Ангелина Ефремова

Шторы могут превратить комнату в кладовку: точка над окном, которая ломает пропорции

Низкое крепление штор визуально уменьшает комнату — Bovary
Недвижимость

В интерьере есть детали, которые незаметно, но сильно влияют на ощущение пространства. Одна из них — шторы и то, как именно они размещены. Неправильная высота крепления способна визуально "сжать" даже светлую и аккуратную комнату.

Интерьер с бежевыми шторами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер с бежевыми шторами

Почему шторы могут визуально уменьшать комнату

Во многих домах проблема кроется не в мебели, текстиле или декоре, а в их расположении. Иногда достаточно сместить элемент всего на несколько сантиметров, чтобы пространство стало выше, легче и гармоничнее. Это особенно заметно в помещениях с обычной или невысокой высотой потолков, где каждая визуальная деталь работает либо на расширение, либо против него, сообщает Bovary.

Одной из самых распространённых ошибок считается крепление карниза сразу над оконной рамой. Такое решение кажется логичным, но на практике оно подчёркивает реальные размеры окна и "обрезает" стену, делая потолок ниже, а интерьер — более тяжёлым и приземлённым. Подобные промахи часто встречаются среди ошибок в интерьере, сжимающих пространство.

Как правильно вешать шторы, чтобы пространство казалось больше

Классическое размещение карниза непосредственно над окном визуально ухудшает восприятие пространства и делает комнату менее пропорциональной.

Чем выше расположена штанга для штор, тем выше кажутся стены. Взгляд не фиксируется на границе окна, а скользит вверх, усиливая ощущение воздуха и света. При этом сами окна выглядят крупнее, чем есть на самом деле, а интерьер становится более собранным и элегантным.

Шторы от потолка до пола: эффект архитектурной чистоты

Размещение штор от самой линии потолка до пола помогает выстроить правильные пропорции помещения. Ткань ложится непрерывной вертикалью, подчёркивая архитектурные линии и создавая ощущение порядка. Такой приём особенно полезен в городских квартирах, где редко встречаются высокие потолки.

Этот подход подходит не только для гостиных, но и для спален, коридоров и даже рабочих зон. При условии, что выбраны качественные ткани, аккуратные швы и нейтральные оттенки, шторы перестают быть просто декором и становятся частью архитектуры интерьера. Иногда для этого используют даже переработанный текстиль — например, шторы из старых простыней, которые визуально ничем не уступают покупным решениям.

Советы по выбору и размещению штор шаг за шагом

  1. Измерьте расстояние от потолка до пола, а не только высоту окна.

  2. Выбирайте карниз, который можно закрепить максимально высоко.

  3. Отдавайте предпочтение однотонным тканям без активного горизонтального рисунка.

  4. Следите, чтобы шторы либо слегка касались пола, либо образовывали аккуратную складку.

Популярные вопросы о размещении штор в интерьере

Как выбрать шторы для небольшой комнаты?

Лучше подойдут светлые ткани без крупных узоров, с креплением ближе к потолку и длиной до пола.

Сколько стоит изменить высоту крепления штор?

В большинстве случаев это минимальные расходы: иногда достаточно заменить карниз или сместить крепления.

Что лучше — потолочный или настенный карниз?

Потолочный карниз усиливает эффект высоты, а настенный даёт больше свободы в дизайне, если он размещён максимально высоко.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
