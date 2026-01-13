Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Рулон объявили пережитком прошлого: что приходит ему на смену в современных ванных

Водные системы гигиены вытесняют туалетную бумагу в ванных комнатах
Ещё недавно без рулона бумаги невозможно было представить ни одну ванную комнату. Сегодня этот привычный предмет постепенно теряет свои позиции, уступая место более современным и продуманным решениям. Водные системы гигиены становятся частью повседневного комфорта и меняют бытовые привычки, об этом сообщает Diario do litoral.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Прощание с привычным рулоном

Туалетная бумага долгое время считалась универсальным и обязательным элементом личной гигиены. Однако развитие сантехнических технологий и изменение представлений о комфорте заставляют пересматривать этот подход. Всё больше людей обращают внимание не только на удобство, но и на ощущение чистоты после использования туалета. В результате стандартные решения начинают восприниматься как временный компромисс.

Смена привычек происходит постепенно, но заметно. Ванные комнаты всё чаще проектируются с расчётом на использование воды, а не сухих средств, а продуманный дизайн ванной комнаты помогает упростить уход и поддерживать чистоту без лишних усилий. Такой подход давно распространён в ряде стран и теперь становится актуальным и в других регионах.

Почему старая схема теряет актуальность

Главный недостаток туалетной бумаги связан с её ограниченной эффективностью. Сухое очищение не всегда обеспечивает полноценную гигиену и может вызывать дискомфорт. Особенно это касается людей с чувствительной кожей или повышенной склонностью к раздражениям. Со временем такие мелочи начинают влиять на общее качество жизни.

Есть и практическая сторона вопроса. Производство бумаги требует значительных объёмов воды и древесного сырья, а её утилизация создаёт нагрузку на канализацию. На этом фоне водные способы гигиены выглядят более рациональным и продуманным решением для современного дома.

Какие решения приходят на смену

Рынок сантехники предлагает несколько альтернатив, которые подходят для разных планировок и бюджетов. Гигиенический душ остаётся одним из самых популярных вариантов. Он легко устанавливается, не требует капитального ремонта и обеспечивает быстрый доступ к воде после использования туалета.

Классическое биде по-прежнему востребовано благодаря простоте конструкции и надёжности. Во многих домах этот элемент давно стал нормой и воспринимается как более гигиеничный стандарт. Для тех, кто ищет максимальный комфорт, существуют умные туалеты и электронные сиденья. Они сочетают подачу воды, настройку температуры, функцию сушки и дополнительные опции, позволяя почти полностью отказаться от бумаги.

Сравнение: туалетная бумага и водные системы

Традиционная бумага долгое время оставалась самым простым решением. Однако водные системы предлагают иной уровень гигиены и комфорта. Очистка водой считается более тщательной и снижает риск раздражений. С экологической точки зрения такие решения уменьшают количество отходов и расход ресурсов.

В вопросе удобства современные устройства выигрывают за счёт индивидуальных настроек. Пользователь может подобрать оптимальный режим, что особенно важно для семей с разными потребностями. В результате ванная комната становится более функциональным и комфортным пространством.

Советы шаг за шагом: как отказаться от бумаги

  1. Оцените размеры ванной комнаты и возможности подключения коммуникаций.

  2. Начните с простого решения — гигиенического душа или специальной насадки.

  3. Если важен повышенный комфорт, рассмотрите электронные сиденья с функцией сушки.

  4. Постепенно сокращайте использование бумаги, комбинируя её с водной очисткой.

  5. Регулярно ухаживайте за сантехникой, чтобы сохранить гигиену и срок службы оборудования.

Популярные вопросы о современных решениях для ванной

Какой вариант проще всего установить?
Гигиенический душ считается наиболее доступным решением и не требует серьёзных изменений в интерьере.

Сколько воды расходуют такие системы?
Для одной процедуры используется небольшой объём воды, который часто оказывается меньше ресурсов, затрачиваемых на производство бумаги.

Что лучше выбрать — биде или умный туалет?
Биде подходит для базовых задач, тогда как умные модели предлагают расширенный функционал и более высокий уровень комфорта.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин
Ненависть друг к другу растёт: убийство в Миннеаполисе приведёт к гражданской войне в США
Золото на смену доллару: его доля в резервах центробанков выросла до 28%
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
