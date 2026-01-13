Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Ванная выглядит чистой, но это иллюзия: привычные ошибки оставляют грязь там, где вы не ожидаете

Выключатели и смесители в ванной накапливают больше микробов — Southern Living
Уборка ванной кажется привычной рутиной, но именно здесь мелкие ошибки накапливаются быстрее всего. Неправильный порядок действий, одни и те же тряпки для разных зон и спонтанный выбор чистящих средств могут свести на нет все усилия. В результате ванная выглядит чистой лишь на первый взгляд, а скрытая грязь и микробы продолжают накапливаться — особенно если игнорировать базовые правила гигиены ванной комнаты.

Одна тряпка на всё — плохая идея

Использование одной и той же салфетки или губки для раковины, унитаза и душа — одна из самых распространённых ошибок. Так бактерии легко переносятся с одной поверхности на другую. Для каждой зоны ванной лучше иметь отдельные инструменты или использовать одноразовые дезинфицирующие салфетки.

Отдельного внимания требует ёршик для унитаза. Если он плохо промывается и хранится влажным, он быстро становится источником бактерий. После уборки его нужно тщательно ополаскивать, обрабатывать дезинфицирующим средством и полностью высушивать перед тем, как вернуть в держатель.

Зоны, к которым прикасаются чаще всего

Выключатели света, смесители, кнопки слива и ручки шкафчиков регулярно контактируют с руками, но часто остаются без внимания. Именно на этих поверхностях скапливается больше всего микробов.

Эксперты советуют протирать такие места дезинфицирующим средством при каждой уборке, а затем насухо вытирать, чтобы не повредить покрытие и не оставить разводов, рассказывает американский журнал Southern Living.

Незаметные, но проблемные участки

Шторки для душа, пространство под бутылками и контейнерами, а также углы и стыки — идеальная среда для плесени и налёта. Эти зоны редко бросаются в глаза, но именно там грязь накапливается быстрее всего.

Шторки для душа рекомендуется стирать раз в месяц вместе с полотенцем и небольшим количеством моющего средства. Поверхности под предметами на столешнице стоит протирать каждый раз во время уборки, используя то же средство, что и для самой поверхности. Такой подход особенно важен для профилактики плесени в ванной.

Случайный выбор чистящих средств

Жёсткая химия и смешивание разных средств могут принести больше вреда, чем пользы. Избыток чистящих составов часто оставляет липкий налёт, а в худшем случае — опасные испарения.

"Когда речь идёт о чистящих средствах, больше — не значит лучше. Особенно важно не смешивать отбеливатель с аммиаком или уксусом, так как это приводит к образованию токсичных газов", — говорит президент компании Molly Maid Марла Мок.

Также важно проверять, подходят ли выбранные средства для конкретных поверхностей, особенно если в ванной есть натуральный камень, плитка или деликатная сантехника.

Отсутствие чёткого графика уборки

Нерегулярная уборка превращает ванную в источник постоянных хлопот. Гораздо эффективнее разделить задачи на ежедневные и плановые, чтобы поддерживать чистоту без авралов.

"Разделение уборки на ежедневное поддержание и регулярную глубокую чистку делает процесс более управляемым и помогает сохранять ванную в порядке круглый год", — отмечает Марла Мок.

Популярные вопросы о правильной уборке ванной комнаты

Как часто нужно дезинфицировать ванную?

Часто используемые поверхности — при каждой уборке, а глубокую чистку нужно проводить минимум раз в неделю.

Что лучше — универсальные средства или специализированные?

Для повседневной уборки подойдут универсальные, но для сложных поверхностей лучше использовать специальные.

Можно ли смешивать чистящие средства?

Нет, это опасно и может привести к выделению токсичных паров.

