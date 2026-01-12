Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Горячая вода без ожидания: решение, которое выглядит безобидным лишь на первый взгляд

Термопот снижает нагрузку на электропроводку за счёт постоянного подогрева
Горячий чай или кофе давно стал частью повседневных привычек, но способ получить кипяток у всех разный. Одни предпочитают классический электрочайник, другие выбирают термопот с постоянным подогревом воды. Оба прибора решают одну задачу, но делают это по-разному — с разным уровнем комфорта, безопасности и нагрузки на электросеть. Об этом сообщает Rambler.

Современный водонагреватель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный водонагреватель

В чём принципиальная разница между чайником и термопотом

Электрический чайник — самый распространённый кухонный прибор для кипячения воды. Его принцип прост: пользователь заливает воду, включает устройство и через несколько минут получает кипяток. После отключения нагрева вода быстро остывает, поэтому при следующей кружке напитка процесс приходится повторять.

Термопот сочетает функции чайника и термоса. Он один раз доводит воду до кипения, а затем поддерживает заданную температуру в течение дня. Для этого используются два нагревательных элемента: основной — для кипячения и дополнительный — для поддержания тепла с минимальным энергопотреблением.

"Многие относят к минусам термопотов то, что они стоят дороже электрочайников. Но нужно понимать, что это устройства с разным функционалом. Среди чайников есть модели с поддержанием температуры, двойными стенками и возможностью нагрева до заданного значения — они стоят примерно столько же, сколько термопоты на 2-3 литра", — отмечается заместитель управляющего в розничном магазине DNS Михаил Лукшин.

Сколько электричества потребляют оба прибора

На первый взгляд кажется, что термопот должен расходовать больше энергии, ведь он постоянно подключён к сети. Однако при детальном подсчёте разница оказывается не столь очевидной.

На нагрев одного литра воды до кипения требуется около 0,12 кВт·ч вне зависимости от устройства. Если в течение дня чай или кофе заваривают несколько раз и не одновременно, чайник будет включаться снова и снова, каждый раз тратя энергию на повторный нагрев остывшей воды.

Термопот большого объёма кипятит воду один раз, а затем поддерживает температуру за счёт маломощного нагревателя. В итоге суточное энергопотребление у этих приборов часто оказывается сопоставимым. При частом использовании термопот может быть даже выгоднее, так как не требует повторного нагрева холодной воды.

"Выбор между чайником и термопотом — скорее вопрос привычек, чем экономии. Разница в потреблении за месяц для этих приборов невелика и составит максимум 20-30 кВт·ч, а это всего 150-200 рублей. Так что не думайте про экономию, а думайте про удобство и безопасность", — советует эксперт.

Влияние на электропроводку и сеть

Этот аспект особенно важен для квартир со старой электропроводкой и дач. Электрочайник при включении сразу потребляет максимальную мощность — до 2 кВт. Если параллельно работают другие энергоёмкие приборы, например стиральная машина или водонагреватель, нагрузка на сеть резко возрастает и может привести к срабатыванию автоматов защиты.

Термопот распределяет нагрузку иначе. При первом нагреве его мощность ниже, чем у большинства чайников, а в режиме поддержания температуры он потребляет всего десятки ватт. Такая работа более щадящая для сети и снижает риск перегрузок.

Комфорт и сценарии использования

Чайник удобен в ситуациях, когда горячая вода нужна несколько раз в день и ожидание в пару минут не вызывает дискомфорта. Он занимает меньше места, проще по конструкции и подойдёт для одного-двух человек.

Термопот выигрывает там, где горячая вода требуется постоянно. Большая семья, офис, приём гостей — во всех этих случаях возможность получить кипяток мгновенно становится ощутимым плюсом. Дополнительным удобством служит регулировка температуры, полезная для заваривания разных напитков или приготовления детского питания.

Безопасность на кухне

При использовании чайника его приходится поднимать и наклонять, что увеличивает риск ожогов, особенно для детей и пожилых людей. Корпус многих моделей также может сильно нагреваться.

Термопоты лишены этих недостатков. Вода подаётся нажатием кнопки, а двойные стенки корпуса предотвращают сильный нагрев поверхности. Практически все модели оснащены блокировкой от случайного нажатия, что делает их более безопасными в быту.

"В плане безопасности термопот однозначно выигрышнее. Его не нужно поднимать и наклонять. Все термопоты снабжены блокировкой кнопки налива, так что случайно кипяток не прольётся", — констатирует Михаил Лукшин.

Сравнение чайника и термопота для дома

Чайник подойдёт тем, кто ценит простоту и редко пользуется кипятком. Он быстро нагревает воду, но так же быстро теряет тепло и создаёт высокую кратковременную нагрузку на электросеть.

Термопот рассчитан на регулярное использование. Он обеспечивает постоянный доступ к горячей воде, снижает риски ожогов и работает более стабильно с точки зрения энергопотребления, особенно при частом заваривании напитков.

Плюсы и минусы каждого варианта

Оба устройства имеют свои сильные и слабые стороны, которые стоит учитывать перед покупкой.

Преимущества чайника:

  • быстрый нагрев воды;

  • компактные размеры;

  • более низкая стартовая цена.

Недостатки чайника:

  • частый повторный нагрев;

  • высокая пиковая нагрузка на сеть;

  • меньшая безопасность при наливе.

Преимущества термопота:

  • постоянная горячая вода;

  • мягкая нагрузка на электропроводку;

  • высокий уровень безопасности;

  • большой объём.

Недостатки термопота:

  • более высокая цена;

  • занимает больше места;

  • дольше нагревается при первом включении.

Советы по выбору прибора шаг за шагом

Оцените, как часто вы пьёте горячие напитки в течение дня.
Учтите количество людей в доме и объём потребляемой воды.
Проверьте состояние электропроводки и допустимую нагрузку.
Определите, важна ли для вас функция поддержания температуры.
Сравните объём, габариты и уровень безопасности моделей.

Популярные вопросы о выборе между чайником и термопотом

Какой прибор экономичнее при частом использовании?
При регулярном заваривании напитков термопот часто оказывается выгоднее за счёт отсутствия повторного кипячения.

Что лучше для семьи с детьми?
Термопот безопаснее благодаря кнопочной подаче воды и холодному корпусу.

Сколько стоит хороший термопот по сравнению с чайником?
Модели с расширенным функционалом могут стоить сопоставимо, особенно если сравнивать чайники с поддержанием температуры.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
