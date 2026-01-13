Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Каждый минус за окном — минус к ресурсу: проблемы копятся, пока всё выглядит нормально

Зимние морозы способны незаметно сократить срок службы бытовой и цифровой техники. Холод влияет не только на уличные устройства, но и на электронику в доме, если не учитывать сезонные риски. Разобрав типичные проблемы, можно заранее снизить вероятность поломок и аварий. Об этом сообщает Rambler.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему зима опасна для техники

Низкие температуры меняют физические свойства материалов и влияют на электрохимические процессы. Пластик теряет эластичность, аккумуляторы — ёмкость, а резкие перепады температур приводят к образованию влаги внутри корпусов. В сочетании с повышенной нагрузкой на электросеть это создаёт условия для отказов и даже пожаров, особенно если игнорировать базовые правила безопасного использования обогревателей.

Задубевшие провода и изоляция

Большинство кабелей бытовой техники и электроинструмента имеют ПВХ-изоляцию. Этот материал надёжен в быту, но на морозе ниже -15 °C становится жёстким и ломким. Любой изгиб или натяжение может привести к микротрещинам, короткому замыканию и выходу устройства из строя.

Чтобы снизить риск, технику на холоде лучше не перемещать и не сгибать провода. Для регулярных работ на улице стоит использовать морозостойкие кабели с резиновой изоляцией, которая сохраняет гибкость даже при минусовых температурах.

Аккумуляторы теряют мощность

Холод замедляет химические реакции внутри аккумуляторов. Из-за этого падает ёмкость и максимальная отдача тока, а полный разряд на морозе может необратимо повредить элемент питания. Особенно это заметно у электроинструмента и портативной техники.

Оптимальное решение — хранить аккумуляторы в тёплом помещении и перед зимой полностью их заряжать. Если устройство находилось на морозе, не стоит сразу давать ему нагрузку: несколько коротких включений без работы помогут аккумулятору адаптироваться.

"Считается, что литий-ионные аккумуляторы не любят морозов. Это не совсем так. Литий-ионные элементы бывают разные, некоторые типы выдерживают до -30 °C. Есть фирмы, которые изготавливают из таких элементов специальные морозостойкие аккумуляторы для техники. Поищите такие для своего инструмента, если часто работаете с ним на холоде", — отмечает заместитель управляющего в розничном магазине DNS Михаил Лукшин.

Конденсат внутри электроники

При переносе техники с холода в тепло внутри корпуса образуется конденсат. Влага оседает на платах и контактах, что может привести к окислению или короткому замыканию при немедленном включении.

Даже если устройство работало на морозе, ему требуется время для адаптации. Лучше оставить его в прохладной части помещения на 1-2 часа и только потом включать, особенно в домах, где зимой активно используются увлажнители и важно учитывать расположение приборов для контроля влажности.

"Многие считают, что выдерживать без включения нужно только технику, хранившуюся при низких температурах некоторое время. А если с техникой на морозе работали, то она и так "разогретая". Это не так. Неважно, работала техника или простаивала, ей нельзя пользоваться сразу после переноса из холода в тепло", — предупреждает Михаил Лукшин.

Перегрузка электросети зимой

В холодный сезон резко возрастает использование обогревателей, тепловентиляторов и другой мощной техники. Если проводка старая или не рассчитана на такую нагрузку, она начинает перегреваться, что повышает риск пожара.

Важно не подключать несколько мощных приборов в одну розетку, использовать заземление и УЗО, а также регулярно осматривать розетки, выключатели и электрощиток. Любые следы оплавления или искрение — повод срочно вызвать электрика.

Уязвимость кондиционеров в мороз

Использование кондиционера в режиме обогрева зимой подходит не для всех моделей. Наружный блок может обледенеть, дренаж — замёрзнуть, а компрессор — выйти из строя из-за экстремального режима работы.

Перед включением стоит проверить допустимую минимальную температуру эксплуатации. Дополнительную защиту обеспечит козырёк над внешним блоком и установка зимнего комплекта с подогревом дренажа и картера компрессора.

"Изучайте характеристики кондиционера перед покупкой. Минимальная уличная температура при работе в режиме обогрева у разных моделей может меняться от 0 до -35 °C. Если хотите иметь возможность включать зимой обогрев на кондиционере, выбирайте модель, не боящуюся морозов", — советует эксперт.

Сравнение: уличная и домашняя техника зимой

Уличная техника чаще страдает от прямого воздействия мороза и влаги, поэтому требует морозостойких материалов и защиты от осадков. Домашние устройства подвержены другим рискам — конденсату и перегрузке сети. В обоих случаях профилактика и соблюдение температурных режимов важнее, чем последующий ремонт.

Плюсы и минусы зимней эксплуатации техники

Зимой техника работает в более сложных условиях, но при правильном подходе это не критично.
Плюсы: современные устройства часто рассчитаны на широкий температурный диапазон, доступны защитные аксессуары и зимние комплекты.
Минусы: повышенный износ проводов, снижение эффективности аккумуляторов, риск перегрузки электросети.

Советы по защите техники зимой

Не сгибайте и не нагружайте провода на морозе.
Храните аккумуляторы в тепле и не разряжайте их полностью.
Давайте электронике время адаптироваться после холода.
Следите за нагрузкой на электросеть и состоянием проводки.

Популярные вопросы о защите техники зимой

Какую температуру выдерживает бытовая техника?
Диапазон зависит от модели и указан в инструкции производителя.

Можно ли включать электронику сразу после улицы?
Нет, сначала нужно дождаться исчезновения конденсата.

Что лучше для обогрева зимой — кондиционер или обогреватель?
Это зависит от характеристик кондиционера и состояния электросети.

