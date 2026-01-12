Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Праздник закончился, а ловушка осталась: выброшенная ёлка запускает цепочку неприятностей

Утилизация новогодних елок после праздников требует соблюдения определённых правил
Недвижимость

Новогодние праздники заканчиваются, и тысячи живых елей внезапно превращаются из главного украшения дома в коммунальную проблему. Неправильная утилизация дерева может навредить экологии, городской инфраструктуре и даже животным. Специалисты Роскачества напомнили, как грамотно распорядиться елью после праздников и избежать распространённых ошибок.

Новогодняя ёлка
Фото: flickr.com by Andy One, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новогодняя ёлка

Где ель может быть полезна после праздников

После окончания новогоднего сезона живая ель не теряет своей ценности. В сельском хозяйстве дерево после измельчения используют для защиты почвы: хвоя и щепа помогают предотвратить промерзание грунта и сдерживают рост сорняков. Такой подход позволяет вернуть природный материал в естественный цикл.

В городском хозяйстве ели применяют для благоустройства цветочных клумб. Древесную массу используют как защитный слой, особенно в межсезонье. Аналогичные решения применяются и в парковых зонах, где ели задействуют при создании экотроп.

В зоопарках ели используют как корм для животных и для обустройства вольеров. Это снижает объём отходов и одновременно решает хозяйственные задачи учреждений.

Что необходимо сделать перед сдачей ели

Перед сдачей дерева на переработку его необходимо тщательно подготовить. С ели нужно снять все украшения, включая игрушки, мишуру и гирлянды. Даже небольшие декоративные элементы могут быть опасны, особенно если дерево передаётся в зоопарк.

Также рекомендуется заранее уточнить график работы пункта приёма. Специалисты советуют связаться с организаторами и узнать точное время, чтобы избежать ситуации, когда подготовленную ель не удаётся сдать.

Самостоятельная переработка и компостирование

Если в городе отсутствуют пункты сбора, ель допускается утилизировать самостоятельно. Дерево можно отправить в компост в лесу, парковой зоне или на садовом участке. Для этого ель нарезают секатором на небольшие фрагменты и закапывают в месте, где она не будет мешать.

Допускается и иное использование. Древесину можно применить для растопки печи или бани, а хвою — на огороде. При укрытии грядок хвоя помогает сохранять влагу в почве и препятствует росту сорняков.

Как выбросить ель, если других вариантов нет

При отсутствии возможности переработки ель следует выбрасывать с соблюдением правил. Такие деревья относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому их нельзя помещать в обычные контейнеры или мусоропровод, чтобы избежать засоров.

Также не рекомендуется оставлять ель рядом с контейнерными площадками. В этом случае дерево нужно отнести в бак большой вместимости или сдать на переработку при первой возможности.

Пункты приёма в Свердловской области

В Свердловской области действуют организованные пункты утилизации. В Екатеринбурге ели принимают на улицах Лучистая, Краснолесья, Счастливой и Академика Парина. Пункты также работают в Среднеуральске, Березовском и Верхней Пышме.

Жители частного сектора, где используется система помешочного сбора отходов, могут заказать вывоз крупногабаритного мусора через онлайн-заявку. Это позволяет утилизировать ель без нарушения правил, об этом сообщает tagilcity.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
