Ангелина Ефремова

Слив в душе превращается в газовую камеру: как обычная ванная начинает пахнуть канализацией

Запах из душевого слива возникает из-за отложений и пересыхания сифона
Недвижимость

Неприятный запах из душевого слива способен испортить впечатление даже от идеально убранной ванной. Чаще всего проблема возникает незаметно и усиливается со временем, пока запах не начинает буквально "подниматься" из труб. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев решить её можно без сантехника и агрессивной химии, об этом сообщает Dum&Zahrada.

Современная ванная комната с растениями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная ванная комната с растениями

Почему появляется запах из сливного отверстия

Основная причина кроется в естественных бытовых загрязнениях. В сливе постепенно накапливаются остатки мыла, волосы, частицы грязи и кожного жира, которые образуют плотные отложения. Со временем в этой среде активно размножаются бактерии, формируя биоплёнку — именно она чаще всего и становится источником запаха, как это бывает, когда запах из раковины уходит за минуту, но затем возвращается из-за новых отложений.

Иногда проблема связана не с загрязнением, а с пересыханием гидрозатвора. Если душ используется редко, вода в сифоне может испариться, и канализационные газы беспрепятственно проникают в помещение. Помимо запаха, такие процессы нередко сопровождаются замедленным сливом воды.

Простейшие способы очистки без химии

Для устранения запаха не обязательно использовать агрессивные средства для труб. Во многих случаях помогают доступные ингредиенты, которые есть практически в каждом доме и применяются для регулярной профилактики слива.

Сода, уксус и горячая вода

Этот метод считается одним из самых эффективных и при этом щадящих для трубопровода.

  1. Засыпьте в слив около половины стакана пищевой соды.

  2. Аккуратно влейте половину стакана белого уксуса.

  3. Оставьте смесь на 10-15 минут — в процессе реакции появится характерное шипение.

  4. Промойте слив горячей водой.

Такое сочетание помогает разрушить мыльные отложения и нейтрализовать запахи. Процедуру лучше проводить осторожно, используя защитную решётку для слива.

Горячая вода как экстренная мера

Иногда достаточно обычной промывки. Несколько литров горячей воды, вылитых прямо в слив, способны растворить жир и остатки мыла — по схожему принципу работает и приём, при котором жир лишается шанса на выживание без применения агрессивных составов. Для труб из ПВХ важно не использовать кипяток — оптимальная температура составляет около 60-70 °C. В профилактических целях такую промывку рекомендуется делать раз в неделю.

Сравнение домашних и магазинных средств для прочистки слива

Домашние способы очистки, такие как сода и уксус, подходят для регулярного ухода и лёгких загрязнений. Они безопасны для труб, не имеют резкого запаха и не требуют защитных средств. Магазинные химические составы действуют быстрее при серьёзных засорах, но могут повредить трубопровод и ухудшить качество воздуха в ванной комнате.

Выбор метода зависит от степени загрязнения и типа труб. Для профилактики и устранения запахов чаще всего достаточно домашних решений.

Советы по уходу за душевым сливом шаг за шагом

Регулярная профилактика помогает избежать появления запахов и замедленного слива воды.

  1. После душа промывайте слив горячей водой.

  2. Раз в неделю используйте соду и уксус.

  3. Устанавливайте защитную решётку для сбора волос.

  4. Следите, чтобы в сифоне всегда была вода.

Популярные вопросы о запахе из душевого слива

Почему запах появляется снова спустя время?
Чаще всего это связано с повторным накоплением отложений или пересыханием гидрозатвора.

Можно ли использовать кипяток для прочистки?
Для металлических труб — да, но для ПВХ лучше ограничиться горячей водой до 70 °C.

Что лучше: домашние средства или химия из магазина?
Для регулярного ухода и запахов подходят домашние методы, а химические средства стоит использовать только при серьёзных засорах.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы запах
