Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Ванная съедает деньги при продаже квартиры: эти решения отпугивают покупателей первыми

Отдельно стоящая ванна и встроенное хранение улучшают оценку жилья — Martha Stewart
Недвижимость

Обновление ванной комнаты часто выглядит простым делом, но именно здесь цена ошибки особенно высока. Небольшая площадь, ограниченный выбор материалов и высокая стоимость работ заставляют тщательно взвешивать каждое решение. При этом удачные изменения способны не только повысить комфорт, но и заметно увеличить привлекательность жилья при перепродаже, об этом сообщает Martha Stewart.

Современная ванная с мраморными панелями
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная ванная с мраморными панелями

Индивидуальная мебель под раковину

Одним из самых оправданных вложений остаётся мебель для ванной, изготовленная на заказ. В отличие от стандартных тумб, она проектируется под реальные привычки владельцев и особенности планировки, позволяя задействовать каждый сантиметр пространства. Это снижает визуальный шум и делает интерьер более аккуратным, что напрямую влияет на удобство эксплуатации и ухода, особенно в контексте чистоты ванной комнаты.

Дизайнер Арри Оливер подчёркивает, что индивидуальные решения помогают заранее предусмотреть места для постоянно используемых приборов — от электрических зубных щёток до фена, благодаря чему пространство выглядит продуманным, а не перегруженным.

Дополнительная душевая лейка

Иногда заметный эффект дают точечные улучшения. Установка второй душевой лейки усиливает ощущение домашнего СПА и делает утренние и вечерние ритуалы удобнее, особенно если ванной пользуются два человека с похожим графиком. Для потенциальных покупателей это признак того, что ванная проектировалась под реальные сценарии жизни.

Отдельно стоящая ванна

Если площадь позволяет, отдельно стоящая ванна становится выразительным элементом интерьера. Она визуально облегчает пространство, повышает комфорт и формирует ощущение завершённого дизайна. По мнению специалистов, такие решения воспринимаются как показатель более высокого уровня жилья и положительно сказываются на его ликвидности.

Встроенные ниши и скамейки в душе

Встроенные ниши для хранения и скамейки в душевой зоне делают использование ванной заметно удобнее. Они избавляют от необходимости использовать временные аксессуары и воспринимаются как часть исходного проекта. Дизайнер Саша Бикофф отмечает, что покупатели всё чаще ценят именно такие интегрированные элементы, поскольку они выглядят логично и долговечно.

Продуманное хранение

Даже самый эффектный интерьер теряет ценность без удобных систем хранения. Сочетание выдвижных ящиков, закрытых секций и открытых полок помогает скрыть лишнее и оставить под рукой самое необходимое — полотенца, косметику и бытовые мелочи. Такой подход хорошо сочетается с современными трендами и решениями, включая умывальники из микроцемента, которые усиливают ощущение целостности пространства.

Плитка вне времени

В ванной комнате долговечность зачастую важнее модных эффектов. Слишком трендовые материалы быстро устаревают, тогда как классическая раскладка и сдержанная палитра сохраняют актуальность годами. Дизайнер Джейми Робб обращает внимание, что ручная плитка с лёгкими вариациями фактуры добавляет интерьеру тепла и создаёт ощущение качества, которое ценят покупатели.

Увеличение душевой зоны

Просторный душ без порога всё чаще становится обязательным требованием. Замена тесной кабины на открытую душевую зону делает ванную визуально больше и удобнее. Даже умеренные изменения — отказ от массивной двери или использование светлой плитки — способны заметно улучшить восприятие пространства без капитального ремонта.

Сравнение: стандартные решения и продуманные обновления

Типовая сантехника и мебель решают базовые задачи, но редко повышают ценность интерьера. Индивидуальные решения, встроенные элементы и качественные материалы работают на долгосрочный результат. Они улучшают повседневный опыт и воспринимаются как инвестиция, а не как косметическое обновление.

Плюсы и минусы обновления ванной без капитального ремонта

Грамотно подобранные изменения позволяют освежить пространство без полного демонтажа.

  • Плюсы: повышение удобства, рост привлекательности при перепродаже, контроль бюджета, быстрые сроки.
  • Минусы: ограничения планировки, невозможность скрыть серьёзные инженерные недостатки, зависимость от состояния базы.

Советы по обновлению ванной шаг за шагом

  1. Проанализируйте, какие элементы используются ежедневно.

  2. Делайте ставку на хранение и сантехнику, а не на краткосрочный декор.

  3. Выбирайте нейтральные, но выразительные материалы.

  4. Оценивайте решения с точки зрения будущих покупателей.

Популярные вопросы о ремонте ванной комнаты

Как выбрать обновления с учётом перепродажи?

Лучше отдавать предпочтение универсальным решениям: просторному душу, нейтральной плитке и продуманному хранению.

Что лучше — ванна или душ?

Идеальным вариантом считается наличие обоих решений, если позволяет площадь. В небольших ванных чаще выигрывает просторный душ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы ремонт дизайн интерьер
Новости Все >
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов
Причины головной боли и способы облегчения без лекарств — Just Talks
Аналитики прогнозируют умеренный рост авторынка в 2026 году
Магнитные аномалии Земли отклоняют стрелку компаса до 20 градусов — МГУ
В России обсуждают расширение программы льготной аренды жилья
Возвращение к работе после каникул требует 3–5 дней адаптации — психолог
Бег зимой на улице требует сокращения нагрузки и разминки в помещении
Сейчас читают
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале "Био-утка" — Sciencepost
Наука и техника
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале "Био-утка" — Sciencepost
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Каждый прыжок — как щелчок по жиру: простое упражнение ускоряет сжигание калорий даже дома
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Последние материалы
Леопардовые тюлени поют под водой до 13 часов в сутки — Earth
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов
Запах из душевого слива возникает из-за отложений и пересыхания сифона
Плотные кремы провоцируют появление милиумов
Фаршированные перцы готовят с мясом, крупами, сыром и овощами — Allrecipes
Причины головной боли и способы облегчения без лекарств — Just Talks
Новый вид жаб Brachycephalus lulai нашли в облачных лесах Бразилии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.