Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей

Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода

Классические заборы всё чаще проигрывают по цене и внешнему виду. На фоне подорожания древесины и металла владельцы участков ищут более гибкие и современные решения. Одно из них выглядит неожиданно, но быстро набирает популярность и уже вызывает зависть у соседей.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Двор с искусственным газоном и садом

Почему дачники отказываются от привычных заборов

Рост цен на стройматериалы заставил многих пересмотреть подход к ограждению участка. Деревянные конструкции требуют регулярного ухода, металлические — серьёзных вложений и защиты от коррозии. В результате всё больше людей выбирают альтернативы, которые одновременно выполняют декоративную и практическую функцию.

Одним из таких вариантов стал забор из искусственного газона. Он создаёт эффект ухоженной зелёной стены, закрывает участок от посторонних взглядов и не требует сложного обслуживания.

Как выглядит и из чего состоит зелёный забор

В основе конструкции — стандартный каркас из опорных столбов и горизонтальных перекладин. На него крепятся рулоны искусственной травы, которые полностью перекрывают обзор. Монтаж выполняется с помощью пластиковых хомутов, скоб или проволоки, а при необходимости полотна легко стыкуются между собой.

Такое ограждение подходит не только для дачи, но и для частного дома, зоны отдыха, террасы или скрытия хозяйственных построек. Визуально забор напоминает плотную живую изгородь, но без ожидания, полива и стрижки.

Преимущества ограждения из искусственного газона

Популярность этого решения объясняется сразу несколькими факторами. Забор выглядит аккуратно и современно, хорошо вписывается в любой ландшафт и не конфликтует с растениями, дорожками или садовой мебелью.

Кроме того, материал не требует ухода: его не нужно красить, обрабатывать антисептиками или подравнивать. Достаточно время от времени смывать пыль водой. Благодаря УФ-стабилизаторам покрытие долго сохраняет цвет и не выгорает на солнце. Установка занимает минимум времени и не требует специальных навыков. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.

Возможные минусы, о которых важно знать

Несмотря на эффектный вид, у такого забора есть нюансы. Искусственная трава относится к горючим материалам, поэтому рядом с ней нельзя размещать мангалы и открытый огонь. При близком рассмотрении покрытие может выглядеть менее натурально, чем живая изгородь.

Также стоит учитывать срок службы: под постоянным воздействием осадков и солнца через несколько лет материал может начать терять первоначальный вид, особенно если выбран вариант без качественной защиты.

Популярные вопросы об ограждениях из искусственного газона

Подходит ли такой забор для постоянного дома?

Да, если важна приватность и декоративный эффект.

Нужно ли ухаживать за покрытием?

Минимально — достаточно периодически смывать пыль водой.

Можно ли установить забор самостоятельно?

Да, монтаж не требует профессиональных навыков.