным от рабочих и бытовых функций.