Ванная всё время сырая и холодная? Один забытый жест сушит воздух лучше дорогих осушителей

Обычная соль снижает влажность в ванной без отопления — ouest-france

Зимой ванная комната нередко превращается в самое неуютное место в доме: холодно, сыро и постоянно запотевают стены. Даже при включённом отоплении ощущение комфорта так и не появляется, а в углах всё чаще проступают тёмные пятна. Между тем существует простой и почти забытый приём, который помогает справиться с влагой без дополнительных затрат и вмешательства в систему отопления. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ванная комната

Почему в ванной холодно, даже если радиатор горячий

Ощущение холода в ванной чаще всего связано не с температурой воздуха, а с повышенной влажностью. Водяной пар после душа или ванны задерживается в помещении, особенно если вентиляция работает слабо или окна зимой не открываются. Влажный воздух усиливает теплоотдачу кожи, из-за чего кажется, будто в комнате на несколько градусов холоднее, чем есть на самом деле.

Кроме дискомфорта, постоянная сырость создаёт условия для образования конденсата. Влага оседает на плитке, потолке, в швах и углах, постепенно разрушая отделочные материалы. Именно в таких местах быстрее всего появляется плесень, которая опасна не только для интерьера, но и для дыхательной системы.

Крупная соль — простой способ снизить влажность

Одним из самых доступных и эффективных средств против избыточной влажности остаётся обычная крупная поваренная соль. Она обладает гигроскопичными свойствами, то есть способна притягивать и удерживать молекулы воды из воздуха. В отличие от электрических осушителей, соль не потребляет энергию, не шумит и не требует обслуживания.

Когда уровень влажности в помещении высокий, кристаллы соли начинают постепенно растворяться, превращая лишнюю влагу в жидкость. За счёт этого воздух становится суше, быстрее прогревается, а ощущение холода заметно уменьшается уже в первые дни.

Как сделать влагопоглотитель своими руками

Создать такой "осушитель" можно за пару минут из подручных средств. Для этого подойдёт широкая миска, банка или разрезанная пластиковая бутылка. Главное — обеспечить соли контакт с воздухом.

Оптимально разместить ёмкость в верхней части помещения: на полке или подоконнике, так как тёплый и влажный воздух поднимается вверх. Рядом с душевой зоной или ванной эффект будет особенно заметен.

Как использовать соль в ванной

Возьмите открытую ёмкость или половину пластиковой бутылки. Насыпьте 100-150 г крупной соли. При желании добавьте несколько капель эфирного масла для лёгкого аромата. Поставьте ёмкость в плохо проветриваемом месте ванной. Раз в 10-15 дней сливайте накопившуюся воду и обновляйте соль.

Популярные вопросы о борьбе с влажностью в ванной

Можно ли использовать мелкую соль?

Лучше брать крупную: она медленнее растворяется и эффективнее впитывает влагу.

Как часто менять соль?

В среднем раз в одну-две недели, в зависимости от влажности.

Поможет ли метод от уже появившейся плесени?

Он снижает риск её распространения, но для удаления пятен потребуется отдельная обработка.