Ангелина Ефремова

Жир копится месяцами, а исчезает за полчаса: вытяжку спасает то, что уже стоит на кухне

Чистка кухонной вытяжки горячей водой и содой удаляет жир и запахи — Malatec
Недвижимость

Кухонная вытяжка незаметно накапливает жир и запахи, пока однажды не начинает работать хуже и портить воздух на кухне. Многие считают её чистку сложной и откладывают процесс до последнего. Однако существует простой способ, который позволяет справиться с загрязнениями без агрессивной химии и лишних усилий.

Чистка кухонной вытяжки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка кухонной вытяжки

Почему вытяжка быстро загрязняется

Во время готовки в воздух поднимаются пар, частицы жира и микрокапли масла. Они оседают на фильтрах и решётках вытяжки, образуя липкий налёт. Со временем он не только ухудшает внешний вид техники, но и снижает эффективность вентиляции. В результате запахи задерживаются дольше, а мотору приходится работать с повышенной нагрузкой, как это часто происходит при очистке кухонной вытяжки.

Регулярная чистка помогает продлить срок службы бытовой техники и сохранить комфорт на кухне. Особенно это актуально в холодное время года, когда готовят чаще и проветривают реже, сообщает Malatec.

Простой способ очистки без агрессивной химии

Решение, как ни странно, уже есть на кухне. Для очистки вытяжки достаточно очень горячей воды, пищевой соды и небольшого количества средства для мытья посуды. Такое сочетание эффективно справляется даже с застарелым жиром.

Горячая вода размягчает загрязнения и ускоряет их растворение. Пищевая сода действует как мягкий натуральный абразив и одновременно впитывает запахи. Моющие компоненты средства для посуды усиливают обезжиривающий эффект, помогая удалить налёт без повреждения фильтра.

Как работает этот метод на практике

Фильтры или решётки вытяжки достаточно погрузить в приготовленный раствор примерно на 20-30 минут. За это время жир начинает отходить от поверхности. После замачивания элементы легко очищаются губкой и ополаскиваются чистой водой.

Такой подход не требует интенсивного трения и подходит для регулярного ухода. Он помогает поддерживать вытяжку в рабочем состоянии и предотвращает накопление стойких запахов, которые нередко сопровождают и сливы в раковине.

Советы по чистке вытяжки шаг за шагом

  1. Снимите фильтры и решётки согласно инструкции производителя.

  2. Приготовьте раствор из горячей воды, соды и моющего средства.

  3. Замочите детали на 20-30 минут.

  4. Аккуратно очистите губкой и тщательно промойте.

  5. Полностью высушите перед установкой обратно.

Популярные вопросы о чистке кухонной вытяжки

Как часто нужно чистить вытяжку?

В среднем фильтры рекомендуется мыть раз в 1-2 месяца, в зависимости от интенсивности готовки.

Можно ли использовать этот метод для всех вытяжек?

Он подходит для большинства моделей с металлическими фильтрами, но всегда стоит учитывать рекомендации производителя.

Сколько стоит такая чистка?

Фактически это минимальные расходы, так как используются сода, вода и обычное средство для посуды.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
