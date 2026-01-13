Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Экранов больше нет — и жизнь меняется: странная комната, которую всё чаще делают дома

Комнаты благополучия без экранов становятся частью жилых интерьеров — E.M.Foco
Недвижимость

Интерес к обустройству дома с акцентом на ментальное здоровье растёт из года в год. Всё больше людей ищут способы снизить уровень стресса и восстановить внутренний баланс без гаджетов и постоянных уведомлений. Так в жилых пространствах появляется велнес-комната — место осознанной паузы и настоящего отдыха, об этом сообщает E.M.Foco.

Тканевые текстуры и уютный интерьер
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Тканевые текстуры и уютный интерьер

Что такое велнес-комната и зачем она нужна

Велнес-комната — это отдельное пространство в доме, предназначенное не для работы, приёма гостей или сна, а для эмоциональной перезагрузки. Здесь нет производственных задач и внешнего давления, а главная цель — замедлиться и восстановить внимание к собственному состоянию. Даже несколько минут в таком пространстве помогают снизить напряжение и вернуть ощущение контроля над днём.

Подобные комнаты опираются на принципы экологичного дизайна и сенсорного комфорта. Тишина, мягкий свет и визуальный покой создают условия, в которых легче расслабиться, сосредоточиться или просто побыть в одиночестве. Поэтому велнес-комната всё чаще воспринимается не как декоративный тренд, а как часть домашней системы заботы о здоровье и качестве жизни, где важны энергия пространства и гармония дома.

Ключевые элементы пространства для восстановления

При обустройстве велнес-комнаты важна не площадь, а продуманность деталей. Интерьер строится вокруг ощущений, а не функций. Используются спокойные цветовые решения, минимализм и материалы, приятные для восприятия.

Особую роль играет освещение. Естественный свет дополняют торшеры, бра и диммеры, позволяющие менять яркость в зависимости от времени суток. Текстиль — ковры, пледы, подушки — добавляет уюта и снижает акустическую нагрузку. Ароматы от свечей или диффузоров с нейтральными эфирными маслами усиливают эффект расслабления, не перегружая пространство.

Неотъемлемой частью становятся природные элементы. Комнатные растения, дерево, керамика и камень создают ощущение связи с природой и визуально "заземляют" интерьер. Для дополнительного комфорта используют шторы и напольные покрытия, которые помогают снизить уровень внешнего шума и соответствуют актуальным интерьерным трендам 2026 года.

Отличие велнес-комнаты от зоны медитации

Хотя в такой комнате можно медитировать, она не ограничивается одной практикой. В отличие от классической медитационной зоны, велнес-комната допускает разные сценарии использования. Здесь читают книги, ведут дневники, выполняют дыхательные упражнения, занимаются мягкой йогой или просто сидят в тишине.

Главный принцип — отсутствие требований к продуктивности. В велнес-комнате не проводят онлайн-встречи, не смотрят новости и не решают бытовые вопросы. Это пространство, где время принадлежит человеку, а не задачам, и каждый может адаптировать его под своё текущее состояние.

Сравнение: велнес-комната и обычная зона отдыха

Обычная зона отдыха в гостиной часто совмещена с телевизором, смартфонами и фоновым шумом. Она предполагает расслабление, но не всегда способствует восстановлению внимания и снижению стресса. Велнес-комната, напротив, изначально проектируется как место без экранов и отвлекающих факторов.

Если зона отдыха ориентирована на развлечение и социальное взаимодействие, то велнес-комната нацелена на внутренний баланс. Здесь меньше предметов, спокойнее цветовая палитра и выше уровень сенсорного комфорта. Такое разделение помогает мозгу быстрее переключаться в режим отдыха.

Советы по созданию велнес-комнаты шаг за шагом

  1. Выберите самое тихое место в доме, даже если это небольшая ниша.

  2. Уберите из пространства экраны, рабочие предметы и лишний декор.

  3. Настройте мягкое освещение с возможностью регулировки яркости.

  4. Добавьте текстиль и природные материалы для тактильного комфорта.

  5. Определите личный ритуал использования комнаты — чтение, дыхание или тишина.

Популярные вопросы о велнес-комнате

Как выбрать место для велнес-комнаты?
Лучше всего подойдёт зона, удалённая от кухни и входа, с минимальным уровнем шума и возможностью затемнения.

Сколько стоит обустройство велнес-комнаты?
Бюджет зависит от выбранных материалов и мебели. Начать можно с базовых элементов — света, ковра и удобного кресла.

Что лучше: отдельная комната или уголок в спальне?
При нехватке пространства подойдёт и отдельный уголок, если удаётся сохранить его свободным от рабочих и бытовых функций.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Новости Все >
Смоленский камерный театр привезёт в Москву "Женитьбу" и "Красную Шапочку"
Пошлины США направлены против Ирана и Китая — политолог Бойков
Бессонница при тревоге связана с реакцией мозга на засыпание — психолог
Для отпуска невыгодны месяцы с праздниками
Марс влияет на орбитальные циклы Земли и ледниковые периоды — расчёты Стивена Кейна
Сладкая выпечка и бутерброды на завтрак поддерживают высокий ЛПНП
В 2026 году россиян ждёт 7 сокращённых рабочих недель
Снижение жира на животе требует отказа от простых углеводов и ВИИТ — Калинчев
Мелкие пауки способны убивать змей длиной до метра
Греческий сыр Graviera di Naxou возглавил мировой рейтинг — TasteAtlas
Сейчас читают
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Красота и стиль
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Недвижимость
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Ненависть друг к другу растёт: убийство в Миннеаполисе приведёт к гражданской войне в США
Ненависть друг к другу растёт: убийство в Миннеаполисе приведёт к гражданской войне в США
Последние материалы
Мальтипу признали породой с частыми болезнями ЖКТ — ветеринар Горелова
Для отпуска невыгодны месяцы с праздниками
Подкормку комнатных цветов проводят каждые 2 месяца
АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами
Марс влияет на орбитальные циклы Земли и ледниковые периоды — расчёты Стивена Кейна
Вещи оверсайз визуально добавляют лишние килограммы — Marianne
Влажность дров выше 25% снижает эффективность каминных печей — iDNES.cz
Мужская обувь без каблука станет трендом весны 2026
Сладкая выпечка и бутерброды на завтрак поддерживают высокий ЛПНП
В 2026 году россиян ждёт 7 сокращённых рабочих недель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.